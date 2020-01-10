Секта «гениальных троечников»: почему чиновники закрыли школу-педагога-новатора

КАК «ПРЕЗИДЕНТ» - ПРЕЗИДЕНТУ

Немолодой человек в затемненных очках, с двумя странными медалями на лацканах пиджака, во время трансляции с Большой пресс-конференции был титрован так: Сергей Комков Президент. Без кавычек.

- Краснодарские чиновники, вместе с чиновниками Минпросвещения уничтожают школу! Они довели до могилы ее создателя, Михаила Щетинина! Прошу положить конец бесчинствам чиновников! – рубил правду Сергей Комков Президент - президенту.

Наконец, организаторы спохватились и титр убрали. Владимир Владимирович выслушал «Президента» и пообещал принять меры.

Лицей построен в удивительно красивом месте: небольшой долине в предгорьях, в нескольких десятках километрах от Геленджика. Здесь нет ветра и даже зимой тепло. Фото: bloknot-krasnodar.ru

Сергей Константинович Комков оказался удивительным, карнавальным человеком, чьи заслуги и звания можно перечислять долго и сильно удивляться, если не вникать. Во-первых, он главный редактор газеты «Президент». Тираж якобы 50 тысяч, хотя это вряд ли. Контакты – бесплатный почтовый ящик. В газете много портретов, державной атрибутики и патетики. Статьи-кирпичи по тридцать-сорок тысяч знаков, статьи-феназепам: на втором абзаце у любого читателя наступает нарколепсическое состояние. Последний номер газеты выходил в середине прошлого лета. Похоже, что весь смысл этой макулатуры в удостоверении «главный редактор газеты «Президент». Открываются безграничные возможности, что и подтвердила пресс-конференция. Еще Комков - президент Всероссийского Фонда образования. Фонд был открыт в начале 90-х, через год ликвидирован, потом опять открыт, сейчас по базам он проходит как «ликвидирован по решению суда в 2007 г.», но «Президент» не отказывается от своего детища. Солидный Фонд указан во всех его биографиях первой строкой. Кроме того, Сергей Константинович еще и вице-президент Международной академии духовного единства народов мира и состоит в десятке подобных организаций из начала 90-х, когда звания «академиков» раздавали щедро, чуть ли не в нагрузку к ваучерам. Разумеется, педагог-новатор из 80-90х годов.

Большую часть зданий лицеисты строили сами - в многочисленных воспоминаниях воспитанников «школы Щетинина» постоянно встречаются жалобы на запредельные нагрузки, неподъемные ведра с цементом, отсутствие спец.одежды и травмы. Фото: vk.com/shkola_shchetinin

«ПИТАЛИСЬ КАПУСТОЙ И ЛУКОМ, НЕДОЕДАЛИ»

Я дозвонился до Сергея Комкова, когда уже съездил в маленький краснодарский поселок Текос (в живописных горах под Геленджиком), где почти два десятка лет работал «лицей-интернат комплексного формирования личности детей и подростков Михаила Щетинина». Официально, с 2004 года – федеральное учебное заведение, но – «с ведическими традициями» и вегетарианским питанием. Так написано соцсетях, в группе лицея, где состоит 38 тысяч человек.

Как я и предполагал, Сергея Комкова «понесло» сразу же, после моего невинного вопроса: «Почему хотят закрыть школу?»

- Школу хочет закрыть министр просвещения Ольга Васильева! Делает это преднамеренно, и в этом принимают участие чиновники Краснодарского края! Там совершенно четко просматривается схема рейдерского захвата. Михаилу Петровичу (Щетинину, - авт.) была подарена земля, пять гектаров…

Большинство помещений расписывали сами воспитанники, сложно поспорить - в лицее очень красиво и уютно. Фото: raeliceum.ru

Я удивился:

- Федеральный Министр участвует в рейдерском захвате пяти гектар земли?

