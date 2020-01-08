Стали известны подробности крушения украинского самолета в Иране
На борту авиасудна находились 180 пассажиров и члены экипажа: об их судьбе пока ничего не сообщается
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Иранские власти выясняют подробности крушения украинского самолета в Тегеране со 167 пассажирами на борту. Уточняется, что об их судьбе пока ничего неизвестно.
По данным иранского агентства, Боинг-737 вылетел из международного аэропорта имени Имама Хомейни в направлении Киева, однако через несколько минут упал.
По предварительным данным, причиной трагедией стали технические проблемы.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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