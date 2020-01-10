Последствия развода: Пелагея уехала на заработки, а Телегин готовится к серьезной операции
33-летняя певица Пелагея узнала об измене мужа гораздо раньше, чем ее поклонники. Пара объявила об расставании накануне нового года. 33-летняя певица Пелагея и 27-летний игрок сборной России по хоккею Иван Телегин сообщили, что расстались, но будут вместе воспитывать дочь.
«О трех годах семейной жизни не жалею нисколько. Хочется верить, что у нас получится сохранить уважение друг к другу и желание быть хорошими родителями для Таси», - написала в инстаграме Пелагея.
«Двум очень сильным личностям сложно уживаться вместе», - сообщил Телегин, подчеркнув, что в их разводе нет вины третьих лиц.
Официально развод пары будет оформлен в начале года. Пока еще супруги уже полгода официально не живут вместе. Когда в семье начались проблемы, Пелагея ушла с головой в работу: конец прошлого года певица провела на гастролях по стране. В 2020-м группа «Пелагея» работала и в праздники, и уже в середине января отправилась на гастроли по стране. Теперь Поле нужно зарабатывать, ведь хоккеист с контрактом предположительно в 100 миллионов рублей в год, теперь не будет обеспечивать ее надежный тыл. Тем не менее, Иван не претендует на дом, где жила семья и полностью обеспечивает дочь.
Если Пелагея нашла утешение в работе, то у Телегина начались серьезные проблемы. В начале года хоккеист во время одной из игр получил тяжелую травму.
«Ивана ждет операция, выйдет ли он на лед в этом сезоне - вообще вопрос. Это станет известно, когда будут результаты реабилитации после операции. Насчет развода он не переживает: все имущественные вопросы решены, развод проходит без претензий и битвы адвокатов», - рассказал нам коллега Телегина.
А в это время девушка Ивана бизнесвумен Мария Гончар проводит новогодние каникулы в родительском доме: хозяйка турфирмы улетела в родной Нижневартовск. Но скоро Мария возвращается, чтобы поддержать спортсмена после операции.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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