Но Комкова было не сбить:

- Госпожа Васильева имеет свою задачу. Она помешалась на своих клерикальных идеях. А в советники она взяла себе Александра Дворкина (один из самых авторитетных специалистов по деструктивным и тоталитарным культам, - авт.). Дворкин назвал школу тоталитарной сектой! А Дворкин не имеет никакого образования и ученой степени, он агент американских спецслужб, работал на радио «Голос Америки». Он провокатор, а госпожа Васильева ориентируется именно на его мнение. А Щетинин - известный с 70-годов педагог-новатор…

Официально, в лицее исповедовались традиционные для России религии. Но, по факту, это был «нью-эйдж» - религиозное течение, пришедшее к нам с Запада - солянка из псевдотрадиционных культов, мистических учений и космизма. Фото: vk.com/shkola_shchetinina

- Сергей Константинович, почему одаренные дети Щетинина, ходили вечно голодные, покупали тушенку в магазине, прятали ее под кроватью, тушенка тухла на жаре, дети травились?

- Откуда эта глупость?

- Я в Текосе зашел в ближайший к лицею магазин и поговорил с продавцами. Отравления постоянно фиксировались. Десяток выпускников, которых я опросил или чьи воспоминания прочитал – везде пишут: «питались капустой и луком, недоедали, пришел со стройки, ужина не хватило». Это что нормально, новаторское воспитание детей?

- Было совместное решение «совета школы», на котором решили придерживаться вегетарианства. В школу никого насильно не привозили и не принуждали, не хотите – не надо…

ЩЕТИНИН И ПУСТОТА

В школу Щетинина, действительно, никого насильно не тащили. Попасть в нее было достаточно сложно: конкурс 20 человек на место, собеседования, испытания – родители, свозившие в эту школу детей со всей страны, буквально, были готовы на все, даже жить рядом с интернатом в съемных комнатах. Сложно сказать, на что способны родители, если появилась возможность воспитать из сына гения? Михаил Щетинин не обещал, но и не отрицал такой возможности – все по схемам коммерческого гадания на картах. Знаменитый Педагог. Высокий, статный, седовласый, он был единственным центром лицея, все остальное – вращалось вокруг него. Он «накладывал руки», беседовал участливо, пророчествовал, играл на баяне или фортепьяно. Это была вторая по счету «школа Щетинина». Первая, работавшей в станице Азовская в конце 80-х годов, развалилась на части. Как это принято в подобных коллективах, учитель-харизматик с частью верных учеников, ушел, оставив «предателей» на гноище запустения. Николай Курдюмов, один из бывших соратников Щетинина так описал главные духовные установки школы:

«В давние времена на Земле произошёл катаклизм, и человек потерял свои божественные способности — духовность упала до нуля. Это и есть — мы. Кругом — «индустрия пустоты», криминогенная среда, «Россия гибнет». Образование также уничтожает интеллект и опустошает души. Мы — единственная школа, которая повернёт этот распад вспять, возродит «русский дух» и создаст настоящих, полноценных людей будущего. Согласитесь, это круто». И, главная фишка школы - «Учебная неделя — это погружение. Всю неделю изучается один предмет, одна наука. Шеф (так называли Щетинина, – авт.) и стал первоначально известен, как автор метода погружений». Чуть позже автор этих строк откроет для себя сайентологию (запрещенную в РФ) и их дороги с Щетининым окончательно разойдутся.

Даже на этом снимке виден факт, зафиксированный комиссией Министерства образования - в лицее просто не хватало учебников для всех детей. В одних группах обучались дети разного возраста. Фото: raeliceum.ru

«КАРТОШКУ ЧИСТИЛИ ДО НОЧИ»

В поселке Текос Краснодарского края школа Щетинина осела на четверть века. Место, как говорится, «намоленное» эзотериками – вокруг дольмены и мегалиты, возле которых годами живут искатели истины и особого пути. Может быть так совпало. Может и нет – в школе тоже «искали», причем, достаточно жестко – дети вставали в 5 утра (одно время, ради эксперимента практиковали подъем и в 2 часа ночи). Ложились около 12 ночи. Учились, строили дома для школы – их потом, почему-то оформили на близких Щетинину педагогов. В школе явно происходило что-то нездоровое, и к чиновникам может быть только одна претензия – почему это обнаружили только сейчас? Еще в 2010 году люди писали на «мамских форумах»: «Секта это, проучилась 21 день, еле документы вернули. Я туда пошла только потому, что обещали курс средней школы за один год, ни фига – за все время, была пара занятий по немецкому. Картошку и лук чистили до ночи. На вопрос – «сколько тебе лет, нужно отвечать – вечность», с местными разговаривать запрещено, свободного времени 30 минут в день, одежду стирали обычно». И в таком духе 22 страницы комментариев, перемежаемых лишь криками адептов Щетинина: «Вы все врете!». Действительно, в некоторые истории поверить просто невозможно.

