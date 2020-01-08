Как сообщают турецкие журналисты, вечером 7 января, накануне иранского ракетного удара по американским военным базам, государственное телевидение (и другие каналы) Исламской Республики показали видео-симуляцию «авиаудара по врагу».

В 25-секундном ролике, созданном с помощью компьютерной графики, вначале с Востока на Запад (ровно в том направлении, в каком и последовала атака 8 января) летят нарисованные ракеты, потом тем же вектором следуют самолёты иранских ВВС, сбрасывающие бомбы на «условные цели».

Пейзаж виртуальной атаки очень напоминает пустыню, где расположена авиабаза «Аль-Асад», куда позже и упали реальные ракеты Ирана. Такая «информационная подготовка» косвенно подтверждает, что сегодняшний авиаудар планировался заранее.

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Напомним, в ночь на 3 января США прицельным ударом трёх ракет с беспилотника убили иранского генерала Касема Сулеймани, прибывшего в Багдад. По версии американцев, то был "главным врагом Вашингтона" и выстраивал "ось сопротивления" от Ливана до Ирака, В свою очередь, Иран после обещаний "жёсткого ответа" выпустил 22 ракеты по американским объектам в соседней стране: авиабазе "Аль-Асад", а также военным частям в Эрбиле. Потери от этих атак уточняются.

Накануне ракетной атаки гостелевидение Ирана показало видео с симуляцией авиаудара по врагу .

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