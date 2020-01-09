2020-01-09T16:42:11+03:00
Звезды

18-летняя дочь Толкалиной и Кончаловского объявила дату свадьбы

Оставшись без помощи знаменитого отца, Мария Михалкова-Кончаловская рано стала взрослой и самостоятельной
Елена ПЕТРОВА
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Любовь Толкалина с дочкой МариейЛюбовь Толкалина с дочкой МариейФото: Личная страница героя публикации в соцсети
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Новости о свадьбе 18-летней Маши и ее 26-летнего избранника Никиты Кузьмина мелькают в прессе не первый месяц. Осенью девушка сама объявила о помолвке, похваставшись в Инстаграме красивым колечком. А в декабре Любовь Толкалина ввела в заблуждение пользователей соцсетей, неосторожно заявив, что «дочь уже замужем», видимо, имея ввиду гражданский брак Марии и Никиты. Чтобы прекратить пересуды, пришлось вмешаться отцу девушки Егору Кончаловскому:

- Маша замуж не выходила, - поставил точку режиссер в гостях у радио «КП».

Новости о свадьбе 18-летней Маши и ее 26-летнего избранника Никиты Кузьмина мелькают в прессе не первый месяц Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Новости о свадьбе 18-летней Маши и ее 26-летнего избранника Никиты Кузьмина мелькают в прессе не первый месяцФото: Личная страничка героя публикации в соцсети

И вот наконец, стало известно, когда состоится торжество. Подписчикам в Инстаграме будущая жена рассказала, что после полугода самостоятельной жизни в Санкт-Петербурге решила вернуться в родную Москву, и свадьба — одна из причин этого поступка:

- Мне очень нравится этот город, и полгода, которые мы с Никитой здесь провели, были прекрасны, - написала Мария Михалкова-Кончаловская, которая в Северной столице уже успела поработать в театре. - Но с логической точки зрения, было бы глупо мне учиться в Москве, а жить в Питере. И Никите незачем мучится и работать по удаленке, когда можно просто вернуться в Москву… На наше решение повлияли многие факторы. И ситуация с работой и учебой, и различные представления о культуре труда в этих двух городах, и нравы людей, и погодные условия, и наша с Никитой свадьба, которая будет летом… Как бы там ни было, все уже сложено по коробкам. В добрый путь.

Дочь Любови Толкалиной и Егора Кончаловского объявила дату свадьбы Фото: Михаил ФРОЛОВ

Дочь Любови Толкалиной и Егора Кончаловского объявила дату свадьбыФото: Михаил ФРОЛОВ

Напомним, Никита и Маша вместе полтора года, познакомились они случайно на Киевском вокзале. Жених окончил Финансовую академию в Москве, является сооснователем и руководителем IT-компании, играет в «Что? Где? Когда?». Несмотря на постоянные нападки хейтеров в Сети, которые обвиняют парня чуть ли не в педофилии, ему удалось найти общий язык с Любовью Толкалиной и Егором Кончаловским. «Мне было немного страшно их знакомить, но не из-за того, что он мог не понравиться кому-то из них. Я боялась, что Никите не понравятся мои родители. Мама Никиту очень любит. Папа же сказал, что не может его объективно оценить, ведь он мой папа, я для него всегда маленькая Маша», - делилась Мария с подписчиками.

Между тем, в личной жизни девушка сама принимает решения, не советуясь со своим знаменитым отцом. Да и он не стремится слишком ее опекать. Недавно в одном из ток-шоу режиссер на всю страну признался, что с момента совершеннолетия (Маше исполнилось 18 5 -ого июня) не помогает дочери финансово, считая, что выполнил свои обязательства в виде алиментов.

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- Маша переехала в Санкт-Петербург. А это, как я считаю, определенная заявка на самостоятельность. Она - взрослая девушка, в этом возрасте уже надо самому о себе заботиться. К тому же у нее есть молодой человек, - объяснил свое решение Кончаловский .

ИСТОЧНИК KP.RU

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