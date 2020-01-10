Не важно, кто правит Америкой — она всё равно остаётся империей

Итак, 8 января всё вроде бы закончилось хорошо. Иран свершил «священную месть» Вашингтону за убийство своего генерала Касема Сулеймани. При этом от тегеранского ракетного удара по двум иракским базам США ни один звездно-полосатый солдат не пострадал. Иран предупредил Ирак, тот — американцев, все сохранили лицо и счастливы.

Но хорошие новости не отменяют главного. Ближний Восток вновь полыхает. И происходит это потому, что американские элиты окончательно возомнили себя владыками мира. Они готовы по своей прихоти убивать и миловать, точно перед ними не один из сложнейших регионов земли, Персидской залив, а загон для индюшек на техасском ранчо. Об этом — в колонке политолога Наталии Елисеевой.

Прошлой осенью в западных СМИ появились грозно-обличительные статьи о новом «враге демократии» — генерале иранского спецназа Сулеймани. Хотя тот, к слову, после атаки 11 сентября 2001 года сотрудничал с Вашингтоном. Предоставлял информацию об афганских боевиках, которые были ниточкой к главному организатору той трагедии — Усаме бен Ладену. То есть человек косвенно помог американцам ликвидировать «террориста №1», а сейчас сам был объявлен таковым и тоже отправился в могилу.

Абсурд? Нет, нормальная тактика США. Практически все, с кем американцы сотрудничают, рано или поздно получают нож в спину. Особенно на Ближнем Востоке. Подлость? Двойные стандарты? Имперская политика. По крайней мере, в том донельзя примитивном виде, как её понимают в Белом доме и госдепе.

Конкретный и уже подзабытый пример — операция «Анфаль». В 1987-88 годах иракский диктатор Саддам Хусейн развязал чудовищные репрессии против курдов. Реакции американцев на уничтожение огромного количества мирных жителей (по разным оценкам от 50 000 до 182 000 человек) не последовало. Ведь курды тогда сражались в войне Ирака с Ираном на стороне последнего (за что Хусейн их и покарал). А друг твоего врага — твой враг.

Зато в следующем десятилетии, после окончания ирано-иракской войны, «плохишом» стал уже Саддам. Штаты вдруг решили озаботиться правами курдов, стали их защитниками. Но даже оккупировав Ирак в 2003, собственного государства американцы им так и не дали.

Ладно, всё это было давно. А в 2016 году, когда на выборах неожиданно победил несистемный кандидат с огненной шевелюрой, у многих в России началась эйфория. Санкции скоро отменят, поделим мир на пару с «другом Дональдом»... Пора бы давно понять: Трамп — такой же американский имперец, только с чуть иными взглядами на ряд второстепенных вопросов. Захотел — слил курдов, как осенью прошлого года, когда американцы просто ушли из Сирийского Курдистана, отдав регион соседней Турции.

Кто-то скажет: «Трамп просто неадекватен, творит что вздумается». Проснитесь уже, убийство Сулеймани — это не сумасбродство. А продолжение имперской политики Вашингтона. Причем, повторю, имперской именно в плохом смысле, когда есть «мы», властители мира, а есть «они» — дикие варвары, которых надо приобщить к демократии. С помощью бомб и ракет с беспилотников.

Возможно, я озвучу что-то крамольное. Но и Трамп, и Обама, и Билл Клинтон, и отец и сын Буши — все они продолжатели жесткого и беспощадного внешнеполитического курса американского государства, которое за отклонение от заданного вектора не задумываясь сменит или лидера, или режим в требуемой стране. Или хотя бы сделает жёсткий выпад. Пример — ракетный удар по сирийской правительственной базе Шайрат в ночь на 7 апреля 2017 год. Тоже при Трампе, который якобы «наш».

Почему? Потому что нынешние США просто физически не могут существовать даже в двухполярном мире, как лет 40 назад при СССР, не говоря уже о многополярном. Ведь «священная империя» может быть только одна. И она не понимает лишь главного — что она не вечна, даже если кажется незыблемой, как тот же СССР образца эдак 1988 года.

И последний вопрос — как же поступать нам.

Заимствовать у конкурентов, включая американцев, их лучшие практики. Не бояться наносить точечные удары по врагам России. И не обязательно ракетами. Сегодня даже у самых диких полевых командиров, не говоря уже о респектабельных политиках, есть оффшорные счета, активы в западных юрисдикциях, источники дохода, как правило, незаконные.

Например, недавно журналисты (надо думать, с помощью части американских спецслужб, поддерживающих Трампа) раскопали коррупционные схемы его главного конкурента на выборах-2020, «демократа» Джо Байдена. Оказывается, пять лет назад, будучи вице-президентом США, он вывел с Украины миллионы долларов на семейную фирму. Когда это стало гласностью, рейтинг Байдена рухнул, теперь в ряде штатов его опережают даже другие политики-«демократы», не говоря уже о Трампе.

Красивый удар — ни жертв, ни разрушений.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="336" height="640" src="https://www.kp.ru/video/embed/753508" frameborder="0"></iframe> Момент удара иранской ракеты по военной базе США в Ираке..

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