Несколько лет назад, эта надпись вызвала небольшой скандал - слово «Россия» было написано через «а». По лицеистской мифологии, РА - светоносная река. Надпись пришлось изменить.Фото: Дмитрий СТЕШИН

КУПИЛ КОЛБАСУ!? — «НЕ ДЕРЖИШЬ ОБРАЗ»

Анна проработала в школе Щетинина целых 9 лет учителем математики. Она не говорит прямо, намекает – после жизни в школе с ней занимались психологи, «вытаскивали» ее обратно, в наш мир. И разговор с ней похож на беседу с психотерапевтом. Я слушаю, «подстраиваюсь», как могу. Разговор хаотичный, мои вопросы проваливаются – Анне, худенькой и очень красивой барышне, просто нужно выговориться. Думаю: «Как же нагрузили девчонку, если спустя 5 лет, все ЭТО ее не оставило? Не вышло прочь?». Анна говорит, зябко кутаясь в шаль, хотя в студии Радио «Комсомольская Правда» – жарища:

- Я долго думала, почему, работая в школе, я ничего не замечала? Коллектив, это десять детей. Вместе с ними ты встаешь утром и проводишь весь день. Учишь их, следишь как они занимаются хореографией, боевыми искусствами, как общаются с другими людьми. Еще у меня были обязанности повара. Потом я отвечала за международные контакты. Раз в неделю я была администратором – принимала звонки, присутствовала на всех сборах, встречала гостей. Это с 6 утра до 2 часов ночи. А я же еще и учитель, мы все время должны были улучшать свой учебный курс. Я потом уже поняла, когда каждый день ты работаешь в таком режиме – ты ничего не видишь вокруг.

Чиновник Минобразования так прокомментировал этот лозунг: «Оставить Род» - уйти из семьи?Фото: Дмитрий СТЕШИН

- Говорят, такая схема воздействия на личность применяется в сектах. Мясо было запрещено?

- Да. Чувствовалось, что мужчинам не хватает мяса при таких нагрузках, копилась агрессия. К знакомой приезжал мальчик помогать, из Текоса, он все время воровал и прятал еду, такой маленький зверек…

Те, кто ели мясо – шли против идеологии. Когда про вегетарианство постоянно говоришь, уплотняется образ.

Миф о подготовке «гениальных детей» сильно опережающих программу развеялся с введением «бездушного» ЕГЭ. По мнению чиновников - результат школа давала средний, три с плюсом. Но руководство требовало сдачи на 100 баллов. Фото: vk.com/shkola_shchetinina

Если увидели, что лицеист купил колбасу, его порицают. Не просто ругают, нет. Это такой психологический садизм.

- ?

- Ну, например. «Дмитрий, вы так хорошо выглядите сегодня, наверное и спали хорошо, свитерок, правда, у вас какой-то затертый, но вы все равно хорошо выглядите для своего возраста». И вот голодного ребенка на общем сборе коллектива таким образом - раз! И растерли! Потому что ребенок «не держит образ» - внутренняя терминология. Там было много терминов, понятных лишь своим – «держать состояние», «быть рассудочным», «отрываться от целого».

Анна Павлова проработала в лицее 9 лет, учителем математики. Говорит, что покидать ее было страшно - казалось, вокруг безжалостный и злой мир. Стандартная установка для всех замкнутых сект.Фото: Александр ШПАКОВСКИЙ

«БЕРЕМЕНЕЛИ И ОБЪЯВЛЯЛИСЬ СУМАСШЕДШИМИ»

- Щетинина не раз обвиняли в сексуальных домогательствах. Это правда?

