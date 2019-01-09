2020-01-09T12:49:29+03:00
Звезды

Скинул 20 лет: Иван Ургант побрил голову и помолодел

Телеведущий удивил поклонников неожиданным преображением [фото]
Ирина СУХАНОВА
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Иван Ургант годами не менял имидж. Фото: Первый канал.Иван Ургант годами не менял имидж. Фото: Первый канал.
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Образ Ивана Урганта оставался неизменным добрый десяток лет: ведущий программы «Вечерний Ургант» годами ходил с одной и той же стрижкой. И вдруг решил сменить имидж! В Инстаграме 41-летний телеведущий показал свою новую прическу: Иван выбрил волосы на висках, оставив сверху чуб. Судя по всему, подстричься Ургант решил перед отпуском в жарких странах.

- Отпуск где-то рядом, - кратко подписал Иван кадр из парикмахерской.

Поклонники единодушно решили, что новая прическа Урганту к лицу: в комментариях фолловеры пишут, что он сразу помолодел лет на 20. Ивана сравнивают с солистом группы «Rammstein» Тиллем Линдеманном, который точно так же бреет виски. Возможно, именно Линдеманн вдохновил Ивана на модное преображение.

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Отпуск где-то рядом...
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В отпуск телеведущий отправится вместе с женой Натальей Кикнадзе и дочками — 11-летней Ниной и четырехлетней Валерией. Старшая дочь Натальи Эрика, которую Иван считает своей, сейчас учится в США. Возможно, она прилетит из Нью-Йорка и присоединиться к близким в отпуске, ведь раньше она всегда отдыхала вместе с родителями и с сестрами.

В отпуске Иван предпочитает расслабленный отдых, позволяющий ему полностью отключиться от работы.

- Мой отпуск - семья. Калорийная пища. Прогулки на велосипедах. Купание, - рассказывал Ургант в одном из интервью.

А вот соведущий Ивана по программе «Вечерний Ургант» Дмитрий Хрусталев уже успел отдохнуть в новогодние каникулы. Телеведущий отправился в Эмираты вместе со своей девушкой, участницей проекта «Хочу в «ВИА Гру» Марией Гончарук. Влюбленные уехали в Дубаи. 40-летний Хрусталев встречается с 29-летней певицей три года, летом даже появились слухи о том, что пара поженилась. Дмитрий никак не комментировал эту новость, и только накануне Нового года высмеял их в эфире программы «Вечерний Ургант», сообщив, что он по-прежнему холост.

Дмитрий Хрусталев отдыхает в Дубаи. Фото: Инстаграм.

Дмитрий Хрусталев отдыхает в Дубаи. Фото: Инстаграм.

Хрусталев всегда тщательно оберегал свою личную жизнь: телеведущий — мастер конспирации, и никогда не публикует совместные снимки со своей девушкой. Даже на отдыхе в Дубаи они с Марией не фотографировались вместе, но при этом активно делились кадрами, сделанными в одних и тех же местах. Например, они оба опубликовали вид, снятый с одного и того же балкона.

Но со своей девушкой Марией Гончарук телеведущий не фотографируется. Фото: Инстаграм.

Но со своей девушкой Марией Гончарук телеведущий не фотографируется. Фото: Инстаграм.

ИСТОЧНИК KP.RU

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