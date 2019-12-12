2019-12-12T15:39:37+03:00
Звезды

Красивая дочь Кончаловского и Толкалиной вышла замуж

Избранник на девять лет старше 18-летней Марии
Ольга ЛИБГАРДТ
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Любовь Толкалина с дочкой Марией.Любовь Толкалина с дочкой Марией.Фото: Михаил ФРОЛОВ
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Любовь Толкалина теперь не только счастливая мама, но и теща. Ее 18-летняя дочь Маша, которую актриса родила от Егора Кончаловского, вышла замуж за своего возлюбленного, 27-летнего Никиту Кузина.

Дочь Любови Толкалиной и Егора Кончаловского летом переехала в Санкт-Петербург со своим возлюбленным Никитой. Мария Кончаловская решила сменить окружение и открыть новые горизонты, а также реализоваться в качестве художника. Недавно наследница знаменитой фамилии вместе со своим женихом хвасталась помолвочными кольцами.

А на днях Любовь Толкалина и вовсе огорошила признанием - ее красивая дочь вышла замуж. Правда, актриса не стала вдаваться в подробности, когда произошло счастливое для всей семьи событие. Судя по всему влюбленные тихо расписались и не стали устраивать пышных торжеств по случаю своего бракосочетиния.

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Немного нуарной эстетики
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Стоит отметить, что Маша и Никита встречаются больше года. Молодые люди случайно познакомились на Киевском вокзале. Избранник Марии окончил Финансовую академию в Москве, является сооснователем и руководителем IT-компании. Он также играет в "Что? Где? Когда?".

Но самое главное - Никита нашел общий язык с Любовью Толкалиной и Егором Кончаловским. "Мне было немного страшно их знакомить, но не из-за того, что он мог не понравиться кому-то из них. Я боялась, что Никите не понравятся мои родители. Мама Никиту очень любит. Папа же сказал, что не может его объективно оценить, ведь он мой папа, я для него всегда маленькая Маша", - делилась девушка с поклонниками.

Кстати, Любовь Толкалина относится к зятю с большой симпатией. "Никита оказался приятным, ответственным молодым человеком, интересным собеседником, рассудительным, предприимчивым, простым, веселым и заботливым. Я со спокойным сердцем отпустила Машу...", - признавалась актриса.

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Мария с мамой Любовью Толкалиной
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Она рассказала, что отец Маши - Егор Кончаловский - познакомился с избранником дочери в октябре 2018 года на Балу дебютанток. Тогда Никита сопровождал Машу.

Толкалина гордится наследницей. 18-летняя Мария хороша собой, она красиво рисует и хочет развиваться в художественной сфере. Сейчас девушка подумывает о возвращении в Москву, так как очень скучает по маме, а дела в Петербурге идут не блестяще. Маша поделилась своими переживаниями: "Боюсь, что я ошиблась. Не люблю признавать, что была не права, как все люди, наверное. Я ехала в Санкт-Петербург за вдохновением, невероятной атмосферой, знакомствами с умными и творческими людьми, и все это я получила, конечно. Как только наступили холода, я скатилась вниз по многим показателям. Санкт-Петербург - невероятный город, но он принимает не всех, к сожалению", - отметила Маша.

ИСТОЧНИК KP.RU

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