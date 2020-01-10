Последствия развода: Пелагея уехала на заработки, а Телегин готовится к серьезной операции

33-летняя певица Пелагея узнала об измене мужа гораздо раньше, чем ее поклонники. Пара объявила об расставании накануне нового года. 33-летняя певица Пелагея и 27-летний игрок сборной России по хоккею Иван Телегин сообщили, что расстались, но будут вместе воспитывать дочь.

«О трех годах семейной жизни не жалею нисколько. Хочется верить, что у нас получится сохранить уважение друг к другу и желание быть хорошими родителями для Таси», - написала в инстаграме Пелагея.

«Двум очень сильным личностям сложно уживаться вместе», - сообщил Телегин, подчеркнув, что в их разводе нет вины третьих лиц.

Официально развод пары будет оформлен в начале года. Пока еще супруги уже полгода официально не живут вместе. Когда в семье начались проблемы, Пелагея ушла с головой в работу: конец прошлого года певица провела на гастролях по стране. В 2020-м группа «Пелагея» работала и в праздники, и уже в середине января отправилась на гастроли по стране. Теперь Поле нужно зарабатывать, ведь хоккеист с контрактом предположительно в 100 миллионов рублей в год, теперь не будет обеспечивать ее надежный тыл. Тем не менее, Иван не претендует на дом, где жила семья и полностью обеспечивает дочь.

pelageya_insta Друзья, так как по сети пошли вбросы, о том что кто-то что-то видел и т. д. по просьбе Поли делаем ЗДЕСЬ для вас заявление: Да, мы все-таки решили расставаться. Все у всех случается, все мы делаем ошибки... О трех годах семейной жизни не жалею нисколько. Но на этом наша история закончилась. Хочется верить, что у нас получится сохранить уважение друг к другу и желание быть хорошими родителями для Таси. Несмотря на то что любой развод малоприятный процесс, мы сохраняем лояльность и надеемся, что сможем решить все вопросы интеллигентно, достойно и как положено. Верю, что люди меня поймут, и не будут осуждать. Ну, и ...жизнь продолжается. Не перестаем болеть за русский хоккей! Всем добра #пелагея #телегин

Если Пелагея нашла утешение в работе, то у Телегина начались серьезные проблемы. В начале года хоккеист во время одной из игр получил тяжелую травму.

«Ивана ждет операция, выйдет ли он на лед в этом сезоне - вообще вопрос. Это станет известно, когда будут результаты реабилитации после операции. Насчет развода он не переживает: все имущественные вопросы решены, развод проходит без претензий и битвы адвокатов», - рассказал нам коллега Телегина.

mari_gonchar Хочу поздравить Вас С Наступающим Новым Годом. Будте настоящими, даже когда кажется, что переигрываете, ведь нет ничего лучше, чем принимать себя. Нет ничего лучше, чем совершенствоваться. Пусть каждый для себя найдёт инструмент для избирательного отбора людей, которых вы оставите в своей жизни. Он необходим и даётся только с опытом. Желаю, чтобы никогда не гложило чувство неполноценности: в развитии, в диалогах, в себе, в семье и любви. Желаю бережливости: берегите чувство счастья в себе, запоминайте это мгновение, берегите друзей, берегите здоровье родителей, берегите ценности и принципы, которые в вас вложили, берегите отношения с любимым человеком, ведь мы так часто относимся к любви, как чему-то обязательному и должному. Желаю себе и вам побольше человеческого общения. Хочу пожелать вам совершать ошибки! Звучит странно, но правдиво. Выходите из зоны комфорта, исследуйте жизнь, делайте то, что никогда раньше не делали, отравляйтесь туда, где не были, кричите о любви, если раньше шептали на ухо. С Наступающим Новым 2020 Годом

А в это время девушка Ивана бизнесвумен Мария Гончар проводит новогодние каникулы в родительском доме: хозяйка турфирмы улетела в родной Нижневартовск. Но скоро Мария возвращается, чтобы поддержать спортсмена после операции.

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