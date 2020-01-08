Иранцы нанесли удар по авиабазе «Аль-Асад», потому что её посещал Трамп

Одной из причин, по которой авиабаза «Аль-Асад» была выбрана Ираном для нанесения авиаудара в ночь с 7 на 8 января, стал «политический символизм»: именно этот объект 26 декабря 2018 года посетил президент США Дональд Трамп с супругой Меланией, совершая рождественское турне для поднятия духа американских солдат. Совсем недавно, 23 ноября 2019 года, базу также посетил вице-президент США Майк Пенс вместе с женой — прилетел пообщаться с бойцами «антиигиловской* коалиции» на день благодарения.

Несмотря на то, что сообщается о «десятках убитых» в ходе ракетного авиаудара из Ирана, даже эти внушительные цифры — ничтожный процент вместимости базы. По открытым данным, там может быть дислоцировано 120 датских и 70 норвежских солдат, а также до 9 тысяч военнослужащих «иракской милиции» — вооружённых сил «нового демократического Ирака», которых готовят американские инструкторы; впрочем, боеспособность и лояльность этого контингента оставляет желать лучшего. Также база позволяет вместить до 18 тысяч американских солдат, но реальное их количество после нескольких раундов «вывода войск США из Ирака» куда ниже и не превышает нескольких тысяч.

Ракетные удары были нанесены ночью.Фото: REUTERS

Это далеко не первый случай, когда «Аль-Асад» становилась ареной боевых действий. Она была основана ещё при Саддаме Хусейне, в 1980-е. Строительством, которое обошлось в более чем 200 млн тогдашних долларов, занимались югославские инженеры, изрывшие пустыню сетью бункеров и укреплений (где сейчас и укрылся персонал, получив известие об атаке). База располагает тремя ВВП (две асфальтовые по 4 км и одна песчаная в 3 км), может принимать все типы самолётов и является таким образом одной из крупнейших и важнейших баз США в регионе.

В 2003 году, после западной интервенции, объект перешёл под контроль НАТО и США. Поскольку «Аль-Асад» находится почти в географическом центре Ирака, он играет важную логистическую роль — здесь происходит перевалка грузов с транспортных самолётов на наземные конвои для снабжения американских солдат, в том числе с соседних странах (только в одной Сирии таковых не менее тысячи, и до границы с нею отсюда — немногим более 200 км).

26 декабря авиабазу «Аль-Асад» в Ираке посетил Дональд Трамп.Фото: REUTERS

В 2015 году в ходе наступления ИГИЛ* боевики этой организации оказались в 10 км от «Аль-Асада» и некоторое время атаковали её ружейным огнём и «людьми-бомбами», ущерба для базы это не принесло.

Что касается нынешнего удара, то пока обе стороны дают взаимоисключающие заявления об итогах атаки: по иранским данным, погибло более 80 американских бойцов; по американским, «потери незначительны».

Напомним, иранский авиаудар стал следствием гибели генерала КСИР Касема Сулеймани, убитого американскими ракетами, запущенными с беспилотника 3 января в Багдаде.

*ИГ, ИГИЛ — запрещённая в РФ и многих других странах террористическая организация

Ракетная атака Ирана по военным базам США в Ираке..

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Иран отомстил за смерть Сулеймани ракетными атаками по американским военным объектам в Ираке

Трампа проинформировали о нападении на объекты США (подробности)