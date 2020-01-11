«Я все прощаю!»: Пелагея расплакалась на своем первом в этом году концерте

В конце прошлого года певица Пелагея объявила о расставании с мужем, хоккеистом Иваном Телегиным. А уже сегодня - она в отличной форме, дала первый концерт в этом году в Москве и заряжает позитивом...

...Помнится, много лет была традиция рождественских вечеров Аллы Пугачевой. Но в этом году многие москвичи выбрала встречать Рождество вместе с Пелагеей. После разрыва с мужем артистка с головой ушла в работу. У нее начинается тур по городам страны. А первый в этом году концерт Пелагея провела в ночь с 6 на 7 января в московском «Главклубе».

Все билеты на танцпол и в вип-зал были проданы заранее. Самые дешевые стоили от 2 тыс. руб.

Зрители приходили с детьми. Концерт Пелагеи «шесть плюс».

Качественный звук, мощные голоса, отличная духовная пища. Это вам не Бузова! Пелагея и вправду очень светлая, заводная. И она делилась своим позитивом со своими слушателями.

"А сейчас вместе поем песню о женской долюшке, песня грустная, потому что и женская долюшка, как водится нелегкая, но мы грустить не будем! ", - обратилась певица к собравшимся.

"Долюшка и у Поли не из легких, а не грустит, молодец, цветет",- перешептывались рядом со мной две женщины, явно сочувствую Пелагее, которая не только заряжается зрительской любовью, но и сама отдает свою энергию.

В конце прошлого года певица Пелагея объявила о расставании с мужем, хоккеистом Иваном ТелегинымФото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

- Отдаю вам любовь, энергию, заряжаю позитивом, пш, пш, пш! – словно ворожила Пелагея, изображая, что разбрасывает руками в зал свою энергию. – Сейчас пора чудес. Формулировать правильные мысли мне кажется очень нужно, потому что действительно энергетика невероятная у этих дней. И хочется, чтобы не было никаких страхов, чтобы наши помыслы были чистыми.Есть такое понятие «мысленный волк», который есть в каждом, давайте перестанем его "кормить", а будем наполнять себя всяческими чудесами – будем слушать хорошую музыку и будем, самое главное, прощать! Обязательно нужно прощать. Прощать себя в первую очередь для начала, прощать других. Я прощаю!».

Слова о прощении в контексте развода с мужем прозвучали многозначительно.

- Надо переставать ругаться и вообще расплескивать вокруг себя радость, свет и позитив! – напутствовала Пелагея. - Это очень помогает жить, жизнь становится проще легче, разноцветнее. Каждому желаю разноцветья жизни! Желаю всем вам, чтобы у каждого были настоящие друзья, которые будут стеной за вас стоять. Вот у меня есть такая стена, которая стоит на сцене...».

Стена поддержки – это музыканты Пелагеи. Ее фолк-группа, названная ее именем «Пелагея» создана, когда Поле было всего лишь 12 лет. А все музыканты ее сверстники, гитаристу было 14 лет, когда образовалась группа, а он и по сей день выступает с артисткой. Вызывала она на сцену и свою финалистку детского «Голоса», спев с ней. И весело отплясывала под песню «Валенки».

Народные песни Пелагея исполняет в оригинальной аранжировки, даже есть элементы рока… А уж голосище у Пелагеи – просто чума!

Во время концерта Пелагея призналась, что сейчас про нее снимают документально-художественный фильм.

- Вот вы видите на концерте людей с камерами. Это пришли ребята, которые снимают фильм про нашу группу «Пелагея», - сказала между исполнениями песен. - Это пока секрет. Говорю только вам, мои хорошие (обращаясь к слушателем). Скоро будет фильм. Так что ищите себя на просторах, не знаю чего, интернета, скорее всего. Вряд ли в кинотеатре это все будет. Хотя! Почему нет? Ребята сами вызвались, сами привезли аппаратуру, и вот стоят снимают. Дай бог, чтобы у вас получилось хорошо, ребят!».

«А эту песню разрешила мне исполнять наша любимая Инна Желанная, - призналась певица. - Эта песня мне очень нравится, называется она «Иван» (такое же имя у еще законного мужа артистки Телегина – Ред.)

Под финал концерта Пелагея расплакалась от нахлынувших чувств: «Ой, ну вы такие, любимые, как мне с вами хорошо...».

Показалось, где-то в душе она прячет переживание от расставания с мужем, но все это словно бы перемалывает в своем творчестве, ставшем отдельным, неповторимым жанром. Расставание с отцом ее двухлетней дочки, похоже, не только не сломило эту хрупкую женщину, а, напротив, сделало еще сильнее и работоспособнее. Не замыкается в себе, а продолжает работать и радовать своей прекрасной музыкой.

«Поля, мы с тобой!», - кричали ей поклонники. Очевидно, без моральной поддержки Пелагея точно не осталась.

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33-летняя певица Пелагея узнала об измене мужа гораздо раньше, чем ее поклонники. Пара объявила об расставании накануне нового года. 33-летняя певица Пелагея и 27-летний игрок сборной России по хоккею Иван Телегин сообщили, что расстались, но будут вместе воспитывать дочь.

«О трех годах семейной жизни не жалею нисколько. Хочется верить, что у нас получится сохранить уважение друг к другу и желание быть хорошими родителями для Таси», - написала в инстаграме Пелагея. (подробности)