- Я могу рассказать?

- Расскажите.

- Он вызывает меня в кабинет. Говорит на отвлеченные темы, а потом спрашивает – не хочу ли родить от него ребенка? Это говорится в таком ключе, что ты думаешь только о том, что кабинет закрыт. Он кладет на тебя руки… Но руки он кладет на всех учеников, он же дедушка, погладил по голове, по плечу. Что тут такого? Я рассказывала девушкам, они рассказывали мне в ответ. Если просто начать расспрашивать, все будут молчать.

Я уже перед отъездом приходила к Щетинину и сказала ему: «Михаил Петрович, я знаю, что вы делали это не только со мной».

Там были ситуации, когда от него беременели. Приезжали родители разбираться, он всегда от них прятался, его защищали референты и секретари. Он с 2011 года уже боялся один ходить, требовал, чтобы его сопровождали, говорил что к нему послали киллера.

Все знали. Знали, что в Архипо-Осиповку девочки обращались в гинекологию. Знаю, что и сумасшедшими объявляли, если кто-то начинал рассказывать. И увозили в психиатрическую лечебницу. Но была и совсем страшная история, мне показали на мобильнике видео, как насиловали мальчика лет 12. Работала в школе бухгалтер, ее звали Валентина Алексеевна Головово, дежурила ночью и забрала у кого-то телефон. Я смотрю с ужасом это видео и говорю: «Валя, нужно же что-то делать!». Но ничего не было…

У школы оказалось много заступников, большинство которых не представляли, как различалась «картинка для гостей» и реальность. Один из заступников даже попал на пресс-конференцию Владимира Путина и смог попросить "за школу".Фото: НТВ

Анна рассказывает и не может остановиться – как учителя «занимали» у детей и не отдавали деньги. Как один из преподавателей совершил разбой в соседнем поселке и прятался в школе. Но, по словам Анны, самая дикая и циничная история случилась во время сдачи ЕГЭ. За ЕГЭ в школе сражались, не на жизнь, а на смерть:

- В 2012 погиб Юрий Богданов, был очень добрый парень. Он ехал на машине в Геленджик и на каком-то повороте произошла жуткая авария, он умер мгновенно. Но после аварии учителя и мать одной из учениц устроили изотерическую шизофрению, жесткую манипуляцию: "Если вы сейчас соберётесь и сдадите экзамен на высший балл, то... Юрий выживет! Давайте! Мы дадим ему силы. Его жизнь сейчас зависит от вас." А студентам говорили, что надо ему посылать лучи света, тогда он выживет. Хотя всем замам Щетинина было известно, что он умер.

- Анна, вы понимаете, что это очень серьезные обвинения?

- Я готова свидетельствовать в суде.

Сейчас, большинство помещений опечатано. Детей в Текосе нет, все родители, кроме 9 человек, забрали документы.Фото: Дмитрий СТЕШИН

ВОССТАНИЕ ЛИЦЕИСТОВ

Все это не могло закончиться просто так, без эксцессов. В 2003 году в школе Щетинина случилось восстание, в ходе которого был сожжен один из корпусов лицея. В течение месяца школу покинуло 200 учеников. Это был страшный удар по лицею. Он оправился, но такого числа учеников больше в Текосе не было. Максимум – сто с небольшим.

Антона Шитова убили 11 лет назад, но его мать, по-прежнему связывает гибель сына с лицеем. На его мемориальной страничке в соцсетях висит аттестат, который Антон получил в Текосе.

- Антон и ребята своё расследование педофилии начали с девочки, которую Щетинин не сумел затащить в постель, – говорит Татьяна Шитова (мама Антона). - К ней либо не успели применить обычную в таких случаях методику зомбирования, либо на девочку она не подействовала. Она первой обо всём откровенно рассказала. После неё стали и другие девочки признаваться… И тогда, на «общем сборе», ребята обвинили Щетинина в педофилии.

Михаил Щетинин любил говорить, что именно он «удерживает Кавказ в составе России» - как, не объяснял. Но, в действительности, на базе лицее работали и выступали достойные фольклорные коллективы. Фото: ok.ru/shkolaschetinina

- Вы уверены, что это было массовое явление? Хотя и одного случая достаточно. Вы уверены, что смерть Антона как-то связана с лицеем?

