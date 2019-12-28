Финал шоу «План Б»: Бузова призналась, что живет с Давидом Манукяном, а Батрутдинов никого не выбрал

Шоу «План Б», финал которого состоялся 28 декабря, задумывалось как беспроигрышная лотерея: Ольга Бузова должна была найти жену Тимуру Батрутдинову, а он - мужа поющей ведущей. В противном случае Оле и Тимуру пришлось бы сыграть свадьбу друг с другом. Но что-то пошло не так. Пока на ТВ раз в неделю крутили записанные заранее серии, Ольга Бузова успела найти себе жениха в реальной жизни. В финале шоу «План Б» 33-летняя телеведущая подтвердила то, о чем СМИ писали последние месяцы: она действительно встречается с 26-летним блогером Давидом Манукяном, известным как Дава.

- Я очень счастлива, - разрыдавшись, призналась Бузова Батрутдинову в последней серии проекта. - Я никому об этом не говорила, ведь счастье любит тишину. Не знаю, получится ли это сохранить, потому что моя жизнь все время на виду.

С Манукяном певица познакомилась на съёмках клипа на свою песню «Лайкер», где пара сыграла влюблённых, бурно выясняющих отношениях.

- Все началось за кадром, когда не было камер, не было редакторов, - рассказала Бузова в финале шоу «План Б». - Чувство пришло, и ты уже ничего не можешь сделать. Мы живем вместе. Я пропустила буквы и перешла сразу к «Плану Д» - его зовут Давид Манукян, - озвучила наконец певица свой секрет Полишинеля.

С Манукяном певица познакомилась на съёмках клипа на свою песню «Лайкер»Фото: Кадр видео

А вот Тимуру Батрутдинову, который в финале шоу «План Б» пожаловался на дефицит гармонов любви, Ольга Бузова посоветовала не идти на поводу у правил:

- Не надо думать: «Если Оля ушла, значит, я обязан кого-то выбрать». У тебя есть желание женщины, ты готов за кого-то из них взять ответственность? Если нет, значит... - многозначительно промолчала Оля. - Лучше не думай, отключи мозги и выбирай сердцем.

Так Батрутдинов и сделал: отправил домой всех финалисток проекта.

- Я все ещё холостяк, но я поступил честно по отношению к девушкам и зрителям, - оправдался несостоявшийся жених в финале шоу «План Б» и вспомнил строчки из очередного хита Бузовой: - И цитируя классика, я все ещё верю в то чувство, которого нет.

Впрочем, отвергнутые участницы не слишком-то расстроились, придя к выводу, что Тимур просто не знает, чего хочет - вот и угодить ему невозможно.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/715350" frameborder="0"></iframe> Ольга Бузова: от уборщицы до миллионерши.Кто не знает Бузову? Олю знают все. Одни её обожает, а другие - ненавидят. Порой кажется, что равнодушных к экс-участнице «Дома-2» просто нет…

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