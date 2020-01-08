Владимир Жириновский: Разместить российские базы в Иране и закрыть небо!

После ночного ракетного удара Ирана по американским базам в Ираке Владимир Жириновский (по первому образованию востоковед) предлагает принять ряд срочных мер во избежание превращения Ирана во вторую Ливию:

- Руководству Ирана целесообразно заключить договор с Россией, закупить последние средства ПРО, разместить наши военные базы на территории Ирана и закрыть небо, чтобы ничто не угрожало этой стране;

- Западным странам необходимо эвакуировать гражданский и военный персонал со всех объектов в Иране и Ираке, все военные базы передать правительству Ирака, вывести все войска из Сирии, Кувейта, Афганистана, а постепенно и из других стран региона. Оставьте в покое этот самый взрывоопасный в мире регион. Национальные правительства сами наведут там порядок, обеспечат спокойствие. А Россия может сыграть роль модератора этих процессов;

- Необходимо поставить вопрос о переводе ООН в Европу: в Прагу, Минск или Москву. США мешают работе этого важного международного органа, не дают визы дипломатам, нарушая обязательства принимающей стороны, фактически блокируют работу ООН.

«Америка должна пойти по пути самоизоляции, а не будоражить мир. Человечество устало от США, американцы только угрожают, бомбят и подвергают другие страны санкциям», - заключает ВВЖ в соцсетях.

Напомним, в ночь на 8 января Иран отомстил Дональду Трампу за убийство в Ираке своего генерала Сулеймани и атаковал американские базы в этой стране. По данным иранского телеканала Press TV, погибли 80 человек. Ранее Тегеран сообщал о 13 сценариях мести американцам, а президент США грозил в случае атаки ответить ударами по 52 целям в Иране.

Мария Захарова: Концепция вседозволенности, которая насаждается США, приводит к катастрофическим ошибкам 00:00 00:00

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/753524" frameborder="0"></iframe> Видео запуска иранских ракет по американским базам в Ираке.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Иранцы нанесли удар по авиабазе «Аль-Асад», потому что её посещал Трамп

Что известно об объекте «атаки возмездия» в центре Ирака (подробности)