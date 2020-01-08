Эксперт: Чудом будет, если Иран умоет США

В ночь на 8 января Иран нанес ракетные удары по двум американским базам на западе и на севере Ирака, выпустив "десятки" ракет.

Цинизм всей ситуации в том, что министр иностранных дел Ирана Джавад Зариф даже успел прокомментировать удары в своем Twitter (такой страницы уже нет).

"Иран не стремиться к войне. Иран предпринял и завершил соразмерные меры самообороны в соответствии со ст. 51 Устава ООН, нацелившись на базу, с которой было начато трусливое вооруженное нападение на наших граждан и высших должностных лиц", - написал он.

Возможное развитие конфликта "Комсомолке" прокомментировал главный редактор журнала "Национальная оборона", член Общественного совета при Минобороны России Игорь Коротченко:

- Было очевидно, что на ракетный удар США по генералу Сулеймани Ирак ответит ракетным ударом. Американцы готовились к подобному развитию событий. Уверен, что вся территория Ирана находилась в эти дни под жестким электронным контролем.

- Возможно, что стражам Исламской революции просто дали возможность выпустить пар?

- Трамп уже написал в сети, что у него "все ок", однако ни слова о том, что американские противоракеты защитили персонал американских баз. Это может говорить о том, что иранские ракеты достигли своей цели. Ситуация беспрецедентная. Конечно, можно предположить, что они оттуда заранее вывели самолеты, технику, сделали из своих баз мишени.

- Какое можно ожидать развитие событий?

- Иран уже четко дал понять, что в случае эскалации конфликта со стороны США он нанесет удары по союзникам Америки на Ближнем Востоке. Под удар могут попасть Саудовская Аравия и Израиль.

- Чем сможет ответить Иран?

У Иране есть баллистические ракеты средней дальности, которые не имеют ядерных зарядов.

- Мяч на стороне США?

- Чудом будет, если Иран умоет США. США будет вынуждено отвечать, чтобы не потерять лицо. Было бы хорошо, если бы конфликт перешел в политическую плоскость. В случае оптимистического сценария американские дипломаты попытаются сесть за стол переговоров. В случае пессимистического Ирану стоит приготовиться к удару крылатыми ракетами. Хорошо если это будет ограниченный удар. Ведь в ходе эскалации конфликта их могут снарядить и ядерными зарядами.

- Тут еще украинский самолет упал. Есть мнение, что Иран для своего удара по США мог нанять военных специалистов с Украины. В ответ украинский лайнер был сбит ракетой.

- Иран уже заявил, что причиной крушения принадлежащего компании "Международные авиалинии Украины" Boeing -737 стала техническая неисправность в двигателе. В противном случае последовало бы заявление Корпуса стражей Исламской революции. Думаю, что это страшное совпадение. Украине, чей президент из-за трагедии уже прервал все свои дела, стоит принести слова соболезнования. О причинах крушения все скажут "черные ящики".

Иран нанес удар по американским военным базам в Ираке, украинский Боинг рухнул в Тегеране: что известно к этому часу 00:00 00:00

Ракетная атака Ирана по военным базам США в Ираке..

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Иранцы нанесли удар по авиабазе «Аль-Асад», потому что её посещал Трамп

Что известно об объекте «атаки возмездия» в центре Ирака (подробности)