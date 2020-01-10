В Австралии лесные пожары уничтожили миллиард животных

Погибли 25 человек, в том числе 4 пожарных. Уничтожено почти десять тысяч частных и административных строений.

СМЕРТЬ ТЫСЯЧ КОАЛ И ВЕРБЛЮДОВ

Австралийские экологи приводят жуткие цифры: пожар уничтожил более 1 млрд животных! Одних уникальных австралийских коал могло погибнуть до 25 тысяч. Конечно, это все оценочные данные: ученые применяли математические формулы для расчета возможного числа сгоревших животных. Правда, эти цифры расходятся с данными Всемирного фонда охраны дикой природы. Их эксперты сообщают о 480 млн погибших живых существ.

Огонь охватил почти все юго-восточное побережьеФото: REUTERS

- Миллиард позвоночных там вряд ли есть, такое количество погибших можно насчитать только вместе с насекомыми и беспозвоночными, - комментирует зоолог Филипп Тумасьян. - Но миру следует переживать за исчезновение всей экосистемы Австралии в целом. На ее восстановление уйдет много ресурсов и времени. Фауна Австралии уникальна: на материке обитают такие животные, которых нигде в мире больше нет: коалы, несколько десятков видов кенгуру, поссумы.

А в штате Южная Австралия власти решили провести отстрел 10 тысяч верблюдов. Из-за пожаров они сбиваются в стада и забредают в деревни. Ломают заборы и пытаются проникнуть в дома, ища воду. Власти считают, что большое число обезумевших от жажды верблюдов представляет угрозу для жителей.

Коал спасали как могли. И, конечно, кенгуру и других зверюшек. Фото: EPA

ЭВАКУАЦИЯ ТРЕХ ШТАТОВ

Власти трех штатов страны - Нового Южного Уэльса, Южной Австралии и Виктории - обратились к жителям с просьбой покинуть дома из-за экстремальной пожарной опасности. 10 января на всем восточном побережье установится жаркая и сухая погода. Температура поднимется выше +40 градусов. Ожидается сильный ветер, который может стремительно разнести огонь.

В страховые компании австралийцы уже подали заявления на компенсацию ущерба от пожара - всего на 260 млн долларов.

На восстановление пострадавших от пожаров районов и заповедников власти Австралии пообещали выделить почти полтора миллиарда долларов. В целом они охватили территорию, сравнимую с Австрией, - 8,5 млн гектаров. Фото: AP

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/753139" frameborder="0"></iframe> В Австралии бушуют лесные пожары.

АРЕНДА 11 ВОДНЫХ БОМБАРДИРОВЩИКОВ

На борьбу с пожарами отправлены 3 тысячи военнослужащих. На южном побережье они развернули несколько лагерей, где могут укрыться жители.

К тушению пожаров подтянули спецавиацию, арендовав 11 водных бомбардировщиков у других стран. В Австралии своих самолетов, предназначенных для этого, не оказалось.

Популярная в Instagram модель Кейлен Уорд собрала 700 тысяч долларов на борьбу с лесными пожарами в Австралии, продавая свои обнаженные снимки. Каждому, кто пожертвовал хотя бы 10 баксов, она отправила интимное фото. Фото: twitter.com/lilearthangelk

ВТОРОЙ ДОМ МАРИИ ШАРАПОВОЙ

В Австралии проходит популярнейшее состязание - Открытый чемпионат по теннису. Поэтому знаменитая теннисистка Мария Шарапова пожертвовала 25 тысяч долларов в пользу пострадавших от пожаров. Ее инициативу поддержали и другие спортсмены, отдав на борьбу с огнем почти миллион долларов.

Фото: Anthony Hearsey

В сети появился снимок Австралии, сделанный из космоса. Светящиеся точки - бушующие пожары, охватившие материк. Пользователи утверждали, что фото сделали космонавты Международной космической станции. Но затем в интернете появилось сообщение от автора картинки: изображение было смоделировано на компьютере. Но на основе реальных спутниковых данных НАСА с октября по декабрь. На картинку были нанесены все пожары, которые в течение трех месяцев появлялись в разных местах континента.

В Австралии лесные пожары уничтожили миллиард животныхФото: REUTERS

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/753343" frameborder="0"></iframe> Лесные пожары в Австралии.

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