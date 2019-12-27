«У меня было два мужа, несколько романов и одно заблуждение»: любимые мужчины Галины Волчек

Галина Волчек однажды призналась: «У меня было два мужа, несколько романов и одно заблуждение». Первым ее мужем стал Евгений Евстигнеев.

Они встретились в 1954 год на пороге Школы-студии МХАТ. Среди второкурсников вдруг появился новичок - провинциал Евстигнеев, который приехал учиться в Москву будучи уже актером владимирского областного драмтеатра. Ему было под тридцать. С залысиной. В немодном бостоновом костюме лилового цвета. А 20-летняя Галя Волчек, мало того, что профессорская дочь, была одной из самых ярких студенток Школы-студии. Пользовалась успехом у однокурсников, умела краситься и модно одеваться. Позже она признавалась, что влюбилась в Евстигнеева из чувства протеста, назло родителям, рассматривавших для нее совершенно другие партии. Ее избранник оказался самым талантливым студентом на курсе. А талант – это всегда сексуально. По словам Олега Басилашвили: «Женя отличался отменным вкусом и всегда разбирался в женщинах лучше многих из нас».

Решение дочери выйти замуж за Евстигнеева родители Галины Волчек расценили как страшный мезальянс: еще недавно жених работал слесарем на заводе «Красная Этна» в городе Горький. И принципиально отказались помогать молодым.

Свадьбу играли не дома у Гали, в большой родительской квартире на Большой Полянке, а в коммуналке у родственников. Евстигнеев продал свой «шикарный» бостоновый костюм и таким образом наскреб 300 рублей на обручальные кольца. Кстати, в память об этом широком жесте Галина на первые свои заработки купила в комиссионке Евстигнееву французский костюм, который сел на него, как влитой, и даже поменял походку. Но это было позже.

А пока молодой муж заселился в профессорскую квартиру своего тестя, известного кинооператора Бориса Волчека. Все его приданое составляли один чемодан и анекдотичная шуба, которая могла стоять на полу самостоятельно. После очередного скандала с отцом Галина решила уйти из отчего дома. Несколько ночей молодожены провели на вокзале. Потом сняли комнату.

В октябре 1961 года у них родился сын Денис. Евcтигнеев был сумасшедшим отцом. Он вставал ночью и зависал над кроваткой сына – проверял, дышит ли тот. И будто гипнотизируя, многократно повторял: «Папа, папа, папа…» Немудрено, что первым словом, которое Денис произнес, было действительно «папа». И все было в их семье хорошо: Евстигнеев много снимался, играл на сцене «Современника», но однажды после репетиции в театре к Волчек подошли две актрисы и сообщили, что «твой Женька» крутит роман с новенькой актрисой Лилей Журкиной... Поверить в это было невозможно, особенно после стольких вместе пережитых испытаний. Тем более, что Евстигнеев яростно отбивался, врал, что все это сплетни. Однако через два года все-таки ушел к Журкиной. Как позже говорил, ушел сгоряча, о чем сожалел даже двадцать лет спустя.

Мудрость Волчек заключалась в том, что она сохранила с бывшем мужем теплые отношения. Прежде всего - ради общего сына. А позже приняла в театр «Современник» его дочь – Марию Евстигнееву (по мужу Селянскую).

После первого развода Галина Волчек не долго грустила в одиночестве. В ее жизни появился профессор московского строительного института Марк Абелев. Познакомились они в Мурманске, куда Волчек приехала с театром на гастроли. Командированный инженер пришел на спектакль к своему приятелю-артисту Игорю Кваше. Когда вернулись в Москву, он очень красиво ухаживал за Волчек. Дарил ей цветы, однажды на все свои сбережения - почти 1000 рублей! - купил ей роскошную каракулевую шубу. Окутал ее заботой, именно с ним Галина Волчек почувствовала себя любимой женщиной. Но он же изводил ее ревностью. Проверял, с кем она встречается после спектаклей, кто ей звонит. В итоге, их отношения исчерпали себя и закончились разводом. Тем более, что для ревности у Марка все-таки были основания. Галина Волчек страстно влюбилась в женатого ученого-физика, которого звали Владимиром. От Марка Абелева она ушла, надеясь, что и Владимир порвет со своей семьей. Но этого не случилось, он метался между возлюбленной и женой. В конце концов Волчек запретила ему не только искать с ней встречи, но и звонить ей, предсказав напоследок, что он будет всю жизнь винить жену за то, что из-за нее не ушел к любимой. Говорят, так и вышло.

Тем временем Волчек страстно влюбилась в актера Геннадия Печникова, но и им быстро переболела. Однажды на гастролях в Томске за ней стал увиваться местный партийный функционер по фамилии Сливко. Но Галина Борисовна тактично его отшила.

Ее всегда окружали мужчины-друзья: Игорь Кваша, Олег Ефремов, Михаил Ульянов, Юрий Визбор. Вокруг нее всегда вились интеллектуальные кавалеры, с которыми она охотно кокетничала. Но не более.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/752017" frameborder="0"></iframe> Умерла Галина Волчек - «железная леди» театра «Современник».Ушла из жизни несравненная Галина Волчек. Народная артистка СССР возглавляла театр «Современник» почти полвека. С честью и достоинством, даже в самые нелёгкие для театра времена...

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