Обострение на Ближнем Востоке без иллюзий

Давайте посмотрим на разворачивающийся военный конфликт на Ближнем Востоке с точки зрения политикана-англосакса. Мы же любим такую прагматичную точку зрения, правда? Мы же уже лет тридцать переживаем, что нашей внешней политике не хватает цинизма и заботы о собственных интересах. И только о них.

Извольте.

1. Обострение на Ближнем Востоке.

Объективно, пока это обострение похоже на спекулятивную корректировку нефтяных фьючерсных контрактов – деликатные удары по тем точкам, где будет самый сильный медийный резонанс, на который отреагируют биржи. Убийство даже очень харизматичного генерала никогда не заставит армию сдаться. Удар по американской базе ракетами, с пока не ясным результатом. Катастрофа украинского «Боинга» - причины могут быть самые разные, вплоть до технических неполадок. Как ни странно, России от этого не просто не пострадала, а приобрела.

Нефть, которую мы добываем и продаем, добывается несколько севернее и северо-восточнее Ирана и Ирака. Уже 70-69.17 долларов за баррель! Европа, в очередной раз оценила риски поставки энергоносителей с тлеющего Ближнего Востока или с тихого, спокойного Севера по подводному трубопроводу в обход всех токсичных квазигосударств.

Иран нанес ракетный удар по американской военной базе Аль-Асад в Ираке.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

2. "Наш друг Иран". Одна из самых закрытых стран планеты. Страна, раздираемая внутренними противоречиями, которые пока удается купировать. А значит – нестабильная и непредсказуемая в ближайшей перспективе. Я работал Иране, видел. Самый яркий пример – спутниковое телевидение в стране порицается за бездуховность, а все крыши Тегерана в телевизионных тарелках… На пятничную молитву собирается до миллиона человек, при этом существует слой прозападной оппозиции, который способен устраивать уличные беспорядки. Западная агентура настолько вольготно себя чувствует, а значит, имеет поддержку внутри страны, что спокойно убивает иранских ученых-атомщиков. Интернет в стране частично заблокирован, но все сидят на запретных сайтах через анонимайзеры или турецкие симкарты. И так далее.

Никакой "дружбы" с Персией не может быть по определению - только временно-совпадающие интересы. Эти интересы не пострадали. Более того, они укрепились. Иран нам не друг, но и не враг. Союзник. Мы это подтвердили, Иран воспринял.

3 января после американского авианалета погиб иранский генерал Сулеймани.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

3. "Коварное нападение" и "третья мировая в Персидском заливе" - отлично. Просто подарок для нашего ВПК и наших геополитических позиций. Можно, в кои веков, спокойно возлежать на одной шестой части суши и следить, чтобы у противоборствующих сторон хватало боеприпасов, техники, запчастей и комплектующих. И чтобы не забывали обновлять свои арсеналы новыми экспортными разработками российского ВПК. Для сравнения, зримые итоги нашей операции в Сирии. В 2017 году экспортный портфель заказов российского ВПК был 45 миллиардов долларов, в 2018 году – 55 миллиардов, по итогам 2019 года – свыше 60 миллиардов. Причем, в стоимости этого портфеля не учтена «отложенная прибыль». Как известно, основной доход автопроизводители получают от сбыта запчастей, в случае с военной техникой, все тоже самое, плюс, боеприпасы.

4. "Убит генерал-победитель ИГИЛ* в Сирии" - ИГИЛ в Сирии победили только благодаря вмешательству РФ и позиции Китая в Совбезе ООН, когда Запад, как в Ливии собирался закрыть небо и вместе с ваххабитами начать «устанавливать демократию» в Сирии. Я был в Сирии накануне падения Дамаска в 13 году, когда западники должны были закрыть небо, а Национальный музей, как Эрмитаж в 41, погрузили в ящики и вывезли. Все изменилось мгновенно, с открытием нашей базы в Хмеймиме в 2015 году. Просто в одно мгновение.

Вооруженные иранские шииты имели в Сирии неподобающе-сильные позиции. В том числе и политические. По силе до армии Асада они не дотягивали, конечно, но с ними приходилось считаться. Погибший генерал не занимался чистой войной, он занимался дипломатией, мутил воду на Ближнем Востоке. Опять же, в своих интересах. Зачем России, утвердившейся наконец-то на Средиземном море двумя своими военными базами Тартус и Хмеймим еще один центр влияния в дружественной Сирии? Ждать, когда интересы Ирана и России на территории Сирии столкнутся?

Официальный Иран пообещал отомстить американцам за смерть Сулеймани.Фото: REUTERS

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/753522" frameborder="0"></iframe> Трамп назвал Сулеймани «монстром».

5. "В Иране любят русских"

Реплики про любовь к русским, переадресуйте жертвам "персицких войн". Их было шесть – с 1651 года по 1911 год воевали! Три века! Такая вот «дружба» и «любовь».

Нет в мире никакой "любви к русским", давно это пора понять. Хорошо это видно на примере болгарских «братушек» или Сербии, где раз за разом выбирают проамериканское правительство. Пусть с подтасовками, но выбирают. И те, кто нас любит по-настоящему, ничего с этим поделать не могут.

Как только что заметил писатель Сергей Лукьяненко в своем блоге: «Все наши беды и проблемы всегда начинались с "давайте поможем братьям/соседям/этим славным парням, которые клянутся в дружбе и любви". Надеюсь, Россия это наконец-то поняла.

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Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/753524" frameborder="0"></iframe> Видео запуска иранских ракет по американским базам в Ираке.

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