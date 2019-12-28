Евгения Медведева проиграла из-за сломанных коньков. Что будет дальше с ее карьерой

Это история, в которой непонятно, что страшнее. Наступившее «новое время» или злой рок. Евгению Медведеву сложно рассматривать только с чисто спортивной точки зрения. Гений фигурного катания, абсолютный и недосягаемый лидер мирового фигурного катания. Чемпион всего и вся, многократная рекордсменка и законодательница мод… Появление не менее гениальной, но чуть более молодой конкурентки Алины Загитовой и серьезная травма лишили Медведеву самого главного титула – олимпийского золота. И Женя приняла это максимально мужественно. Да, поменяла тренера (вместо руководителя «фабрики чемпионов» Этери Тутберидзе она ушла к канадскому тренеру и легендарному в прошлом чемпиону Брайяну Орсеру).

Медведева продолжала борьбу, выгрызая медали, титулы, проявляя чемпионский характер и невероятную силу воли. В сезоне 2018/2019 Медведева выступала неровно, порой слабо. Но билась по последнего, и в итоге пробилась на чемпионат мира (а для российских фигуристок попасть в итоговую заявку порой сложнее, чем выиграть какой-нибудь турнир). Для этого титулованная и звездная Женя поехала в Великий Новгород, на розыгрыш Кубка России, турнира, который в прежние годы был скорее смотром юниоров. И выиграла там борьбу у еще одной великой труженицы Елизаветы Туктамышевой. На чемпионате мира-2019 Медведева завоевала бронзу, что безусловно можно назвать триумфом воли и отличным результатом.

Фигуристка не смогла выйти на произвольную программу в Красноярске и теперь досрочно завершила сезонФото: Мария ЛЕНЦ

Все знали, что сезон 2019/2020 станет особенным. Сразу целая группа воспитанниц Этери Тутберидзе со сложнейшими компонентами и в весьма юном возрасте делают программы космического уровня. И что звездам прошлого (пусть даже прошлому всего-то несколько месяцев) ничего не светит. Загитова, Медведева и все их поколение полегло в неравной схватке с «восточным ветром». Алина Загитова объявила о «приостановке карьеры» (что, скорее всего, все-таки эвфемизм означающий ее завершение). Медведева поехала в Красноярск на чемпионат России. Для еще одной схватки. Она в отличной форме. В былые годы фигуристка такого уровня царствовала бы десятилетие!

Евгения едет в Москву. Она будет кататься в ледовом шоу Ильи Авербуха «Страна ОЗ»Фото: Мария ЛЕНЦ

У Евгении ломается конек. Это катастрофа. Она катается в перемотанном бантиком ботинке. Она пятая после короткой программы (плохой результат). В произвольной, где ее конкурентки еще сильнее, Женя снимается с соревнований. Проблема в коньках? Да. Но еще больше в силе конкуренток. Научиться прыгать четверные в этом возрасте (20 лет!) крайне сложно. Без них титулов не видать…

Евгения едет в Москву. Она будет кататься в ледовом шоу Ильи Авербуха «Страна ОЗ». Ей будут рукоплескать тысячи зрителей. Еще много лет. В шоу Татьяны Навки катается Алина Загитова. И тоже можно быть уверенными – успех гарантирован. Но что со спортом? Что дальше?

Евгению Медведеву сложно рассматривать только с чисто спортивной точки зренияФото: Мария ЛЕНЦ

Загитова о своих планах объявила. Медведева продолжит борьбу. Остается Кубок России, который, при определенных очень сложных раскладах может дать Жене призрачный шанс побороться за место на чемпионате мира. Но это скорее фантастика. Как ни обидно (а Женя отлично каталась в этом году, но конкуренция невероятная), сезон явно можно записать в минус. Непопадание в финал Гран-при. С чемпионата России она снялась. Попасть на чемпионаты Европы и мира крайне сложно, почти нереально… Будет ли легче в следующем сезоне? Абсолютно точно нет. Стоит ли бороться? Есть же шоу, популярность, востребованность? Со спортивной точки зрения, скорее всего нет. Невозможно Евгении вернуться на те позиции, которые у нее были в 2017 году. С человеческой – тоже нет. Зачем эти сверхнагрузки, если до титулов все равно как для Луны… А вот с коммерческой – стоит остаться. Нет, не из-за стипендий кандидата в сборную, эти деньги легко зарабатываются на коммерческих турнирах по всему миру, где Медведевой всегда будут рады. Дело в том, что в нашей стране имена спортсменов забывают через полгода после того, как они сходят со сцены. Как далекое воспоминание мелькает имя солнечной девочки Юли Липницкой. Все меньше людей вспоминают об Аделине Сотниковой, чемпионке олимпийских игр в Сочи. Русская публика жестока. Чтобы кумир оставался кумиром – он должен быть в деле. И вот тут вновь бойцовские, спортивные качества Евгении Медведевой могут помочь. Пока она в деле, пока она в игре, она останется центром притяжения, обсуждаемой и популярной фигурой. И какие бы результаты она ни показывала, она точно заслуживает и любви, и уважения.