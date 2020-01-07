Онколог Николай Жуков: Все больше людей, столкнувшись с раком, остаются в живых

После того, как 5 января скончался от рака онколог Андрей Павленко, по соцсетям и Интернет-сообществам прокатилась волна отчаяния и безысходности. «Если не смог выжить врач, имевший доступ к самому передовому лечению, то нам, простым смертным, точно надеяться не на что», пишут многие. «У тысяч онкобольных опускаются руки», «теперь точно понятно, что онкодиагноз это приговор».

Как выглядит реальная картина заболеваемости, лечения и выживания при раке? Что важно знать пациентам, их близким и всем нам, чтобы адекватно воспринимать болезнь? Об этом мы поговорили с руководителем отдела Национального медицинского исследовательского центра им. Дмитрия Рогачева, членом правления Российского общества клинической онкологии (RUSSCO), доктором медицинских наук Николаем Жуковым.

«НА ВОПРОС О ШАНСАХ ЕДИНОГО ОТВЕТА БЫТЬ НЕ МОЖЕТ»

- Как только человек узнает о диагнозе «рак», встают главные вопросы: вылечусь ли я и сколько проживу. По официальной статистике сейчас у нас в стране доля пациентов, которые стоят на учете онколога 5 и более лет с момента постановки диагноза, составляет 53,9%. Исходя из этого, получается, в среднем удается излечить примерно каждого второго?

- Простой ответ на этот вопрос невозможен. Если пациент пережил 5-летний срок и продолжает жить, это может свидетельствовать, что он излечен. А может быть и так, что он прожил эти 5 лет с болезнью. Много нюансов. Но в целом в нашей стране более 50% онкологических больных имеют шанс на излечение или длительный контроль заболевания на фоне проводимого лечения.

- Андрей Павленко в одном из ранних интервью говорил, что шансы на 5-летнюю выживаемость у него будут 50%, если сработает химиотерапия.

- Я не знаком с его медицинской документацией, но если исходить из информации, доступной публично (рак желудка III стадии), шанс на излечение у него точно был. Однако нужно понимать, что проценты это «групповой прогноз». А для каждого конкретного человека есть только бинарный вариант: жив или умер, вылечился — не вылечился. В ситуации Андрея Павленко была такая же бинарность — он мог быть вылечен или нет. Шанс на излечение существовал.

Увы, получилось, что он попал в несчастливый процент. Мне очень его жаль, он был одним из немногих людей в России, кто смог вынести свою болезнь в публичную плоскость. И старался делать это в позитивном ключе – давая надежду другим больным, а не отбирая ее. Несмотря на неблагоприятный исход в его конкретном случае, что является личной трагедией его и его семьи, это не должно быть поводом для того, чтобы остальные опустили руки.

Это было бы как минимум нечестно по отношению к человеку, который сделал все, чтобы получилось наоборот. Если посмотреть здравым взглядом, его смерть ничуть не перечеркивает тот сигнал, который он хотел донести до общества.

Возвращаясь к шансам на выздоровление или контроль над болезнью без достижения излечения. Все зависит от большого количества факторов: стадия, вид опухоли, адекватность лечения, состояние больного. Есть виды онкологических заболеваний, при которых даже с отдаленными метастазами шанс на выздоровление стремится к 100%. Есть опухоли, которые даже на ранних стадиях дают такую возможность лишь 20 – 30% больных. Приводить конкретные примеры не буду. В короткой статье они, скорее всего, введут многих читателей в заблуждение. И в любом случае люди (не врачи-онкологи) все равно будут ориентироваться не на цифры статистики, а на конкретные примеры родных, близких или публичных персон. Именно здесь кроется основная причина комментариев в духе «надежды нет», «мы все умрем». Постараюсь объяснить, почему так происходит. И почему это не так на самом деле.

ВЫЖИВШИХ ГОРАЗДО БОЛЬШЕ, НО МЫ О НИХ НЕ ЗНАЕМ

- Многие сейчас, будучи в отчаянии, пишут в соцсетях, что опускаются руки, если не смог вылечиться доктор Павленко, то у нас, простых смертных, и подавно шансов нет. Что вы, как врач-онколог, сказали бы таким людям?

- Прежде всего хочу сказать, что у врачей-онкологов нет какого-то тайного лечения, которое они приберегли только для себя. Мы такие же люди, как и вы. У нас развивается такой же рак, его иногда так же бывает сложно выявить рано. Мы получаем такое же лечение (чуть лучше или чуть хуже – но в целом такое же, как и обычные люди). И столкнувшись с болезнью, которую ранее лечили у других, стоим перед таким же бинарным выбором – удастся вылечить или нет, умрем или будем жить. И точно так же, как у обычных людей, это зависит от правильности диагноза, лечения, стадии, вида опухоли и еще от судьбы (или господа бога, как кому хочется думать).

