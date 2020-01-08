2020-01-08T11:31:57+03:00
В мире

Иранский эксперт: Если иранцы не дадут США «военный ответ», те будут продолжать атаки

Профессор Тегеранского университета Мохаммад Маранди рассказал «КП», против кого будут направлены «акты возмездия» Ирана
Эдвард ЧЕСНОКОВ@edvardchesnokov
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Профессор Тегеранского университета Мохаммад МарандиПрофессор Тегеранского университета Мохаммад МарандиФото: Скриншот с видео
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Вечером 7 января, за несколько часов до «удара возмездия» Ирана по американским объектам в соседнем Ираке, «КП» взяла краткое интервью у профессора Тегеранского университета Сейеда Мохаммада Маранди о возможном ответе Исламской Республики на недружественные шаги США — такие как убийство генерала КСИР Касема Сулеймани 3 января в Багдаде. Через несколько часов после нашей беседы с профессором Маранди — Тегеран нанёс авиаудар, так что вчерашние слова собеседника «КП» приобрели совершенно другое измерение. Впрочем, читайте сами:

— Господин Профессор, какой ответ Иран может дать США после всего случившегося?

— Ответ будет военным, [поскольку] иранцы должны показать американцам, что когда США совершают акты войны, они будут наказаны. Если иранцы не сделают этого, то американцы повторят атаки.

Иранцы разбомбили авиабазу «Аль-Асад»в Ираке Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Иранцы разбомбили авиабазу «Аль-Асад»в ИракеФото: GLOBAL LOOK PRESS

— Официальная риторика Тегерана звучит угрожающе: «Смерть США, смерть Израилю». Как это понимать?

— Это не имеет никакого отношения к христианам, иудеям, любому обычному человеку или его религии. «Смерть США» означает: смерть американскому правительству и его политике репрессий. «Смерть Израилю» означает: смерть апартеиду и колониализму. Если Израиль пойдёт по пути ЮАР, которая [после демократизации в 1990-е годы] дала равные права всем гражданам — то есть предоставит равные права евреям и палестинцам* — и равным образом если Америка перестанет уничтожат страну за страной, то [позиция Ирана] изменится.

*ПРИМ. «КП»: по мнению критиков Израиля, жители Палестинской автономии и Сектора Газа подвергаются угнетению со стороны Тель-Авива, например, лишаются гражданских прав. В свою очередь, израильтяне указывают, что на данных территориях процветает радикальный исламизм и порождённый им террор, объектом которого становятся мирные жители.

26 декабря авиабазу «Аль-Асад» в Ираке посетил Дональд Трамп. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

26 декабря авиабазу «Аль-Асад» в Ираке посетил Дональд Трамп.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Ракетная атака Ирана по военным базам США в Ираке..

ИСТОЧНИК KP.RU

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