2019-11-27T21:04:49+03:00
Звезды

"Я заторопился, нажал на смыв, но меня засосало": застрявший в унитазе сын Никаса Сафронова находится в шоке

Лука Затравкин поражен поведением пассажира, который снимал его на телефон, пока он находился в беспомощном состоянии [эксклюзив kp.ru]
Ольга ЛИБГАРДТ
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Фото: instagram.com/lukasafronovofficial/Фото: instagram.com/lukasafronovofficial/
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Лука Затравкин пережил, мягко скажем, не самые приятные минуты в своей жизни. Любимый сын художника Никаса Сафронова застрял в унитазе, находясь в этот момент на борту заходящего на посадку самолета. Но самое ужасное заключается в том, что в тот момент, когда неравнодушные пассажиры и члены экипажа пытались спасти 29-летнего пианиста из западни, один из обывателей снимал все это на телефон.

Лука Затравкин весит 200 килограммов. Совершая перелет из Казани в Москву на борту Boeing 737-800, сын Никаса Сафронова купил себе два билета, дабы комфортно добраться до российской столицы. Беды ничто не предвещало. До тех пор, пока молодой человек не пошел в туалет.

То что произошло после, стало для него настоящим кошмаром. Пианист застрял в унитазе. С момента инцидента прошло три дня. Но Лука до сих пор не пришел в себя. "Я сейчас в Иваново на концерте. У меня шок. Я в очень подавленном сейчас состоянии. То что попало в интернет, это видео, оно меня шокировало", - не может сдержать эмоций наследник художника.

Лука очень расстроен. Ведь он старался забыть печальный инцидент, жить дальше и никому об этом не хотел рассказывать, кроме самых близких. "Об этом вся страна узнала в одночасье. Где-то минут за 40 до приземления я пошел в туалет. Я зашел в кабинку. Спустя несколько минут ко мне стали стучать. Я заторопился, кабинка ведь узкая. Нажал на смыв, но меня засосало!", - признался Затравкин в интервью kp.ru.

Когда он понял, что не может самостоятельно выбраться, то сильно занервничал. На его беду у него еще и рука застряла. "Когда я пытался этот вакуум убрать, рука оказалась под животом. Я стал стучать по двери. Меня начали спасать", - делится он пережитым.

"Давай-давай, молодец. Вот красавчик!", - подбадривали его спасители. В итоге при помощи членов экипажа и пассажиров сына известного художника удалось вытащить из вакуумной ловушки.

Однако один из пассажиров вместо помощи стал его снимать на телефон. "Он поступил как настоящий негодяй. Вместо помощи вот такой поступок. Это, конечно, в духе нашего времени. Я подам на него заявление за оскорбление чести и достоинства. Я был в беспомощном состоянии, а он так со мной поступил", - сообщил молодой человек.

Он отметил, что приложит все усилия, чтобы найти того, кто выложил видео в Сеть. "Он меня оскорбил и, так сказать, все мои права нарушил", - заключил сын Никаса Сафронова.

Страшно выл и царапался: сына Никаса Сафронова засосало в унитаз на борту самолета.

ИСТОЧНИК KP.RU

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