Татьяна вздыхает:

- Я там видела однажды своими глазами униженную беременную девочку, стоявшую под кабинетом этого "великого учителя" вместе с мамой. Видела - как трое суток взахлёб рыдала другая... Остановится чуть-чуть, переведёт дух... Вспомнит - и снова рыдает. А другие девочки обходили её стороной, как чумную... Из-за всего увиденного там, я и стала "копать", а Антон мне помогал.

Мать Антона по-прежнему считает, что его смерть была как-то связана с лицеем – месть за разоблачение, за бунт, за исход почти всех учеников. Антон погиб в 2009 году, было две экспертизы. Первая установила, что смерть наступила от электротравмы, после эксгумации тела – от удушения. Убийцу осудили десять лет назад, «школа Щетинина» в суде никак не фигурировала. Возможно, это всего лишь мнение матери, потерявшей сына и как мне показалось, так и не оправившейся от этой трагедии.

«РАССИЯ» ОТ СЛОВА «РА»

Сейчас, в лицее «копают» те, кому это положено по долгу службы.

Все журналисты, кто был в школе, жаловались – попасть туда очень затруднительно, только по предварительной договоренности.

Действительно, охрана на шлагбауме осталась. Я не стал пускаться в объяснения и просто бросил:

- Комиссия.

Шлагбаум поднялся.

Часть помещений была опечатана, в административном корпусе прокуратура изымала какие-то документы. Я включил видеокамеру и вокруг меня тут же начались какие-то движения, меня, например, тоже начали снимать сразу на два телефона. Это были молодые люди, как говорят, «призывного» возраста, оставшиеся здесь работать. Это тоже важная деталь – лицей не отпускал «своих» далеко, оставлял в этом замкнутом мирке. На 100 учеников здесь было трудоустроено 70 «выпускников».

«Дети Поволжья, совместное воспитание полов по комплексному методу», бормотал я цитаты из «Двенадцати стульев», и водил камерой по сторонам, пока ко мне не подошел сын Михаила Щетинина. От каких-либо комментариев под запись Петр Михайлович отказался на отрез, но проверил мои документы. Мы прогуливались по школе, но за целый час он умудрился не сказать ничего по делу, хотя говорил много. Единственное, что я для себя уяснил – на кухне лицея спешно организовали мясной цех и тыкали в него, когда я пытался заговаривать о вегетарианстве. На просьбу рассказать о гениальных питомцах Щетинина, я получил пространный ответ: «У нас все выпускники талантливые». Так же уклончиво он говорил о религии, что подтвердило мои наблюдения: традиционные религии здесь не исповедовали. А православие в школе было удобной ширмой – нигде, кроме кабинета Щетинина, образов я так и не встретил. Хотя, про Библию, подписанную когда-то Патриархом Алексием, мне тут же рассказали. Про нее всем гостям рассказывают.

Наконец, завуча Ирину Крылову отправили пострадать за всех. Она очень не хотела сниматься на фоне девиза «Быть России без ворога», потому что несколько раньше, слово Россия было написано «по-щетинински» - Рассия, проверочное слово либо Бог Солнца, либо – по местной, школьной мифологии, некая светоносная река счастья. Под давлением недружественного внешнего мира, надпись пришлось исправить.

Ирина Крылова ловко отбивала все мои наскоки, ссылаясь на то, что школа – федеральное учебное заведение, никто здесь труды космистов вместо Пушкина не изучает и с томиком Блаватской (одна из основательниц русской эзотерики, - авт.) не спит.

Я опустил камеру и растерянно оглянулся. Мужчина в черном костюме партикулярного вида, делал мне знаки руками.

