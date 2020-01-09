«Будем стараться»: Молодая жена 74-летнего Петросяна заговорила о детях
В начале декабря 74-летний сатирик Евгений Петросян в пятый раз женился. Избранницей народного любимца стала его молодая помощница Татьяна Брухунова.
После новогодних праздников, которые 30-летняя Татьяна провела с мужем, дама отправилась с подругами в мини -отпуск в Финляндию. Там супруга сатирика планирует пробыть не больше недели.
После прогулки по Хельсинки Татьяна вышла в прямой эфир в своём Инстаграме. В основном Брухунова отвечала на вопросы про свое увлечения модой. Про личное Татьяна рассказывать отказалась.
- Покажите обручальное кольцо! - попросили Брухунову подписчики.
- Ага, может, вам ещё и нижнее белье показать, - бойко ответила жена юмориста.
- Татьяна, роди пятерых детей Петросяну! - написали Брухуновой комментаторы.
- Пять? Спасибо! Будем стараться, - засмеялась 30-летняя жена сатирика.
Напомним: несмотря на новый брак Евгений Петросян по-прежнему делит имущество со своей бывшей женой и коллегой Еленой Степаненко, с которой прожил 33 года. По слухам, состояние сатириков оценивается в полтора миллиарда рублей.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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