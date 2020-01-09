2020-01-09T21:57:19+03:00
Звезды

«Будем стараться»: Молодая жена 74-летнего Петросяна заговорила о детях

30-летняя Татьяна Брухунова проводит каникулы в Финляндии
Игорь ПОЛЯКОВ
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После новогодних праздников, которые 30-летняя Татьяна провела с мужем, дама отправилась с подругами в мини -отпускПосле новогодних праздников, которые 30-летняя Татьяна провела с мужем, дама отправилась с подругами в мини -отпускФото: Мария РЕМИЗОВА
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В начале декабря 74-летний сатирик Евгений Петросян в пятый раз женился. Избранницей народного любимца стала его молодая помощница Татьяна Брухунова.

После новогодних праздников, которые 30-летняя Татьяна провела с мужем, дама отправилась с подругами в мини -отпуск в Финляндию. Там супруга сатирика планирует пробыть не больше недели.

После прогулки по Хельсинки Татьяна вышла в прямой эфир в своём Инстаграме. В основном Брухунова отвечала на вопросы про свое увлечения модой. Про личное Татьяна рассказывать отказалась.

- Покажите обручальное кольцо! - попросили Брухунову подписчики.

- Ага, может, вам ещё и нижнее белье показать, - бойко ответила жена юмориста.

- Татьяна, роди пятерых детей Петросяну! - написали Брухуновой комментаторы.

- Пять? Спасибо! Будем стараться, - засмеялась 30-летняя жена сатирика.

Напомним: несмотря на новый брак Евгений Петросян по-прежнему делит имущество со своей бывшей женой и коллегой Еленой Степаненко, с которой прожил 33 года. По слухам, состояние сатириков оценивается в полтора миллиарда рублей.

КСТАТИ

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ИСТОЧНИК KP.RU

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