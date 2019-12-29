Молодая жена Петросяна поклонилась "черной Мадонне"

Татьяна Брухунова и Евгений Петросян продолжают свой немецкий вояж. На этот раз молодая супруга сатирика посетила местную святыню, известную на весь мир.

Татьяна Брухунова на протяжении недели ведет репортажи из Германии, куда отправилась вслед за Евгением Петросяном. Юморист выступает с концертами, а его молодая помощница, а с недавних пор еще и жена в свободное время посещает местные достопримечательности.

После восхищения Кельнским собором 30-летняя избранница сатирика направилась в духовный центр Баварии. "Альтеттинг считается самым значительным местом паломничества в Германии для поклонения чудотворной статуе Девы Марии. Так называемая «черная Мадонна» хранится в крохотной восьмиугольной часовне Благодати", - начала свой рассказ Татьяна.

Девушка провела краткий экскурс в историю, блеснув эрудицией. Она отметила, что религиозный центр известен далеко за пределами Германии.

"Первые упоминания в летописях об этом месте относятся к VIII веку. В 700 году была построена небольшая церковь, посвященная Богоматери, - часовня Благодати . В 1330 году монахи из соседнего монастыря привезли вырезанную из липы статую Мадонны с Младенцем работы неизвестного мастера и поместили ее в главный алтарь часовни. Со временем или от свечной копоти, или в результате реакции серебра (статуя имеет серябряный оклад) с красками деревянная фигура почернела. Так она получила свое неофициальное название - «черная Мадонна»".

Брухунова отметила, что статуя считается чудотворной. Исцеленные и спасенные верующие приносят в дар Мадонне картины, на которых изображены сцены чудес. Ими увешаны стены и потолок в галерее вокруг часовни.

Подписчики восхитились эрудированности и начитанности Татьяны. А некоторые сразу же вспомнили, что, по преданию, у "черной Мадонны" молятся о рождении детей и здравии. Особо смелые даже спросили, не за этим ли ездила туда избранница Евгения Вагановича. Однако девушка не стала отвечать на этот вопрос.

Кстати, по словам друзей Евгения Петросяна, его молодая жена мечтает родить сатирику, у которого от первого брака есть взрослая дочь, нового наследника. В пользу этого говорит тот факт, что Татьяна подписалась в Инстаграме на множество аккаунтов, где мамы делятся советами по воспитанию маленьких детей, на блоги с детской одеждой и даже на страничку госпиталя, где рожали многие российские знаменитости.

Стоит отметить, что после известия о свадьбе Петросяну и Брухуновой не дают прохода. Юмориста караулят на улице, а его молодая жена приняла на себя удар хейтеров в соцсетях. Правда, она отлично справляется с завистниками. Брухунова - девушка не робкого десятка и лихо ставит на место недоброжелателей.