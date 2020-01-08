В Сети появилось видео с места крушения украинского самолета в Тегеране
В Сети опубликовано видео с места крушения пассажирского самолета Boeing 737 со 167 украинскими пассажирами на борту.
На ролике можно рассмотреть горящую точку, которая падает, оставляя огненный хвост. Очевидцы заявляют, что это и есть украинский Boeing 737.
По предварительным данным, причиной трагедии стали "технические проблемы". На место крушения прибыли спасатели, пожарные и кареты скорой помощи.
О жертвах или пострадавших пока не сообщается. Уточняется, что судно пробыло в воздухе всего несколько минут.
Информацию о падении лайнера иранские службы подтвердили посольству РФ в Тегеране. Ведомство выясняет, были ли на борту граждане России.
Ранее сайт kp.ru писал о том, что в среду утром, 8 января, в Тегеране разбился украинский самолет со 167 пассажирами на борту. Боинг пробыл в воздухе всего несколько минут.
В Тегеране разбился украинский самолет.Этот ролик распространяют местные жители в социальных сетях
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ИСТОЧНИК KP.RU
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