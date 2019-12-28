"Когда мы подошли за канапе, он девушку мою толкнул". Барецкий сказал о причинах драки с сыном Никаса Сафронова

После инцидента в самолете, когда 236-килограммовый Лука Сафронов-Затравкин застрял в туалете, на него продолжают сыпаться несчастья. На днях пианист выступал на открытии клиники звездного диетолога Марият Мухиной, чей конфликт с отравившимся «Кротом» Бари Алибасовым гремел несколько месяцев назад по всем федеральным каналам. Именно Мухина и подставила его на этот раз, уверен сын Никаса Сафронова.

- Пока все готовятся к новогодним праздникам, я становлюсь жертвой нападения, - написал Сафронов-Затравкин в своём Инстаграме. - На этот раз меня пригласили сыграть на рояле, но по факту этим людям не нужно было мое выступление. Доктор Мухина подстроила мою встречу со Стасом Барецким, который вёл себя агрессивно и напал на меня, пытаясь избить. Один из ударов пришёлся мне в плечо. Отвечать этому человеку бессмысленно, он жертва своего образа...

«Комсомолка» дозвонилась шоумену-агрессору, и тот не стал отрицать конфликт. Правда, отнёсся к нему Барецкий не слишком серьезно.

- Да с его весом на ринге выступать надо, а он, видишь ли, человек тонкой душевной конституции! Разве ж я его избил? Такого избить - это сильно надо постараться! - ответил Барецкий kp.ru. - Мы почти в одной весовой категории, я под 150 вешу - думал, сейчас подеремся нормально. А он все скромника из себя строит, доктором Мухиной прикрывался.

По словам шоумена, ему не понравилось, как пианист вёл себя на открытии клиники:

- Когда мы подошли за канапе, он девушку мою толкнул, - рассказал музыкант. - Вот я и предложил выйти один на один. Врезал ему хорошенько по роже и извиняться не собираюсь - я же не девочку ударил. Если честно, мы и до этого конфликтовали. Но боюсь ляпнуть лишнее, а то ещё в суд подаст. Не хочется из-за этого Луки по ментам ходить...

Между тем, не исключено, что вся эта история - спланированный пиар-ход. По словам PR-директора Барецкого Вадима Горжанкина, потасовка произошла из-за того, что музыканты не поделили титул «главного толстяка страны». Да и на видео, предоставленном «КП», перепалка между Затравкиным и Барецким едва ли похожа на драку.