2020-01-08T15:02:41+03:00
В мире

Максим Шевченко: Американцы могут развязать глобальную войну. Ведь у Ирана есть ядерное оружие

Журналист рассказал «КП», что армию США ждет крупное поражение на Ближнем Востоке
Роман ГОЛОВАНОВ
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Журналист Максим Шевченко.Журналист Максим Шевченко.Фото: Иван ВИСЛОВ
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Иран отомстил США за месть генерала Сулеймани и нанес ракетных удар по их военным базам. Журналист Максим Шевченко сказал kp.ru, что таких человеческих потерь американская армия давно не видела.

- Если после удара Ирана по американским базам погибло 80 человек, то раненых еще в 4 раза больше, - поделился с kp.ru Шевченко. - Выходит, что Америка не может остановить иранское оружие, ПВО не справились с ракетным ударом. Во-вторых, таких потерь человеческих у американской армии в бою еще не было. Это для США чудовищные потери. Ведь простые американцы совсем не любят, когда к ним домой с Ближнего Востока приезжают цинковые гробы. Вашингтон должен понять, что Иран — это им не война с Каддафи или Саддамом Хусейном. Иранцы настроены серьезно, они способны пробивать противоракетную защиту.

Авианалет на военную базу Аль-Асади - лишь начало крупного международного конфликта. Фото: REUTERS

Авианалет на военную базу Аль-Асади - лишь начало крупного международного конфликта.Фото: REUTERS

Ракетная атака Ирана по военным базам США в Ираке..

Журналист убежден, что все это приведет к глобальной войне.

- Это обязательно перерастет во что-то крупное, - отметил он. - И это перерастет в безумное поражение США и Израиля на Ближнем Востоке. Ладно американцы. Но израильтяне не дураки. Они понимают, что иранцы — это не дикари, которые бегают по пустыне тряся автоматами и бородами. Я уверен, что у Ирана есть ядерное оружие. Израиль увидел, что в случае опасности и угроз Иран также сможет нанести ответку и им по военным базам. Это может кончится тяжелым военным положением для США. Их желание менять режимы по всему миру, руководить другими странам, приводит к страшным войнам. И здесь Вашингтон может потерпеть поражение и покинуть Ирак, вывести свои военные базы оттуда. Это серьезная глобальная война. Это шахматные ходы, удары.

Авиаудар стал местью за смерть иранского генерала Сулеймани. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Авиаудар стал местью за смерть иранского генерала Сулеймани.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Видео запуска иранских ракет по американским базам в Ираке.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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