Именно поэтому при одних и тех же «изменяемых» компонентах одни излечиваются, другие нет. Но бинарность есть почти всегда. Есть не справившиеся с болезнью, но есть и победившие ее. В этом кроется основная причина, по которой мы не уходим из специальности даже после неудач: мы видим удачи, и их немало. И в этом же кроется причина «опускания рук» у обычных людей – их позитивный опыт очень невелик. Не потому, что его мало, а потому, что они его не видят или не замечают.

Так что для начала неплохо было бы поговорить о тех, кто вылечился. Таких немало, в том числе среди публичных людей. Жаль только, что в нашей стране в силу особенностей менталитета известные личности редко рассказывают о болезнях, от которых они вылечились. Я знаю очень многих публичных людей, победивших рак или успешно борющихся с ним многие годы. Но, поверьте, мне пришлось лезть в интернет, чтобы найти тех, кто отважился сообщить об этом публично (в силу закона о защите персональных данных я не могу разглашать известные мне сведения о пациентах). Увы, если известный человек погибает от рака, то об этом становится известно всем, но если он выздоравливает, то… Об этом сообщают единицы. Более того, даже если так происходит, об этом в отличие от смертей быстро забывают.

Так что давайте вспомним про тех, кто был настолько смел и благороден, чтобы на своем примере показать: рак это болезнь, с которой можно и нужно бороться, и можно победить. Это Дарья Донцова, Александр Буйнов, Эммануил Виторган, Юрий Николаев. Да, не так много имен по сравнению с печальным списком. За рубежом гораздо больше таких позитивных примеров. Но причина не в том, что там лечат лучше. А в том, что там «прижизненный» рассказ о раке и его успешном лечении не является табу для публичных личностей. И, отчасти, именно поэтому там человек, воодушевленный успехом других, при первых симптомах скорее всего побежит к доктору обследоваться. А у нас со словами «все одно умру» будет ждать, пока не станет совсем плохо.

Думать, что если поставлен онкологический диагноз, «мы все умрем», очень деструктивная позиция. Она сама по себе может привести к уменьшению шанса на благоприятный исход, который, повторюсь, возможен у очень многих онкологических больных. Нужно остановить свой поток страхов, излишне эмоциональных комментариев. Посмотреть холодным взглядом и увидеть: есть люди, которые вылечиваются от рака. И их не так уж мало.

Если вернуться к статистике, то чуть больше 5 лет назад в нашей стране было около 2 миллионов пациентов, излеченных от рака или успешно борющихся с ним. А сейчас — почти 3,5 млн. Добавившиеся полтора миллиона — это не страшный скачок заболеваемости (заболеваемость увеличилась, но гораздо меньше). Это те, кому удалось сохранить жизнь за счет лечения. Их становится все больше. Растущее количество таких пациентов убедительный показатель того, что увеличивается эффективность лечения рака. Все больше людей остается в живых, столкнувшись с онкологическими заболеваниями.

«БЫСТРЫЕ» И «МЕДЛЕННЫЕ» ОПУХОЛИ

- Есть такое представление: если у человека был рак и лечение оказалось успешным, то все равно нужно быть начеку до конца жизни. Потому что рак это некая поломка в организме, которая непоправима. Действительно так?

- На самом деле все мы должны быть начеку. Потенциально у каждого из нас в любой момент что-то может сломаться. Поэтому и существуют, например, различные виды онкологического скрининга. То есть регулярные обследования, проводимые у людей, не имеющих симптомов заболевания, с целью раннего выявления опухолей. Есть такие обследования и для тех, кто уже столкнулся с онкологическим диагнозом и был успешно пролечен.

Так что никто не застрахован от того, чтобы заболеть раком. И от того, что болезнь вернется, если ранее было проведено успешное лечение. Да, пациент, у которого было «все удалено», может столкнуться с возвратом болезни, как произошло с моим питерским коллегой (врачом Андреем Павленко. - Ред.), но это далеко не универсальный путь развития событий.

Многие действительно побеждают болезнь. Когда так можно сказать – другой вопрос, это во многом зависит от «повадок» болезни. Есть «быстрые опухоли», при которых о неудаче становится известно в короткие сроки - большинство возвратов болезни происходит в течение первых 1 - 2 лет. Если же пациент прожил без возврата 5 лет, то шанс, что это произойдет позже, стремится к нулю. К этому типу заболеваний как раз относится рак желудка.

Но есть и «медленные» онкологические заболевания. Например, при некоторых видах рака молочной железы рецидив может возникнуть через 15 — 20 лет после того, как была пролечена первичная опухоль. Но, согласитесь, несмотря на это, 15 – 20 лет жизни без проявлений болезни тоже хороший результат лечения. Более того, после рецидива жизнь не кончается. Для многих пациентов она продолжается еще долго благодаря лечению.

