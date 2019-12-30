«Стратегия-2020» и «Стратегия-1980», Медведев и жевуны, проблемы яровитости и кулаки в Минфине

Уже послезавтра мы будем жить в 20-х гг., каковой факт возбуждает к креативности. Освободители могут доказывать, что в то время, как вся Европа танцует фокстрот, в нашей стране царят голод, террор и тирания. Тогда как АП РФ на своих форумах и тренингах предпишет участникам петь хором: «Но, как прежде, в строю, но, как прежде, в строю, эффективные менеджеры двадцатого года».

ПОПАЛИ ПАЛЬЦЕМ В НЕБО

Но самое вроде бы занимательное и притом стратегическое наблюдение, связанное с двадцатым годом, как-то совсем не выстрелило. Имеется в виду «Стратегия-2020», разработанная в 2011 г. для правительства интеллектуальными усилиями ВШЭ (т. Кузьминов) и РАНХиГС (т. Мау). Вроде бы стратегия достойна войти в хрестоматии как яркий и выпуклый пример попадания пальцем в небо. Реальные доходы населения должны были вырасти на 70%, а сократились на 5%, устойчивый рост хозяйства на 6,5% в действительности обернулся устойчивым ростом около нуля etc.

Конечно, такова судьба большинства прогнозов, хотя не всякое прогнозирование бывает столь эффектным. Но еще У. Черчилль заметил: «Политик должен уметь предсказать, что произойдет завтра, через неделю, через месяц и через год. А потом объяснить, почему этого не произошло». При этом требования к политикам выше - они должны убедительно объяснить причины такого реприманда неожиданного. Тогда как аналитики ничего объяснять не обязаны и продолжают анализировать, как ни в чем не бывали.

Впрочем, наш народ добр. Испытанные остряки хотя и отметили наступление парадиза в 2020 г., но весьма вяло. Но так было и сорок лет назад - в 1980 г., когда согласно написанной в 1961 г. III Программе КПСС должен был наступить коммунизм. О чертах которого разработчики, сочинявшие программу партии на цековских дачах, нафантазировали что твои Мау с Кузьминовым. Тем не менее, хотя на кухнях и в курилках отмечали, что обещанный коммунизм было решено заменить на Олимпиаду, - но отмечали без огонька, хотя помыть кости начальству и порассказывать анекдоты при Брежневе любили до чрезвычайности.

Слабая реакция злопыхателей хоть на «Стратегию-1980», хоть на «Стратегию-2020» объясняется, вероятно, их чрезмерно высокой завиральностью. Чтобы возбуждать смех, обещания должны быть сколь-нибудь похожи на реальность, а чистая фантазия не способна произвести комический эффект. Что следует учесть специалистам из ВШЭ и РАНХиГС при разработке последующих стратегий.

ШАМПАНСКОЕ ПРОТИВ ТАБАКА

Но жизнь продолжается, и умы высшего начальства заняты не только стратегией, но и тактикой. В 1936 г. в «Книге о вкусной и здоровой пище» нарком

А. И. Микоян писал: «Т. Сталин занят важнейшими вопросами построения социализма в нашей стране. При этом от его внимания не ускользают и мелочи.

Т. Сталин сказал, что стахановцы сейчас зарабатывают много денег, много зарабатывают инженеры и трудящиеся. А если захотят шампанского, смогут ли они его достать? Шампанское - признак материального благополучия, признак зажиточности».

Столь же внимательны к мелочам Д. А. Медведев и В. В. Путин, причем по обычаю, искони заведенному, в своем внимании они играют роль злого и доброго следователей.

Д. А. Медведев озаботился проблемами жевательного табака и намерен совершенно искоренить вредную привычку никотинового жевания. В чем ему помогают министры и депутаты.

В привычке и в самом деле нет ничего хорошего, в то же время она никак не криминальна - жуют себе и жуют. Для оправдания борьбы со всякими веществами нехорошими до сих пор использовались два аргумента: а) пагубное влияние на потребителя (распад личности, происходящий от алкоголя и наркотиков); б) пагубное влияние на окружающих, которые страдают от пассивного курения. Но жевание табака не подпадает ни под одну из этих категорий. Более того, вся антитабачная кампания строилась на том, что табачный дым причиняет тяжелые муки некурящим - но какие муки они могут испытать от чужого жевания? Даже самые лютые экологи обличают крупный рогатый скот не за то, что он жует жвачку, а за то, что испускает обильные ветры.

