Каникулы закончились! Как изменятся наши отпуска в 2020 году

В КРЫМ НА ПОЕЗДЕ

В сезоне отпусков-2020 туристы впервые поедут в Крым на поезде по мосту через Керченский пролив. Собственно, составы Москва-Симферополь и Санкт-Петербург-Севастополь пошли по мосту уже в конце декабря 2019 года. Но главный спрос на билеты будет на майские праздники и летом.

Каждый третий отпускник в этом году доберется в Крым на поезде, прогнозируют в Ассоциации туроператоров России. До открытия железнодорожного сообщения расклад был другой: 57% путешественников в минувшем году прибыли на черноморский полуостров через мост - кто на своих автомобилях, кто на автобусах, в том числе и по "единому билету". Остальные сорок с небольшим процентов - в основном авиапассажиры. Всего же за год в Крыму побывали 7,43 миллиона гостей, на 9% больше, чем в 2018-м (это данные крымских властей).

Благодаря железной дороге добавится ещё процентов пять, считают туроператоры. Но вряд ли больше - на поезда просто пересядут те, кто летал самолетами и рулил на своих авто. Железнодорожный вариант также удобен для жителей небольших городов, где нет аэропортов.

Что важно знать, если вы подумываете отправиться в Крым на поезде?

Во-первых, время в пути. Из столицы на полуостров поезд идет 33 часа (то есть на дорогу туда и обратно вы потратите почти три дня), из Петербурга - 43 часа. Во-вторых, цены на билеты. Минимальные, по данным оператора маршрута компании «Гранд Сервис Экспресс», - от 3 тысяч рублей из Москвы и от 3,5 тысяч из Санкт-Петербурга в купе. В реальности сейчас можно купить билеты на начало марта за 3,2 - 3,5 тысячи из Москвы (на майские и тем более лето пока не продаются). Это в одну сторону, то есть порядка 7 тысяч рублей туда - обратно.

Для сравнения, билеты на самолет на те же даты можно купить за 5600 - 6000 тысяч рублей туда - обратно, правда, это безбагажный тариф. Эксперты туристического рынка прогнозируют, что авиабилеты могут ещё подешеветь - как раз благодаря конкуренции с железной дорогой. Так что в любом случае, когда будете реально планировать отпуск, стоит сравнить все варианты.

КУРИЛКИ В АЭРОПОРТАХ

Полезная новость как для курильщиков, так и для тех, кто не переносит табачного дыма. В аэропортах России скоро снова появятся курилки - после нескольких лет полного запрета на табак в воздушных гаванях. Под занавес 2019 года Президент Владимир Путин подписал закон, разрешающий оборудовать помещения для курения.

И появятся они наверняка совсем скоро, особенно в старых аэропортах - столичных "Шереметьево", "Домодедово" и "Внуково", питерском "Пулково", многих региональных воздушных гаванях. Курилки там были и раньше, до тотального запрета, так что под них есть и место, и соответствующая техника. А вот новым аэропортам, таким как московский "Жуковский" или ростовский "Платов", скорее всего, понадобится больше времени на оснащение комнат для дымящих пассажиров.

Курилки, согласно новому закону, могут располагаться только в так называемой стерильной зоне аэропорта, куда пассажиры попадают после досмотра и паспортного контроля, а также в транзитных залах. То есть там, где идёт регистрация и сдают багаж, их не будет. На этом этапе по-прежнему единственный выход - дымить в местах для курения рядом с терминалами. Ещё одно требование - помещения для курения должны быть непрозрачными. И, разумеется, благодаря системам вентиляции не пропускать дым в другие залы, но это уже дело техники.

Инициатором принятия закона стал Сергей Боярский, заместитель председателя Комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи. Сами аэропорты тоже выступили за. Почему? А люди всё равно курили, только там, где нельзя - в туалетах и даже пеленальных комнатах. В итоге дымом дышали все, включая детей и аллергиков. Да ещё и срабатывали системы пожарной сигнализации.

Штрафовать нарушителей можно, но логичнее разрешить и создать условия, чтоб куряки хотя бы другим не мешали. Вроде бы не велика проблема, перетерпеть час-полтора в аэропорту перед рейсом. Но ведь и в полете курить нельзя, а кому-то лететь 9 часов до Владивостока или Бангкока. Стыковка между рейсами может длиться несколько часов. А иностранные транзитные пассажиры, у которых нет визы, при всем желании не могут выйти за пределы аэропорта.

Кстати, во всех российских поездах запрещено курить уже пять лет. На железной дороге вопрос о смягчении правил даже не рассматривают.

НА СЕДЬМОМ НЕБЕ

С 1 января в петербургском аэропорту "Пулково" действует так называемая "седьмая свобода воздуха" для иностранных авиакомпаний. "Пулково" стал первой российской воздушной гаванью, получившей этот статус.

Что такое седьмая свобода и чем полезна для нас, путешественников? В гражданской авиации есть правила, регулирующие полёты авиакомпаний в воздушном пространстве других стран, а также посадки и обслуживание в аэропортах. Скажем, первая свобода - это когда самолёт просто пролетает над территорией другого государства. По дороге из Москвы в Таиланд пассажиры вместе с лайнером пересекают воздушное пространство Казахстана, Афганистана, Индии, пользуясь первой свободой. Третья свобода - авиакомпании разрешено выполнять рейс в зарубежный аэропорт. "Аэрофлоту" в Бангкок из Москвы, например. И так далее.

Седьмая свобода - большая редкость. Сейчас она работает в основном в Европе и пользуются ею чаще всего лоукостеры. Это когда авиакомпания из одной страны может совершать полеты между городами в других государствах. Если вы часто путешествуете по Старому Свету, наверняка с таким встречались: ирландская бюджетная авиакомпания Ryanair запросто летает с испанского острова Тенерифе в итальянский Милан, и в Ирландии приземляться ей ни к чему. Подобных рейсов в Европе много как раз благодаря седьмой свободе. Пассажирам удобно: больше вариантов, выше конкуренция между перевозчиками, ну а цены ниже.

Теперь то же самое возможно и в Санкт-Петербурге. Та же Ryanair при желании сможет летать из Северной столицы хоть в Италию, хоть в Турцию. О желании своем главный европейский лоукостер уже объявил, как и другие низкобюджетные перевозчики: Wizz Air, easyJet, Volotea, airBaltic…

Седьмую свободу воздуха в "Пулково" открыли для авиакомпаний 30 стран Европы: Великобритании и Ирландии, Италии и Германии, Испании и Финляндии и других. Ждем новостей об открытии рейсов и дешевых билетах! А "Пулково" надеется стать большим авиационным хабом между Европой, Россией и Азией.