Фото с места падения пассажирского самолета в Тегеране появились в сети

В сети появились первые кадры с места крушения украинского самолета Boeing-737, на борту которого находились 176 человек. Из них 9- члены экипажа, 167 - пассажиры. Никто не выжил.

На борту находились 176 человек, никто из них не выжил

Судя по кадрам, обломки лайнера разбросало на несколько километров в поле неподалеку от международного иранского аэропорта имени Имама Хомейни, откуда он вылетел в 6:12 по местному времени. Спустя несколько минут воздушное судно начало падать. Видео этого момента успели заснять камеру мобильного телефона очевидцы.

МЧС Ирана сообщает, что обломки лайнера продолжают гореть. Фото: khabaronlinee

На место происшествия были отправлены три оперативные группы и два вертолета. Однако спасатели не питают надежд найти выживших.

обломки лайнера разбросало на несколько километров. Фото: khabaronlinee

МЧС Ирана сообщает, что обломки лайнера продолжают гореть, спасатели пытаются потушить их. Напомним, как писал сайт kp.ru, по предварительной версии, причиной авиакатастрофы стала техническая неисправность воздушного судна.

Спасатели на месте ищут тела погибших.

Оперативные службы с утра работают на месте.