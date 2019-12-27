2019-12-27T23:38:33+03:00
Звезды

«Сюрприз для папы»: Муж Заворотнюк Петр Чернышев вывел годовалую дочь на лед

Во дворце спорта «Мегаспорт» состоялась премьера грандиозного шоу Татьяны Навки «Спящая красавица. Легенда двух королевств»
Мария РЕМИЗОВА@Maria_Remizova
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Чернышев взял малышку на руки и вынес на лед. Так трогательно целовал годовалой дочке ручки, что вся арена плакалаЧернышев взял малышку на руки и вынес на лед. Так трогательно целовал годовалой дочке ручки, что вся арена плакалаФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Историю о доброй фее, которая после предательства близких превратилась в коварную гарпию, решила показать на льду олимпийская чемпионка Татьяна Навка. Главная героиня уж очень похожа на киношную Малефисенту — костюм с рожками и крыльями у Татьяны один в один, как у Анджелины Джоли. А в «спящую красавицу» перевоплотилась Алина Загитова, фанаты которой до сих пор гадают, мол, вернется ли спортсменка в большой спорт или нет. Небольшая роль в спектакле есть и у дочери Татьяны Навки Надежды Песковой. Несмотря на юный возраст, 5-летняя Надя уже катается на приличной скорости и выполняет сложнейшие элементы. Задействована в постановке и старшая дочь чемпионки Александра Жулина. Она поет в шоу за Алину Загитову. Возлюбленного героини Татьяны Навки сыграл пятикратный чемпион США и двукратный победитель чемпионата Четырех континентов в танцах на льду Петр Чернышев. Татьяне и Петру пришлось исполнить в шоу множество трюков. К примеру, спортсмены несколько раз во время шоу летали над ареной с помощью специальных тросов.

Историю о доброй фее, которая после предательства близких превратилась в коварную гарпию, решила показать на льду олимпийская чемпионка Татьяна Навка Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Историю о доброй фее, которая после предательства близких превратилась в коварную гарпию, решила показать на льду олимпийская чемпионка Татьяна НавкаФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Напомним: у Петра сейчас тяжелые времена. Супруга фигуриста актриса Анастасия Заворотнюк сражается с раком мозга. По информации журнала «Тайны звезд», коварная болезнь настигла актрису прошлой осенью, после того, как Анастасия родила Петру дочь Милу.

Небольшая роль в спектакле есть и у дочери Татьяны Навки Надежды Песковой Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Небольшая роль в спектакле есть и у дочери Татьяны Навки Надежды ПесковойФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Сейчас Анастасия находится на реабилитации после второй сложнейшей операции. Говорят, что артистка чувствует себя чуть лучше. Но, понятно, что Петр вне льда выглядел очень подавленным. Друзья, видя его состояние, сделали для Чернышева сюрприз.

В финале спектакля Татьяна Навка сказала Петру, что в зале находится его годовалая дочь Мила.

Чернышев тут же взял малышку на руки и вынес ее на лед. Так трогательно целовал годовалой дочке ручки, что вся арена плакала. Мол, пока мама на лечении, папу поддержал ребенок.

Возлюбленного героини Татьяны Навки сыграл пятикратный чемпион США и двукратный победитель чемпионата Четырех континентов в танцах на льду Петр Чернышев Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Возлюбленного героини Татьяны Навки сыграл пятикратный чемпион США и двукратный победитель чемпионата Четырех континентов в танцах на льду Петр ЧернышевФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

КТО ЕЩЕ УЧАСТВУЕТ В ШОУ?

Королевскую семью в «Спящей красавице» Татьяны Навки сыграли многократные чемпионы Европы и мира Маргарита Дробязко и Повилас Ванагас. Плюс ко всему в ледовой постановке занят семикратный чемпион Италии, бронзовый призер чемпионата Европы в парном катании Ондржей Готарек и многие другие звезды фигурного катания. Музыка для шоу создана композитором Сергеем Ковальским. Ведущие вокальные партии исполнили звезды российской эстрады: Филипп Киркоров, Ани Лорак, Александр Панайотов, Анастасия Стоцкая и многие другие.

Дмитрий Песков Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Дмитрий ПесковФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Шоу получилось весьма технологичным: декорации-трансформеры, световые спецэффекты, акробатические номера с использованием огня, полеты артистов.

На премьеру «спящей красавицы» мужу Заворотнюк вынесли на лёд годовалую дочь.Мария РЕМИЗОВА

ИСТОЧНИК KP.RU

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