Николай Владимирович Жуков. Фото: raklechitsya.ru

РЕАЛЬНО ЛИ ПОЙМАТЬ БОЛЕЗНЬ НА РАННЕЙ СТАДИИ

- Доктор Павленко говорил, что его опухоль развивалась под слизистой оболочкой желудка. Поэтому на ранних стадиях ее нельзя было обнаружить с помощью гастроскопии. Насколько вообще эффективна сейчас ранняя диагностика рака?

- Более сложно на сегодня диагностировать опухоли внутренних локализаций, когда болезнь нельзя увидеть невооруженным глазом или «прощупать», не прибегая к сложной медицинской диагностике. Увы, кроме очевидных ситуаций, когда что-то выросло и стало видно на глаз, опухоли не имеют специфичных симптомов. Именно поэтому первые признаки опухоли часто игнорируются или объясняются иными причинами. Но есть и другие причины, о которых я говорил выше. Те самые «пораженческие» мысли: если рак, то все пропало, а раз все пропало, то зачем что-то делать (идти к врачу, рассказывать про симптомы, да даже знать их).

Да, у многих больных однозначные симптомы болезни появляются только тогда, когда опухоль уже достигает больших размеров или дает отдаленные метастазы. Однако, как показывают исследования, очень многие больные, самостоятельно обратившиеся к врачу по поводу симптомов, имели рак на ранних стадиях. Так что знания и активная позиция могут сохранить жизнь.

Да, идеальных вариантов ранней диагностики рака пока нет. Утверждать обратное было бы неправдой. Но и те, что есть, могут спасать жизни. Знание симптомов и своевременное обращение к врачу, прохождение доступных видов скрининга не сведет ваш шанс на неблагоприятный исход к нулю, но снизит его точно. А дальше – см. выше, главное сделать правильно все, что зависит от тебя, а остальное уже судьба. Но если просто положиться на судьбу (будь, что будет), то и шансов будет меньше.

ВОПРОС-РЕБРОМ

Четвертая стадия — приговор или нет?

- Здесь мы снова возвращаемся к вопросу о шансах того или иного пациента, которые зависят от особенностей его опухоли, - говорит Николай Жуков. - Есть виды онкологических заболеваний, при которых мы можем излечить или как минимум серьезно продлить жизнь пациентам с 4-й стадией рака. Более того, во втором случае человек может долго жить с болезнью, в том числе дожить до появления препаратов, которые еще больше продлят его жизнь или даже излечат. И примеров тому немало.

СОВЕТЫ ДОКТОРА ЖУКОВА

1. Важно знать о симптомах, которые могут сигналить об опухоли.

Подчеркнем: вовсе не обязательно, что они говорят о раке. Но это повод обязательно обратиться к врачу и пройти обследование. Вот список некоторых симптомов, на которые нужно обращать внимание, составленный международными экспертами.

- Появление припухлости, узлов и других новообразований на любых участках тела.

- Кашель, изменение голоса, осиплость, одышка, не проходящие более 3 недель.

- Появление крови в мокроте, моче, стуле, в перерыве между менструациями или после менопаузы.

- Ранки и повреждения на коже и слизистых, которые не заживают более 3 недель.

- Новые родинки или изменения старых (потемнение, деформация, рост).

- Нарушения работы кишечника (запоры, диарея) или мочевого пузыря.

2. Не ленитесь и не бойтесь идти к врачу.

3. Помните: есть этап, когда от самого пациента зависит больше, чем от врача.

Речь об образе жизни для профилактики рака: отказ от курения, избавление от лишнего веса, защита от ультрафиолетового излучения. Кто бы что ни говорил, многочисленные исследования однозначно подтверждают: люди, не заботящиеся о своем здоровье, заболевают раком чаще.

ПЕРСПЕКТИВЫ

В каких направлениях борьбы против рака врачи ожидают прорывов

- Во-первых, это индивидуализация лечения, - рассказывает Николай Жуков. - Уже существует очень большое количество лекарств. Вызов для онкологов заключается в том, чтобы правильно подбирать препараты, достоверно прогнозируя ответ опухоли на лечение. Для этого сейчас изучается и начинает применяться все больше показателей, характеризующих индивидуальные особенности организма пациента и его опухоли. На уровне генов, белков, различных особенностей метаболизма.

Во-вторых, сейчас большое количество средств и научных сил по всем мире вкладывается в развитие ранней диагностики. С большой вероятностью в обозримом будущем появится действительно достоверный анализ на рак «по одной капле крови». Или простые и эффективные методы визуализирующей диагностики.

Но пока их нет, нужно пользоваться тем, что есть. Лучше неидеальный, но работающий вариант, чем не апробированные методики с «блестящими перспективами».

В-третьих, совершенствование и отладка уже имеющихся вариантов лечения, Например, продолжит развиваться иммунотерапия. Эта технология выстрелила, совершила буквально революцию в лечении ряда видов рака. Сейчас иммунотерапия вышла на плато, новых прорывов в этой области нет, но то, что достигнуто, начинает входить в широкую практику и помогать все большему количеству пациентов.