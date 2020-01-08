8 Янв. 2020 2020-01-08T07:59:02+03:00

В Иране указали на низкую вероятность выживших на борту рухнувшего в Тегеране Boeing-737 Фото: Иван ВИСЛОВ

В самолете находилось около 167 человек

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В Тегеране в районе международного аэропорта имени Имама Хомейни разбился украинский пассажирский самолет. На борту Boeing-737 "Международных линий Украины" находились 167 человек. В "Красном полумесяце" Ирана уточнили, что шансов выжить у пассажиров практически не было.

Напомним, как писал сайт kp.ru, причиной аварии стала техническая неисправность. Также сообщается, что лайнер принадлежит "Международным линиям Украины". Сообщается, что лайнер упал практически сразу после взлета.

На место происшествия немедленно выдвинулись бригады скорой помощи и спасатели. В посольстве России в Иране уточнили, что сведения о россиянах на борту рухнувшего судна выясняются.

В сети тем временем появилось видео предположительного падения боинга. На кадрах видно темное небо и стремительно падающий огонь.

ИСТОЧНИК KP.RU