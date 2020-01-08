2020-01-08T11:48:33+03:00
Спорт

Как в США живут информаторы ВАДА супруги Степановы. С их показаний началось отстранение России от спорта

Флаги США над камином, пицца на ужин и страх, что их узнают соседи
Андрей ВДОВИН@av_esq
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Как сейчас живет информатор ВАДА Юлия Степанова и ее семья?Как сейчас живет информатор ВАДА Юлия Степанова и ее семья?Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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Если вы хотя бы чуть-чуть следили за скандалом «ВАДА против России», вы должны их помнить. Супруги Виталий и Юлия Степанова. Он – экс-сотрудник РУСАДА, она – попавшаяся на допинге бегунья. Именно они стали героями фильма Зеппельта, с которого началось отстранение российской легкой атлетики, и поднялась вся волна допингового скандала. Именно они потом стали информаторами ВАДА, из-за которых российские легкоатлеты не попали в Рио-2016. Сейчас супруги Степановы живут с США. В католическое Рождество издание The New York Times написало – как.

Где и как живут?

В США, в одном из пригородов, но конкретно каком супруги Степновы отказались сообщить публично. Они до сих пор бояться, что кто-то захочет им отомстить. Кажется, с этим страхом им придется мириться всю оставшуюся жизнь. Несмотря на то, что здесь информаторы ВАДА остановились уже на несколько лет, до этого уже шесть раз меняли место жительства, города и даже страны.

Юлия в статье рассказывает одну характерную историю, как ее в телевизоре узнала одна из соседок. «Она сказала мне: «Я просто хочу, чтобы вы знали, что мы на вашей стороне», - вспоминает Юлия. Но когда она рассказала Виталию о разговоре, тот резко оборвал: «Я сказал вам не разговаривать с незнакомцами».

А на вопрос, знает ли экс-российская спортсменка, как к ней и мужу относятся на родине, она отвечает: «Они ненавидят нас за то, что мы говорим правду. Я видел комментарии в интернете: «Мы должны убить этих предателей, мы должны отравить их».

Юлия до сих пор считается действующей спортсменкой, и планирует продолжать карьеру до Олимпиады-2020. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Юлия до сих пор считается действующей спортсменкой, и планирует продолжать карьеру до Олимпиады-2020.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

На что живут?

У Юлии и Виталия Степановых есть 6-летний сын Роберт. Все они вместе живут в небольшом таунхаузе на две спальни. В статье не говорится, принадлежит ли жилье им, или они его снимают или оно им предоставлено в бесплатную аренду по какой-нибудь программе защиты свидетелей. Но судя по фото, все довольно скромно.

Степановы рассказывают, что пять лет назад бежали из России довольно неожиданно, вещей с собой почти не брали почти никаких. А сейчас их обстановка – мебель из благотворительных организаций. Машина в семье - на Ford Escape 2012 года с пробегом около 184 000 миль. На ужин - пицца за 5,99 долларов от Domino's, а на столе Кока-Кола. Не похоже на еду спортивной семьи.

Виталий Степанов считает, что их семья принадлежит к среднему классу. Из доходов у них – стипендия, которую Юлии выписал МОК. Виталий Степанов получает зарплату консультанта опять же от МОК. Но суммы не разглашаются.

У Юлии и Виталия Степановых есть сын Роберт. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

У Юлии и Виталия Степановых есть сын Роберт.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Что собираются делать дальше?

Над детской кроваткой Роберта – русский алфавит. В семье говорят на русском, но возвращаться не собираются.

«Я чувствую, что я здесь дома, и я счастлива здесь, и я просыпаюсь каждое утро со своей семьей и вижу этот прекрасный вид», - то и дело Юлия подчеркивает, как ей в США спокойно, и как нравится, что никто не лезет в прошлое. Над камином в таунхаузе у информаторов ВАДА стоит три американских флажка. Но гражданство им пока не предоставили. Дадут ли потом, тоже пока не ясно.

Сама же Юлия до сих пор считается действующей спортсменкой, и планирует продолжать карьеру до Олимпиады-2020. По спортивным результатам ей, впрочем, на Игры не пробиться. Да и на ОИ-2016 Степанову МОК, несмотря на просьбы ВАДА, не допустил из-за допингового прошлого.

ВАДА лишило Россию права участвовать в крупных международных турнирах на четыре года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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