Анатомия новогодних огоньков: разбираем ТВ-форматы по полочкам и рассказываем, как освежить свой праздничный эфир

Новое десятилетие встретит нас восемью праздничными днями сразу после рабочего 31 декабря. Времени на раскачку, покупку запасов и нарезание салатов на неделю вперед будет минимум. Поэтому о том, что смотреть в новогоднюю ночь, мы наверняка вспомним в последний момент. Чтобы вам было проще ориентироваться в многообразии предложений теле- и интернет-каналов, рассказываем, какие форматы будут востребованы на стыке 2019/20.

Три новогодних коня

У работников телевидения есть три проверенных способа добиться успеха в новогоднем эфире: собрать звезд на огонёк, снять с теми же артистами киномюзикл, показать премьерные или специальные новогодние выпуски своих самых удачных телепроектов за год. Все три способа не подвластны времени. Они хорошо спасали в девяностые, нулевые, десятые и, похоже, встретят в двадцатых.

«Голубой огонёк» — классика новогоднего жанра, с которой зрители познакомились ещё в 1962 году. Формат, состоящий из песен и поздравлений популярных людей своего времени, пережил смену режимов и технологий вещания, но всё так же солирует на двух главных кнопках страны. «Новогодняя ночь на Первом», «Новогодний голубой огонёк» (Россия 1), «Новый год по нашему» (СТС, 2009-10), и так далее — всё это прочтения одного формата разными каналами на свой лад.

Зрительский успех неизменно гарантируют почти вечные Алла Пугачёва, Валерий Леонтьев, Лев Лещенко, София Ротару, Евгений Петросян, Елена Степанко и другие представители «старой гвардии». Чем больше звезд на минуту эфира, тем выше рейтинг. Сложно поверить, но 50 лет назад огоньки были немного другими. Сначала с экрана страну поздравляли космонавты, а в зале сидели передовики производства: шахтеры, доярки, строители. В бокалах у них было настоящее шампанское, на столах — съедобные фрукты, а в кадре — живая ёлка. Дальше пальму первенства перехватили артисты, которых в 90-е потеснили политики. А с начала нулевых всё вернулось на круги своя.

Даже то, что делается в пику формату, использует его приемы. Например, «Неголубой огонёк» (2004-05, Рен-ТВ, НТВ) с его альтернативным рок-плейлистом из репертуара «Нашего радио» был построен по тому же принципу сменяющихся номеров и тостов. Пусть и абсолютно неформальных. Этот же прием используют организаторы «Квартирника НТВ у Маргулиса».

Второй «вечный» формат — телеспектакли и мюзиклы, где артисты примеряют на себя необычные роли и простые профессии или переносятся на 10-20-30 лет назад. Всё это сопровождается яркими декорациями, нарочито нелепыми костюмами и развлекательным сюжетом. Главное здесь: узнаваемые лица и песни, которые поёт под оливье вся страна. 1970-й зрители впервые встречали с фильмом-концертом «Похищение», 1996-98 гг. — с проектом «Старые песни о главном» по ОРТ. В нулевых последовали многочисленные прочтения старых сказок и пьес с участием всё тех же звезд эстрады: «Три богатыря», «Морозко», «Женитьба Фигаро» и так далее.

Третий беспроигрышный вариант — новогодние серии самых рейтинговых проектов года или премьеры долгожданных сериалов. На телевидении даже есть неглавное правило: если снимается специальный выпуск сериала, он попадает в эфир в главный вечер года, значит и весь год для него был успешным. Так, в новогоднем шоу 1995-96 гг. на НТВ на главные роли вышли персонажами острого политического проекта «Куклы», пока настоящие политики были на голубых огоньках. В 2013-м на «Первом» транслировали «Мульт личности», который собрал полюбившихся за несколько сезонов персонажей. На ТНТ бессменно поздравляют резиденты Comedy Club, а на СТС — «Уральские пельмени». А помните, как все ждали новогодние каникулы ради премьеры «Шерлока» на «Первом»?

