Алексей Макаров показал дочь Любови Полищук

Актриса Любовь Полищук была замужем дважды. Первым супругом звезды стал артист Омской филармонии Валерий Макаров. От этого союза родился Алексей Макаров. Вторым мужем Любови Григорьевны был художник Сергей Цигаль. В этом браке на свет появилась Мариэтта Цигаль-Полищук. Дети знаменитости всегда были дружны. Сохранили они близкие отношения и после смерти звездной родительницы.

Алексей Макаров и Мариэтта Цигаль-Полищук пошли по стопам своей мамы Любови Полищук, став актерами. Из-за плотного графика брат и сестра редко видятся. Но на новогодних праздниках им удалось встретиться. Алексей заехал в гости к родственнице и опубликовал совместный снимок с Мариэттой.

makarov_alexey_ Фасады у нас разные, а суть одна

"Фасады у нас разные, а суть одна. Она же общий знаменатель. Заехал в гости к сестре", - подписал он фотографию.

В кадре дети Любови Полищук позируют на фоне портретов актрисы. Поклонников очень растрогал этот кадр.

"Глаза красивые у обоих", "Мама была бы рада за вас обоих", "Счастья вам, родные. Так здорово вас видеть вместе", "Потрясающая у вас мамочка была, Алексей! Необыкновенной красоты и таланта женщина! А вам с сестрой желаю всего самого лучшего!", "Какое счастье видеть вас вместе, да еще на фоне фотографий мамы!", "Большая редкость. И очень правильно, когда родные - истинно родные", "Вы очень похожи", "Генетику не обмануть и не переплюнуть. 23 маминых хромосомы делают свое дело, потому и знаменатель - общий на двоих!", "Молодцы! Любите друг друга, самые близкие", "Вас объединяет одно - мамины глаза", - пишут обыватели.

Напомним, Любовь Полищук умерла 28 ноября 2006 года во сне. Перед смертью она впала в кому. У 57-летней актрисы была саркома позвоночника. Болезнь развилась после серьезной травмы спины, которую звезда получила в тяжелой автомобильной аварии в 2000 году. Последние месяцы жизни артистка была прикована к постели. Боли в спине были настолько сильными, что врачи вынуждены были выписать ей сильнейшие обезболивающие.