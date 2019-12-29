Растительное масло и яйца на первом месте: выбираем майонез для праздника

В последние несколько лет диетологи настоятельно рекомендуют готовить майонез для праздничных салатов дома. Но не у каждого получится подобрать пропорции и добиться правильной консистенции уже привычного нам соуса для заправки любимого оливье или селедки под шубой. Да и времени порой на это нет совсем. Поэтому проще пойти в магазин и купить готовый майонез. Главное, чтобы он был вкусным и качественным. И , конечно, натуральным. О том, что положили в майонез, расскажет состав. А как правильно его прочитать, пояснили эксперты Роскачества.

1. На первом месте — растительное масло и яйца.

Первыми двумя ингредиентами должны идти растительное масло и яйцо, поскольку в хорошем майонезе их больше всего. Масло, вода а потом и яичные продукты (например желтки) занимают около 40% от всего состава продукта. Если среди ингредиентов выбранного продукта нет яиц или хотя бы желтка или яичного порошка, то это уже не майонез, а майонезный соус.

2. В составе немного ингредиентов.

Натуральный, а значит, самый полезный майонез может содержать только натуральные ингредиенты и добавки: масло растительное (также может включать масло оливковое, арахисовое, кукурузное и пр., но обязательно дезодорированное и рафинированное), яичный желток или же яичный порошок, вода, молочный белок, сливки, эфирное масло горчицы, лимонный сок, соль и сахар.

3. Натуральный долго не хранится.

Наиболее натуральный майонез имеет простой состав и небольшой срок хранения, не более двух-трех недель. Дата изготовления продукта также важна. Чем свежее заправка, тем более насыщенный и нежный вкус и менее резкий запах она будет иметь.

Если срок годности майонеза превышает шесть месяцев, значит, в составе его точно были использованы антиокислители и консерванты. Например, химические консерванты: сорбат калия (Е202), бензоат натрия (Е211) и другие, которые продлевают срок годности до нескольких месяцев. Е385 — это пищевая добавка, использующаяся в качестве загустителя пищевых продуктов. Конечно, лучше всего выбирать майонез с коротким сроком хранения, в таком меньше всего консервантов и нет других добавок.

- Не стоит опасаться в составе натуральных стабилизаторов и красителей, таких как: крахмал, каротин, гуаровая и ксантановая камедь, - рассказала директор департамента исследований Роскачества Людмила Викулова. - Эти добавки не отразятся на качестве и безопасности заправки.

4. Консистенция — не жидкая.

Если банка стеклянная о качестве и натуральности продукта может сказать внешний вид. Масса должна быть однородной, сметанообразной, но не жидкой. Если консистенция жидкая – это не майонез, а майонезный соус. Цвет может быть от белого до желтовато-кремового.

5. Искать ли оливки и перепелиные яйца?

Часто на прилавках можно увидеть надпись майонез «Оливковый» или «На перепелином яйце». На самом деле даже если в конечный продукт и попадают оливковое масло или перепелиные яйца, то в малых количествах, на вкусе это практически не отражается.

Помните, что основные ингредиенты, которых в продукте больше всего, всегда в самом начале списка. Если перепелиные яйца или оливковое масло стоят в самом конце, то и добавлены они в мизерных количествах.

ВАЖНО

Не берите соус у окна

- Первым делом при покупке майонеза нужно обратить внимание на условия его хранения в магазине. Продукт обязательно должен храниться в охлаждаемых помещениях или холодильниках при циркуляции воздуха, при температуре не ниже 0 °С и не выше 18 °С. Не допускается хранение майонезов и майонезных соусов на прямом солнечном свету», - отметила Людмила Викулова, директор департамента исследований Роскачества.