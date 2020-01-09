Известная художница попала в реанимацию на 40-ой день после смерти дочери

Член союзов художников России и ЮНЕСКО Елена Старик попала в реанимацию на 40-й день после смерти своей 27-летней дочери Марии. Она очень тяжело переживала потерю, а потому решила пойти на суицид.

Полиции стало известно о случившемся вечером во вторник, 7 января. Сотрудники НИИ скорой помощи имени Н.В. Склифосовского сообщили, что медики доставили к ним 50-летнюю женщину в тяжелом состоянии.

Художницу госпитализировали из московской квартиры на Рижском проезде. О том, что в тот день Елена Анатольевна справляла поминки, рассказали ее близкие. Пациентка жива, но все еще остается под присмотром врачей.

Согласно данным источника сайта kp.ru в правоохранительных органах, по факту инцидента проводится проверка на предмет выявления признаков преступления.

ДОСЬЕ "КП"

Елена Старик участвует в выставках как художник-живописец. Она родилась 18 февраля 1970 года в Ташкенте. В 1993 году окончила художественно-графический факультет Липецкого государственного педагогического института и с тех пор устраивает персональные выставки не только в России, но и за границей.

Ее работы находятся в частных коллекциях в США, Испании, Франции, Германии и Голландии. В настоящее время художница живет и работает в Москве.

Сайт kp.ru писал, что в конце прошлого года из жизни добровольно ушел бывший супруг норвежской принцессы Марты Луизы – писатель Ари Бен.