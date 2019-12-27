«Это мой кумир!»: Анастасия Волочкова заплакала, услышав о смерти Галины Волчек

Минувшей весной на юбилейном концерте Аллы Пугачёвой балерина Анастасия Волочкова в последний раз видела ныне покойную Галину Волчек. Во время шоу Примадонны Галина Борисовна сидела в зале рядом с Волочковой.

- Она высказывала восхищение нашей с Саидом Баговым работой в спектакле «Школы современной пьесы» Иосифа Райхельгауза «Пришел мужчина к женщине», - вспоминает в беседе с «КП» Волочкова. - Галина Борисовна мне сказала: «Настенька, у вас большое будущее в драматическом театре!».

И представляете, в день смерти Галины Борисовны мне пришло предложение участвовать в постановке «Мастер и Маргарита» в роли Маргариты. Не буду пока называть театр, который пригласил меня. Но это словно последний подарок от Галины Борисовны. Что сказать, я плачу...

Это потеря для всей нашей страны. Для меня Галина Волчек -это кумир и человек, который задавал тон в драматическом искусстве. Когда такая легенда уходит из жизни, трудно говорить.

Напомним: Галина Волчек в последние годы страдала от болей в позвоночнике, поэтому передвигалась на инвалидной коляске. Без личного помощника режиссёр «Современника» уже не сплавлялась. У Галины Борисовны работали два ассистента, которые помогали ей в быту. Когда уже Волчек поняла, что не встанет с коляски, переоборудовала свой дом таким образом, чтобы там было комфортно инвалиду.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/752017" frameborder="0"></iframe> Умерла Галина Волчек - «железная леди» театра «Современник».Ушла из жизни несравненная Галина Волчек. Народная артистка СССР возглавляла театр «Современник» почти полвека. С честью и достоинством, даже в самые нелёгкие для театра времена...

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Галина Борисовна была прекрасной актрисой. И при этом нельзя сказать, что ее отношения с кинематографом сложились удачно. Да, она снялась в двадцати с лишним фильмах, но в интервью Глебу Скороходову говорила: «Как актрисе мне кино не доставило радости. (подробности)