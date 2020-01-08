Итоги телесмотрения-2019: Зритель выбирает громкие ток-шоу и «Т-34»

«Ну сколько можно Украины?», «До каких пор это терпеть?», «Покажите уже что-нибудь умное!» - таких откликов мы получаем все больше и больше. Мол, аудитория устала от дневных и вечерних ток-шоу, где эксперты готовы порвать друг друга, выясняя, чей Крым. Даже термин такой возник внутри телецеха — «оручесть», именно он определяет востребованность проекта в наше время. Но, увы, как бы не бастовали отдельно взятые зрители, общие цифры телесмотрения говорят об обратном. Людям нравится замирать у экрана, глядя на шоу Владимира Соловьева, Евгения Попова и Ольги Скабеевой, Артема Шейнина и Андрея Норкина.

Как посчитали специалисты компании «Медиаскоп»*, официального телеизмерителя России, в 2019 году пятеркой самых популярных общественно-политических программ стали «60 минут» (Россия 1), «Вечер с Владимиром Соловьевым» (Россия 1), «Кто против?» («Россия 1»), «Место встречи» (НТВ) и «Большая игра» (Первый).

Вне политики лидирует по-прежнему «желтуха»: обмывание костей родственниками, поиски детей по анализу ДНК, личные отношения Армена Джигарханяна, Евгения Петросяна, Андрея Краско и прочие резонансные темы, обсуждаемые в шоу «Пусть говорят» (Первый), «На самом деле» (Первый), «Андрей Малахов. Прямой эфир» («Россия 1»).

И сколько бы статуэток ТЭФИ не получил молодежный и прорывной канал «Пятница!» вместе со смелым сериалом «Мылодрама», у взрослого зрителя успехом пользовались совершенно иные, классические, скажем так, проекты: «Другие» («Россия 1»), «Знахарь» и «Отчим» (оба — Первый).

Итоговые данные по телесмотрению в 2019 году таковы: канал «Россия 1» предпочли 12,6% от общего числа зрителей, Первый — 11%, а НТВ — 9,5%.

Что касается кино, безоговорочный отрыв у военной драмы «Т-34» с Александром Петровым в главной роли («Россия 1»): за фильмом наблюдали 35,5% зрителей, находившихся у телевизоров вечером 9 мая 2019 года. В тройку самых популярных телепроектов также вошла комедия Гайдая «Иван Васильевич меняет профессию» (Первый), показанная вечером 31 декабря (доля** — 21,6%), и баскетбольная мелодрама «Движение вверх» («Россия 1»), которую давали вечером 23 февраля (доля — 23,2%).

Успели измерить и интерес к главной премьере начала января. «Одесский пароход» — киноальманах, где Сергей Урсуляк снял почти всех звезд первого эшелона российского кино — в Москве смотрели 27,6% зрителей, которые были вечером 1 января у телевизора.

* Все данные составлены на основе анализа предпочтений аудитории 18+ за период с 1 января 2019 года по 31 декабря 2019 года

** Доля — число зрителей в процентном соотношении от общего числа всех, кто смотрел