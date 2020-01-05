Топ-5 открытий в борьбе со старением: не лишайте себя углеводов, расслабьтесь и ждите скорого появления лекарства от старости

Продлить людям здоровую, активную жизнь и даже повернуть старение вспять - одна из главных задач современности, говорят ученые. И уверяют: мы все ближе и ближе к исполнению этой мечты. В подтверждение один из ведущих исследователей долголетия по просьбе «КП» составил топ-5 достижений в борьбе со старением, сделанных за прошедший год. Наш эксперт - старший научный сотрудник лаборатории системной биологии старения в Медицинской школе Гарварда и МГУ им. М.В. Ломоносова, кандидат биологических наук, автор и ведущий научно-популярного YouTube-канала «Real Scientists» (Реальные ученые) Александр Тышковский.

1. СТАРТ ДАН: ВПЕРВЫЕ В ИСТОРИИ НАЧАЛИСЬ ИСПЫТАНИЯ ТАБЛЕТКИ ОТ СТАРОСТИ

Свершилось! Клинические исследования, о необходимости которых все время говорили ученые, наконец стартуют. В конце осени прошлого года был объявлен запуск первых в истории человечества полноценных медицинских испытаний «таблетки от старости». Исследование проводит команда ученых под руководством директора Института исследований старения в медицинском колледже Альберта Эйнштейна (Нью-Йорк) Нира Барзилая. Кандидатом в геропротекторы (то есть лекарства против старения) выступает давно известный врачам антидиабетический препарат. «Мы выбрали его для исследований по двум причинам, - рассказывал весной прошлого года в интервью «КП» профессор Барзилай. - Во-первых, это лекарство давно применяется, и доказана его безопасность. Во-вторых, многочисленные данные показывают, что пациенты с диабетом, принимающие такой препарат, живут даже дольше, чем люди, не имеющие этого диагноза».

Чтобы достоверно подтвердить антивозрастной эффект, определить необходимые дозы для пациентов без диабета и другие важные условия, нужны те самые клинические исследования. Профессор Барзилай получил разрешение на их проведение у одного из самых строгих в мире контролирующих органов, FDA (Food and drug administration, Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов, США). Однако полноценные испытания по всем правилам требуют очень серьезных средств.

Первые в истории человечества полноценные медицинские испытания «таблетки от старости» уже запущеныФото: GLOBAL LOOK PRESS

- Испытания займут около 6 лет и задействуют около 3 тысяч пациентов. На такие исследования требуются большие ресурсы – около 75 миллионов долларов. За последние четыре года Нир Барзилай смог собрать 35 млн. А в 2019 году в один день получил еще 40 млн — их выделил состоятельный человек, который пока пожелал остаться неизвестным. Кто знает, может, это был наш соотечественник, - говорит Александр Тышковский. - В любом случае, теперь средства собраны, и Нир Барзилай объявил старт первых в истории клинических испытаний лекарства против старения на людях. На мой взгляд, это одно из важнейших событий прошлого года. Ведь оно приближает день, когда подобные геропротекторы появятся на полках аптек и станут доступны каждому из нас.

2. СЕКРЕТ ДОЛГОЛЕТИЯ — В АКТИВНОСТИ МОЗГА

- Изучен новый механизм увеличения продолжительности жизни, связанный с мозговой активностью. Оказалось: чем ниже общий уровень возбуждения нейронов в мозге, тем дольше живет организм. Нет-нет, умственная деятельность здесь не при чем, - сразу успокаивает наш эксперт. Более того, известно, что решение сложных интеллектуальных задач, изучение иностранных языков и даже просто чтение серьезных книг, требующих размышлений, улучшает память и связано со сниженным риском развития деменции.

- Измерить активность мозга (общий уровень возбуждения нейронов в мозге) можно, в частности, с помощью электроэнцефалограммы, - поясняет Тышковский. - Исследования проводили и на модельных организмах (червях, мышах), и у людей-долгожителей. Выяснилось, что определенный белок — с говорящим названием REST, или «отдых» по-английски - снижает общий уровень возбуждения в мозге и в то же время активирует защитные системы организма, включая реакцию на стресс. У долгожителей активность этого белка оказалась выше, чем у остальных людей (соответственно, более активный REST сильнее подавляет возбуждение нейронов в мозге. - Авт.). Кроме того, снизив возбуждение нейронов у животных с помощью некоторых химических соединений, ученые смогли продлить им жизнь.

