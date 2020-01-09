2020-01-09T15:53:03+03:00
Звезды

Алексей Макаров показал дочь Любови Полищук

Алексей Макаров и Мариэтта Цигаль-Полищук пошли по стопам своей мамы
Ольга ЛИБГАРДТ
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Алексей Макаров пошел по стопам своей мамы Любови Полищук, став актеромАлексей Макаров пошел по стопам своей мамы Любови Полищук, став актеромФото: Михаил ФРОЛОВ
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Актриса Любовь Полищук была замужем дважды. Первым супругом звезды стал артист Омской филармонии Валерий Макаров. От этого союза родился Алексей Макаров. Вторым мужем Любови Григорьевны был художник Сергей Цигаль. В этом браке на свет появилась Мариэтта Цигаль-Полищук. Дети знаменитости всегда были дружны. Сохранили они близкие отношения и после смерти звездной родительницы.

Алексей Макаров и Мариэтта Цигаль-Полищук пошли по стопам своей мамы Любови Полищук, став актерами. Из-за плотного графика брат и сестра редко видятся. Но на новогодних праздниках им удалось встретиться. Алексей заехал в гости к родственнице и опубликовал совместный снимок с Мариэттой.

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Фасады у нас разные, а суть одна
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"Фасады у нас разные, а суть одна. Она же общий знаменатель. Заехал в гости к сестре", - подписал он фотографию.

В кадре дети Любови Полищук позируют на фоне портретов актрисы. Поклонников очень растрогал этот кадр.

"Глаза красивые у обоих", "Мама была бы рада за вас обоих", "Счастья вам, родные. Так здорово вас видеть вместе", "Потрясающая у вас мамочка была, Алексей! Необыкновенной красоты и таланта женщина! А вам с сестрой желаю всего самого лучшего!", "Какое счастье видеть вас вместе, да еще на фоне фотографий мамы!", "Большая редкость. И очень правильно, когда родные - истинно родные", "Вы очень похожи", "Генетику не обмануть и не переплюнуть. 23 маминых хромосомы делают свое дело, потому и знаменатель - общий на двоих!", "Молодцы! Любите друг друга, самые близкие", "Вас объединяет одно - мамины глаза", - пишут обыватели.

Напомним, Любовь Полищук умерла 28 ноября 2006 года во сне. Перед смертью она впала в кому. У 57-летней актрисы была саркома позвоночника. Болезнь развилась после серьезной травмы спины, которую звезда получила в тяжелой автомобильной аварии в 2000 году. Последние месяцы жизни артистка была прикована к постели. Боли в спине были настолько сильными, что врачи вынуждены были выписать ей сильнейшие обезболивающие.

ИСТОЧНИК KP.RU

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