Единственное основание для развернутой неистовой борьбы с жевунами было придумано европейцами, посещавшими Северо-Американские Соединенные Штаты в середине XIX в. Они отмечали, что американцы усиленно жуют табак и после этого плюются жвачкой в общественных местах, не выключая даже и конгресса - все заплевано. Но этого убедительного аргумента ни Д. А. Медведев, ни министры, ни депутаты почему-то не привели.

ВОЛШЕБНАЯ СИЛА МОЛЛЮСКА

В. В. Путин, напротив, стремится поощрять науки, искусства и промыслы. На совещании в Адыгее по проблемам земледелия и скотоводства он внимательно выслушал фермера т. Балаева, который разводит виноградных улиток, и упрекнул министра сельского хозяйства Д. Н. Патрушева в «дискриминации улиток». Ошибка Патрушева-мл. тем более нетерпима, если учесть, что улитки - «самый сильный афродизиак в мире» и вкушающие их делаются замечательно яровитыми.

Так что в наше время поговорка «улита едет, когда-то будет» устарела. Нынче улита несется, как птица-тройка. Хотя, притом что запеченные в чесночном соусе улитки и вправду очень вкусны, я не замечал, чтобы они производили у меня чрезвычайную яровитость. То ли фермер, лоббирующий свою продукцию, ввел В. В. Путина в заблуждение, то ли от старости я впал в окончательную дряхлость, и на меня уже никакие ярусные капли не действуют.

ДАЕШЬ ПАМЯТНИК ПОДКУЛАЧНИКУ!

Но это мои индивидуальные особенности, а, например, лидер ЛДПР В. В. Жириновский, несмотря на свой почтенный возраст, до сих пор идеологически необычайно яровит. На заседании у В. В. Путина он призвал к восстановлению кулачества как класса: «Где памятник русскому кулаку? Это они нам помогли накормить армию, страну, выиграть все войны, одеть всех, обуть. Они ничего не просили. Они не шли к министру сельского хозяйства. У них были свои кооперативы. Давайте - полная реабилитация кулачества».

Проблема в том, что как 90 лет назад при коллективизации и уничтожении кулачества как класса никто не озаботился о юридически однозначном определении кулака, раскулачивание производилось по нечетко определенному признаку, так и теперь В. В. Жириновский, хотя и сын юриста, не предлагает четких дефиниций. Хотя очевидно, что, говоря о кулаках, И. В. Сталин имел в виду одно, представитель партии, проводящий коллективизацию на местах, вообще имел в виду все, что угодно, а Н. В. Гоголь устами своих героев имел в виду третье.

В гоголевском смысле нет никакой нужды в реабилитации кулачества, поскольку странно реабилитировать ответственных работников Министерства финансов в ранге первого вице-премьера. В Минфине придумали эффективный ответ на разговоры о прогрессивном подоходном налоге, имеющем целью добиться социальной справедливости. Чиновники отвечали: «Извольте!» и предложили освободить от налога тех, кто получает меньше прожиточного минимума, составляющего 11 тыс. руб. в месяц, всем прочим же поднять ставку налога с 13 до 16%. Что будет и социально, и справедливо.

И при этом будет напоминать торговлю

П. И. Чичикова с М. С. Собакевичем касательно мертвых душ - «Да чтобы не запрашивать с вас лишнего, по сту рублей за штуку! - сказал Собакевич». На что Чичиков подумал про себя: «Кулак, кулак! да еще и бестия в придачу!» По окончании же торга философически резюмировал: «Нет, кто уж кулак, тому не разогнуться в ладонь! А разогни кулаку один или два пальца, выйдет еще хуже. Попробуй он слегка верхушек какой-нибудь науки, пожалуй, скажет потом: «Дай-ка себя покажу!» Да такое выдумает мудрое постановление, что многим придется солоно...»

И это только кулак. А вздумай В. В. Жириновский заговорить еще и о реабилитации подкулачников - тут будет объят такой цвет российской элиты, что никому мало не покажется.