2020-01-08T07:48:19+03:00
В мире

В Сети появилось видео с места крушения украинского самолета в Тегеране

По предварительным данным, причиной крушения стали «технические проблемы»
Виктория ИВАШЕЧКИНА
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В Сети опубликовано видео с места крушения пассажирского самолета Boeing 737 со 167 украинскими пассажирами на борту.

На ролике можно рассмотреть горящую точку, которая падает, оставляя огненный хвост. Очевидцы заявляют, что это и есть украинский Boeing 737.

По предварительным данным, причиной трагедии стали "технические проблемы". На место крушения прибыли спасатели, пожарные и кареты скорой помощи.

О жертвах или пострадавших пока не сообщается. Уточняется, что судно пробыло в воздухе всего несколько минут.

Информацию о падении лайнера иранские службы подтвердили посольству РФ в Тегеране. Ведомство выясняет, были ли на борту граждане России.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что в среду утром, 8 января, в Тегеране разбился украинский самолет со 167 пассажирами на борту. Боинг пробыл в воздухе всего несколько минут.

В Тегеране разбился украинский самолет.Этот ролик распространяют местные жители в социальных сетях

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ИСТОЧНИК KP.RU

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