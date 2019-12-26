Галина Волчек разрыдалась, увидев себя в «Осеннем марафоне»

Галина Борисовна была прекрасной актрисой. И при этом нельзя сказать, что ее отношения с кинематографом сложились удачно. Да, она снялась в двадцати с лишним фильмах, но в интервью Глебу Скороходову говорила: «Как актрисе мне кино не доставило радости. Кроме встреч с несколькими замечательными режиссерами, на которые мне случайно повезло. Эти встречи принесли мне удовлетворение от общения с мастерами. Но, в основном, кинематограф использовал меня как типаж, а я в принципе ненавижу такой подход к искусству.

Регана в «Короле Лире»Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Менялись мои маски, прически, партнеры, а мне навязывали неизменный, очень необъемный образ, в который вместить даже часть моего представления о жизни никогда не удавалось. Что я могла рассказать про себя, про вас в тех однокрасочных ролях, что пришлось сыграть?! (…) Я надеюсь, вы поймете: моя болезненная реакция на большинство моих киноработ объясняется не тем, что я не от мира сего или не артистка по природе. Меня раздражает, когда хвалят мои экранные роли, не достойные, по-моему, похвалы. Если меня останавливает милиционер – я нарушила правила, – и подходит ко мне с улыбкой: «Ой, узнал! Я вас видел в таком-то фильме», – я думаю: «Да лучше б штраф с меня взял, чем напоминать мне об этом позоре!» Но вот когда мне говорят: «А мы вчера видели ваш спектакль», – то есть, напоминают мне про театр, то, что бы за этим напоминанием ни последовало, это всегда вызывает только приятные ощущения».

Андрей Миронов и Галина Волчек в фильме «Берегись автомобиля»

Вот так. И действительно: если взглянуть на ее фильмографию, заметные роли там можно сосчитать по пальцам одной руки. Регана в «Короле Лире» Григория Козинцева, покупательница магнитофона в «Берегись автомобиля», мадам Стороженко в экранизации катаевской повести «Белеет парус одинокий», Волчица в детском фильме «Про Красную шапочку»… И, конечно, надо всем этим - самая блестящая кинороль в ее жизни, переводчица Варвара в «Осеннем марафоне» Георгия Данелия. «Бузыкин, я перепечатала. Сейчас все получилось. Слушай! "Горестная жизнь плута». Земля была беспорядочно замусорена, уродлива. Консервные банки, клочья газет, мотки проволоки валялись на ней. Между черными столбами были протянуты веревки, на них висело серое белье. Старик в белой одежде…»

Волчек была самой первой актрисой, которая снялась у Данелия. Это была его учебная работа, которая называлась «Васисуалий Лоханкин, паршивый интеллигент». Евгений Евстигнеев, тогдашний муж Волчек, играл героя Ильфа и Петрова, а сама она - его супругу Варвару, «волчицу старую и мерзкую притом». По словам самой Галины Борисовны, уже в этой небольшой работе было видно, что в кино пришел гений. Но фильм не сохранился. «Не могу себе простить, что потеряла эту пленку» - говорила потом Волчек.

Галина Волчек в фильме "Дон Кихот". 1957 годФото: РИА Новости

В самом конце 70-х, когда бывшие студенты были уже признанными режиссерами, Данелия предложил Волчек сыграть другую Варвару - в «Осеннем марафоне». К этому моменту она уже решила завязать с кино: «Я была глубоко травмированная артистка. Каких только уродок не переиграла!» Варвара, какой она была в сценарии Александра Володина, Волчек показалась совсем уже отталкивающим монстром. Она согласилась сниматься, только если Данелия разрешит ей добавить своих реплик, чтобы как-то «очеловечить» героиню. Так, например, появилась фраза «Промурыжишь ты ее, а потом бросишь, как меня мой Володька».

Данелия считал роль Варвары лучшей киноработой Волчек. Но мрачно добавлял: «Она со мной категорически не согласна. Ей не понравилось, как ее снял оператор Вронский». И действительно, Сергей Вронский актрису не пожалел, всячески подчеркивая, что Варвара - женщина полная, непривлекательная, потихонечку спивающаяся. Во время съемок материал Волчек просматривать не давали: она увидела себя на экране, только когда пришла озвучивать картину.

Данелия считал роль Варвары лучшей киноработой Волчек

«У меня на носу была довольно заметная родинка», - вспоминала она много позже. - «Я уже прожила с ней большую часть жизни, снималась, даже в "Короле Лире" играла одну из главных ролей, ее мне там замазывали, а тут, на озвучании "Осеннего марафона", стою в наушниках и молчу. "Галь, ну что ты?" А я рыдаю, остановиться не могу - увидела свое изображение крупным планом... А после бегом в какой-то институт, где мне ее свели... Правда, до конца фильм я не посмотрела. На премьеру я не пошла, чтобы не видеть позора. Пришла с подругой в "Художественный", купила два билета, забилась, чтобы никто не узнал, и когда почувствовала, что финал близок, сказала: "бежим скорее».

Волчица в детском фильме «Про Красную шапочку» в исполнении Галины Волчек

Потом она еще пару раз снялась в кино, но это были почти случайные работы: мало кто пересматривает сериал «Государственная граница» и мало кто помнит комедию «Уникум» (фильмы-спектакли не в счет). Можно сказать, что после «Осеннего марафона» с кинематографом она порвала. И все равно при упоминании ее имени у множества людей - не театралов - в памяти мгновенно будут появляться кадры из фильма Данелия и звучать голос Варвары: «Бузыкин, а может, я бездарная?..»

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/752004" frameborder="0"></iframe> Умерла Галина Волчек.Ушла из жизни художественный руководитель театра «Современник» Галина Волчек. Ей было 86 лет...

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