Парламент Польши уравнял гитлеровскую Германию и Советский Союз

Сейм Польши (так называется нижняя палата парламента республики) принял резолюцию о том, что СССР виновен в начале Второй Мировой войны наравне с гитлеровской Германией.

- К началу Второй мировой войны привели две тогдашние тоталитарные державы: гитлеровская Германия и сталинский Советский Союз, а после заключения 23 августа 1939 года в Москве позорного пакта Молотова-Риббентропа первыми жертвами обоих тоталитарных режимов стали Польша и государства Центральной и Восточной Европы, - говорится в тексте документа, за который проголосовали депутаты парламента. Напомним, ранее уже озвучивалась информация, что Польша намерена даже попытаться запретить российскую трактовку истории.

Одностороннее понимание исторической правды польские власти демонстрируют далеко не в первый раз. Им как бритвой отрезало память о том, что первой жертвой стран Восточной Европы стала Чехословакия, которая стала угощением на совместном пиру Германии и Польши. Но тогда полякам это нравилось. До сентября 1939-го.

- Сейм Республики Польша осуждает провокационные и ложные высказывания представителей высших органов власти Российской Федерации, которые пытаются возложить на Польшу ответственность за начало Второй мировой войн, - отмечается в резолюции и указывается. - Величие нации и отношений между странами невозможно построить на лжи и фальсификации истории.

Именно. На лжи построить нельзя. Так почему бы не вспомнить, что поляки первыми заключили двусторонний договор с гитлеровской Германией, который назывался «Пактом Пилсудского-Гитлера». В январе 1934-го. Заметьте, фамилии лидеров были поставлены именно в таком порядке, а не наоборот. А СССР заключил договор о ненападении в августе 1939-го лишь после того, как все попытки создать из Европы антигитлеровскую коалицию были провалены нашими европейскими партнерами.

Ну, кроме этого, есть ведь и история армии генерала Андерса, которая объедалась в советском тылу, а потом отказалась идти на фронт для войны с гитлеровцами. А были еще и поляки в немецкой армии, полиции, жандармерии и даже в СС. Кстати, на стороне Гитлера воевало в разы больше поляков, чем на стороне антигитлеровской коалиции, вместе взятой.

Это все факты, господа. Исторические факты. Но в Польше сейчас считают фактами то, что удобнее им и старшим братьям из-за океана. Не случайно из Польши не раздалось ни единого звука, когда тогдашний президент США Барак Обама объявил, что его дед якобы освобождал Освенцим. Кстати, не случайно и то обстоятельство, что большинство концлагерей были построены на территории генерал-губернаторства, как официально называли Польшу немцы в период нацистской оккупации. Строили-то немцы, а вот отлавливали беглых, всех подряд - евреев, советских военнопленных, угнанных в рабство из Белоруссии и Украины – и сдавали фашистам поштучно именно поляки. Не случайно ни один из беглецов из концлагеря Собибор, решивших остаться в Польше, не выжил. Все были сданы местным населением фашистам.

Кстати, если в нынешней Польше так относятся к истории, что видят только свою «правду», то с какого перепугу они отказывают в таком же праве украинской власти, стоящей на страже «бандеровской славы». В Киеве ведь тоже говорят, что они имеют право на «историю и славу своей нации». Явления одного порядка. И там, и тут говорят об одном и том же, используют одни и те же доказательства и аргументацию. И видят только то, что им удобно.

Антисоветизм в Польше имеет, может, и меньшие традиции, чем антисемитизм, зато более ярок и силен в своем накале. Уже который год в Польше сносят памятники воинам-освободителям, уничтожается память о подвиге Красной армии, которая положила сотни тысяч жизней своих бойцов, освобождая эту страну от гитлеровцев. НО про это, про героическое предотвращение подрыва Кракова с его уникальной архитектурой, даже про то, что нынешней территорией Польша обязана СССР, поляки помнить не хотят.

Придется приводить в чувство документами. Наверное, настала пора для подготовки и проведения масштабной исторической конференции, чтобы выяснить, кто, как, когда и чем помогал Гитлеру развязывать Вторую Мировую.

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