В школе любили полузапретного художника Константина Васильева, погибшего при необъяснимых обстоятельствах. Даже спустя десятки лет после смерти, его преследовали беды - коллекция картин была разорена и распродана. Фото: vk.com/shkola_shchetinina

УЧЕБНИКОВ НЕТ, А НОРМЫ НА ЛЕСОПИЛКЕ - ЕСТЬ

Мой собеседник оказался членом контрольно-ревизионной комиссии, работающей в лицее, специалистом по «деструктивным культам». Представляться официально он отказался:

- Мы только наладили с НИМИ хоть какие-то отношения. Говорить же было невозможно – они сразу три камеры на штативах выставляли. И в машине ничего такого не говорите, водитель лицейский. Они не случайно нам транспорт предоставили.

Мы засели в одном из ресторанчиков и беседовали, чуть ли не уперевшись лбами над моим диктофоном. Оказалось, что «странный» лицей – на госфинансировании с 2004-го, официально, является федеральным государственным бюджетным образовательным учреждением. За два последних года получил от государства 146 миллионов рублей. Проверки никак не связаны со смертью в ноябре этого года основателя лицея Михаила Щетинина — их начали еще в 2017-м. Нарушение в регистрации прав на недвижимость лицея, отсутствие мяса в рационе, какие-то манипуляции с госконтрактами. Полностью отсутствует система пожаротушения и пожарная сигнализация. Детский труд в лицее был в почете, перед поступлением родители подписывали специальную бумагу, мол, не возражают. За невыполнение нормы на лесопилке – детей наказывали.

- А с учебой как у них было? Годовой курс алгебры за две недели?

Мой собеседник поморщился:

- Средние результаты, если смотреть по всему краю, примерно на тройку с плюсом.

- Думаю, именно ЕГЭ подорвал миф о гениальной методике…

Мой собеседник кивнул в знак согласия:

- Дело в том, что с начала работы этой образовательной организации, нет ни одной статьи, ни одного научного отчета по результатам эксперимента. Только нарушения. Преподаванием в группах занимались подростки, хотя по закону, не имели на это права. Методические материалы не соответствуют требованиям федерального образовательного стандарта, их не хватает. Не было учебников у всех детей! Не все педагоги имеют специальное образование. Когда проводилась проверка Краснодарским краем, выяснилось, что часть учебных дисциплин не преподавалась вообще – история, астрономия, литература. Точнее – 64% школьной программы не осваивалось в принципе.

Еще зафиксировали проблемы с адаптацией, тут закрытая субкультура, при выходе из нее у ребенка возникают проблемы.

Завуч школы Ирина Крылова твердо придерживалась линии: «Лицей с 2004 года - федеральное учебное заведение, никаких отклонений от государственных учебных программ не было и быть не могло».Фото: Дмитрий СТЕШИН

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ЭКСПЕРИМЕНТ РОДОМ ИЗ 90-Х

- Про щетининскую школу я много раз слышал такую фразу: «это педагогическая секта». Так? - наконец, прямо спрашиваю проверяющего.

- Оценим признаки, - вместо такого же прямого ответа он решил привести мне аргументы. - Первое – закрытость, ограничение коммуникации и контактов с внешним миром. Второй признак – проблема выхода. Были примеры, когда дети сбегали или просто хотели уехать, но школа прилагала все усилия, чтобы их вернуть. Третье – переформатирование личности. Подавление желаний и своего мнения. Это делалось с помощью «группового внушения».

- Была у школы какая-то Цель, Сверхзадача?

- Отличительная особенность таких систем, или сект – невозможность ретрансляции и передачи знаний, масштабирования. Знание уникально и управляется одним человеком. С точки зрения государственной системы образования – технологии школы Щетинина неприменимы. Или нужен еще один Щетинин. Какова была его цель? Эго. Самовыражение. Демонстрация своего величия через подавление других. И пятый признак секты – все сотрудники лицея являлись выпускниками лицея…

По поводу дальнейшей судьбы лицея я даже не стал спрашивать чиновника. С такими нарушениями, по закону, закроют даже казино, исправно платящее налоги. Все документы учеников родители уже забрали и перевелись в школы по месту жительства. Последователей Щетинин не воспитал, адепты разбегутся сами. Главное, проследить, чтобы они больше детьми не занимались, никогда. Больше подобных школ в России нет, эпоха псевдонаучных экспериментов в образовании, наконец, осталась в 90-х годах.

"Президент" Сергей Комков пожаловался Путину.

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