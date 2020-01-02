Год без покупок: Перестать тратить деньги и начать наслаждаться жизнью

Тренд на разумное потребление - zero waste - это уже не просто стиль жизни экопродвинутых людей, а настоящая мода. Не покупай ничего лишнего - и будешь счастлив. Деньги сэкономишь. И время. А заодно сделаешь мир чище: если не будешь приобретать ненужные вещи, значит, и мусорить станешь меньше.

На волне популярности темы американка Кейт Фландерс выпустила книгу «Год без покупок», в которой рассказала, как эксперимент изменил ее жизнь. «Комсомолка» вместе с экспертом по личным финансам Александром Глушенковым примерила заокеанский опыт на российскую действительность.

Можно и нельзя

Совсем не заглядывать в магазины, конечно, не получится. Поэтому Кейт установила для себя правила.

- Что можно покупать: продукты и самые необходимые товары для кухни, косметику и средства ухода (только когда закончатся старые), чистящие средства, подарки другим людям, вещи из списка одобренных покупок (те, что точно требуют замены).

- Чего нельзя покупать: кофе навынос, одежду, обувь, украшения, блокноты, товары для дома (свечи, декор, мебель и так далее), электронные приборы.

Вот какие принципы сформулировала Кейт.

Опись имущества

«Избавьтесь от кучи хлама, которая заполняет все пространство вашего дома. Выкиньте одежду, которая не по размеру, никогда не оставляйте вещи «на потом». Отдайте ненужные вещи и книги на благотворительность. Но мало разбарахлиться, нужно еще и проследить, чтобы квартира снова не начала обрастать ненужными вещами. Удалите вкладки в браузере с любимыми интернет-магазинами и электронные письма со скидками. Будет меньше соблазнов».

Комментарий эксперта: Покупайте наиболее практичную одежду. Есть такое понятие - «алгебра вещи». Например, джемпер и платье стоят одинаково - 5000 рублей. Но с джемпером вы можете составить множество разных сочетаний - с джинсами, брюками, блузками и т. д. А вот платье - не составная конструкция и быстро примелькается.

Отказ от старых привычек

«Многие покупки мы совершаем на автомате. Например, утренний кофе навынос перед работой. От такого «автопилота» надо отказаться».

Комментарий эксперта: На мелочи мы порой спускаем крупные суммы. Предположим, каждый рабочий день вы покупаете чашку кофе за 80 рублей. В неделю это 400 рублей, в год (за вычетом месячного отпуска) - почти 20 тысяч! Кто-то покупает не кофе, а, например, шоколад или сигареты. Но я не призываю бросать все радости жизни сразу, попробуйте отказаться от чего-то одного.

Шопинг - не лекарство!

«Из голливудских фильмов мы знаем, что шопоголик - это красивая женщина с ворохом цветных пакетов, на которых стоят логотипы модных дизайнеров. Но часто загул по магазинам - лишь способ провести время. Шопоголиком вполне можно назвать и домохозяйку, которая ежедневно обыскивает близлежащие супермаркеты, покупая товары про запас. Потому что покупают такие люди не вещи, а эмоции, хорошее настроение».

Комментарий эксперта: Когда человек доволен жизнью, его обычно на шопинг не тянет. Но как только появляются проблемы, тянет заткнуть их покупкой. Лучше потратить деньги на психолога или найти другие способы себя порадовать.

Прощание с некоторыми друзьями

«Не все друзья поймут резкий отказ от привычного образа жизни. Будут говорить: «Раньше ты была более веселой, интересной». Это нормально. Кто-то из приятелей отсеется, но наверняка появятся и новые - с близкими вам принципами».

Комментарий эксперта: Друзья не заработают вам на квартиру и не погасят кредит, значит, когда речь идет о ваших тратах, их мнение не так важно.

Приятное новое

«На свете столько всего классного, чего вы еще не пробовали. Время, свободное от шопинга, можно потратить на новое хобби - например, изучение иностранного языка или рисование».

Комментарий эксперта: Не всегда хобби бесплатно, но вложения в себя обычно рано или поздно окупаются. Я знаю бабушку, которая делает выкройки и продает их текстильным производствам через интернет. Если она смогла монетизировать хобби, почему у вас не получится?

Шанс на выход

«Когда мы работаем ради денег, нам всегда их не хватает, мы постоянно увеличиваем свои хотелки. Когда мы контролируем свои расходы, мы видим, что на самом деле нам не так уж много и надо. Любимая работа с невысокой зарплатой может быть гораздо привлекательнее высокооплачиваемой, оборачивающейся выгоранием. Может, пришло время заняться чем-то действительно интересным?»

Комментарий эксперта: Чтобы без страха менять сферу работы, нужно иметь финансовую подушку безопасности. Желательно такую, чтобы хватило на 6 месяцев жизни. Чтобы ее накопить, надо уже сейчас начать вести дневник расходов и доходов. 2 - 3 месяца такого учета позволят понять, на что вы тратите слишком много и как можно оптимизировать расходы.

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Путешествия - это не так дорого

«Путешествия - это то, на что у нас обычно не хватает денег. Но загляните в квартиры друг друга и вы увидите, что деньги есть, просто они потрачены на ненужные вещи, новую мебель, посуду, электронику. Путешествия открывают нам мир и самих себя - это стоит того, чтобы не покупать кофе навынос, одежду по скидкам и новейшие модели телефонов!»

Комментарий эксперта: Путешествовать и правда гораздо проще, чем многие думают. Советую завести себе карточку с накоплением авиамиль и профиль на сайтах бронирования. У них есть программы лояльности, которые позволяют и снять дешевое жилье, и купить билеты.