Автор и ведущий научно-популярного YouTube-канала «Real Scientists» (Реальные ученые) Александр ТышковскийФото: из личного архива

ПЕРСПЕКТИВЫ

- Узнав о таком механизме, мы получили ключ к поиску новой группы геропротекторов. Возможно, среди них окажутся седативные препараты, снижающие уровень возбуждения нейронов, - предполагает эксперт. – Кроме того, это исследование может сыграть большую роль в борьбе с нейродегенеративными заболеваниями. В исследовании на людях было показано, что снижение активности белка REST характерно для болезни Альцгеймера и развития деменции. А значит, соединения, увеличивающие активность этого белка, могли бы стать хорошими кандидатами на роль лекарств против таких заболеваний. На сегодняшний день это особенно актуально, ведь пока не существует ни одного одобренного лекарства от болезни Альцгеймера у человека.

3. ЧЕЛОВЕК СТАРЕЕТ ТРИЖДЫ

- Одна из самых горячих тем в геронтологии — это построение часов, которые могли бы максимально точно определить возраст человека или животного по каким-либо биологическим параметрам, биомаркерам. Важным достижением прошлого года стала разработка таких часов, которые предсказывают возраст по составу белков в нашей крови, - рассказывает Александр Тышковский. - Кровь человека содержит тысячи видов белковых молекул. По уровню содержания некоторых из них, как оказалось, можно довольно точно вычислить возраст организма. Причем, речь идет именно о биологическом возрасте. В ходе эксперимента среди людей одного паспортного возраста лучшие результаты в когнитивных (интеллектуальных) и физических тестах показали именно обладатели более молодого белкового состава крови.

Кроме того, в ходе исследования был обнаружен любопытный факт. Оказалось, что есть три возраста, когда происходит наиболее существенное, заметное изменение состава нашей крови. Это 34, 60 и 78 лет.

4. БИОМАРКЕРЫ ПРОДЛЕНИЯ ЖИЗНИ

Вместо того, чтобы определять биологический возраст организма, можно попытаться предсказать, сколько он еще проживет. Этому посвящена еще одна научная работа. Вопросу, с которым, затаив дыхание, в прежние времена люди приходили к гадалкам, уделили внимание серьезные исследователи. Команда ученых из Гарварда и МГУ с участием Александра Тышковского обнаружила биомаркеры продления жизни.

- Мы воздействовали на мышей с помощью основных известных на сегодня методов борьбы со старением: диет, генетических мутаций, лекарств. Оказалось, что вне зависимости от типа воздействия все они вызывают в организме определенные изменения. Более того, эти изменения показывают, насколько сильным будет эффект продления жизни у того или иного метода, - рассказывает исследователь. - Такими биомаркерами оказались некоторые гены. Их активность напрямую связана с тем, сколько еще проживет животное.

Теперь, чтобы предсказать эффект того или иного геропротектора, ученым не обязательно дожидаться смерти мышей в течение 3 - 4 лет. Вместо этого они могут уже через несколько месяцев оценить, окажет ли положительный эффект на долголетие то или иное воздействие. «Сейчас для тестирования доступно уже несколько тысяч лекарств, одобренных к применению на человеке, - описывает Тышковский. – Теперь мы сможем намного быстрее и дешевле проверять их эффект на продолжительность жизни мышей. Конечно, у людей сработают далеко не все. Но если даже два или три геропротектора окажутся эффективны, это уже будет неплохо».

5. НИЗКОУГЛЕВОДНЫЕ ДИЕТЫ СОКРАЩАЮТ ЖИЗНЬ

Углеводы необходимы для нашего здоровьяФото: GLOBAL LOOK PRESS

Новое крупное исследование (мета-анализ) показало: у людей, придерживающихся низкоуглеводных и кетодиет, повышен риск общей смертности (от разных причин), а также смертности от сердечно-сосудистых заболеваний и рака.

- Углеводы необходимы для нашего здоровья. Речь прежде всего не о сахаре, а о сложных углеводах, содержащихся в пище растительного происхождения: овощах, злаках, фруктах, - уточняет Александр Тышковский. – Это исследование в очередной раз говорит о важности сбалансированного питания и о том, что слишком строгая диета может, наоборот, нанести вред нашему здоровью.

Подробнее об этом, а также о том, кому вряд ли пойдет на пользу низкокалорийная диета, и о других особенностях питания для долголетия, читайте во второй части нашего материала в ближайшее время в разделе «Здоровье» на kp.ru