Против, но не очень

Несколько лет назад в социальных сетях после новогодних эфиров по «Первому», «России 1» и других федеральных каналов прокатилась волна недовольства. Шли разговоры, что старые форматы себя изжили, состав участников не меняется десятилетиями, качество падает. Фрукты из папье-маше, искусственная ёлка и ситро вместо шампанского задают тон такому же пластиковому шоу.

Хотя в интернете подобные настроения царят не первый год, зрители своим вниманием всё так же голосуют за первые две кнопки. В 2018-м году чаще всего смотрели обращение президента и новогоднее шоу именно там. Почему так происходит? Классические голубые огоньки — это традиция, которая успешно дополняет новогодний оливье, дружные посиделки всей семьей за большим столом и звон бокалов под поздравления таких знакомых поп-звезд.

Даже прошлогодняя перестройка «Первого», который выбирал участников новогоднего шоу через голосование в «Одноклассниках», сильно ничего не поменяла. Формат оказался сильнее персон и адаптировал новые лица под себя. Так что критики одновременно и правы, и неправы: огоньки почти не меняются, но это совсем неплохо. Особенно, когда есть выбор альтернативных медиа.

Что ещё посмотреть?

Раньше кумиров создавало телевидение, сейчас то же самое делает интернет. Значит и за новыми лицами и форматами следует отправляться туда. Те, кто не хочет радикальных экспериментов, могут использовать его для просмотра новогодних серий любимых проектов, которые вышли чуть раньше. Например, 30 декабря 2018 года по «Первому» шёл «Голубой Ургант», где родившиеся в 90-е артисты в студии известного шоумена пели песни, написанные в 90-х. Иван Дорн, Монеточка, Little Big, Feduk, Антоха МС, Данила Поперечный, Илья Соболев, Хлеб, Гречка и другие современные исполнители сделали вечер сотням тысячам россиян. Но такое неформатное шоу, конечно, не могли поставить в главный вечер года.

Самые расчетливые придержали любопытство на сутки и посмотрели эфир в интернете в новогоднюю ночь. Такой же фокус можно проделать почти с любым сериалом или проектом. Бонусом может стать расширенная версия — нет жесткого хронометража, как на телевидении. Значит, в эфир попадет больше шуток и сюжетов, а нарезка кадров и самоцензура будут не столь агрессивными.

Существуют и исключительно интернет-проекты, которые на центральном и не только телевидении не увидишь. В этом году такое новогоднее шоу готовит Яндекс.Эфир. Режиссером выступает известный по «Жаре» и «Любви с акцентом» режиссер Резо Гигинеишвили. Ведущим заявлен Михаил Шац, а среди гостей будут Михаил Ефремов,Ёлка, Антоха МС и другие. Организаторам удалось собрать необычный состав из тех, кто в представлении не нуждается, и тех, кого точно стоит представить широкой аудитории.

Впрочем, не новогодним шоу единым: Яндекс.Эфир уже «выкатил» полноценную праздничную программу, рассчитывая не только на главную ночь в году, но и на пред- и постпраздничные дни. Растянуть праздник сервис предлагает вместе со своими эксклюзивными шоу: «Ёлки-моталки» с Тимуром Родригезом и Эдом Мацаберидзе про новогодние традиции европейских стран, праздничными выпусками «Такой истории» с Павлом Деревянко про забавные и интересные исторические факты, музыкальным шоу LAB с Антоном Беляевым и морем другого контента в специальном новогоднем проекте Эфира.

Третий способ использовать интернет на благо спасения личного Нового года — подглядеть пользовательские новогодние плейлисты музыки и подборки фильмов. Кто-то, возможно такой же недовольный голубыми огоньками, уже потратил несколько часов жизни, чтобы собрать идеальный набор праздничного контента на грядущие выходные, и великодушно поделился со всеми желающими. Почему бы не воспользоваться им, тем более что в рабочий 31 декабря на это точно не найдется времени?