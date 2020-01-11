2020-01-11T19:43:00+03:00
Звезды

«Оля достойна счастья»: подруга Бузовой намекнула на ее скорую свадьбу с Давидом Манукяном

Мария Погребняк уверена в серьёзных чувствах телеведущей и блогера
Алена МАРТЫНОВА
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Мария Погребняк пообщалась с нашим корреспондентом на ГУМ-каткеМария Погребняк пообщалась с нашим корреспондентом на ГУМ-каткеФото: Михаил ФРОЛОВ
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За романом Ольги Бузовой с Давидом Манукяном, который телезвезда сама же рассекретила в канун Нового года в шоу «План Б», пользователи Инстаграма теперь могут наблюдать практически в прямом эфире. Недавно пара отдыхала в Куршевеле, и в соцсетях Бузовой ее избранник, которого раньше приходилось скрывать, мелькал едва ли не чаще самой Оли. Совместная песня (накануне праздников пара записала новогодний трек «Мандаринка»), поцелуи на камеру и блеск в глазах на каждом фото - похоже, спустя три года после скандального развода Бузова наконец обрела своё счастье.

За романом Ольги Бузовой с Давидом Манукяном пользователи Инстаграма теперь могут наблюдать практически в прямом эфире Фото: instagram.com

За романом Ольги Бузовой с Давидом Манукяном пользователи Инстаграма теперь могут наблюдать практически в прямом эфиреФото: instagram.com

Сейчас телеведущая отдыхает в Тайланде, и хотя Давид Манукян в ее соцсетях пока не появляется, поклонники уверены: этот отпуск станет для пары медовым месяцем. Мол, не зря перед поездкой звезда навела марафет - сделала нетипичный для себя светлый «свадебный» маникюр, нарастила ресницы (так торопилась, что пришлось проводить процедуру ночью) и прогулялась с подругами по магазинам, якобы выбирая свадебный наряд. Да и в аэроплрту поющую ведущую встречали с табличкой «Mrs. Olga Buzova», а ведь миссис за границей именуют только замужних дам... Как бы там ни было, подписчики Бузовой уверены, что на днях Оля порадует их кадрами роскошной церемонии на берегу моря.

Мария Погребняк с детьми Фото: Михаил ФРОЛОВ

Мария Погребняк с детьмиФото: Михаил ФРОЛОВ

Не исключает скорой свадьбы Бузовой и ее лучшая подруга Мария Погребняк, которую «КП» встретила на благотворительной акции Евгения Миронова «Волшебный каток», куда красавица Маша пришла с мужем-футболистом Павлом Погребняком и сыновьями.

- Мальчикам здесь очень понравилось, а я на коньках не каталась из-за травмы ноги, которую получила на экскурсии в Дубаи, - рассказала Мария kp.ru. - Пока у мужа перерыв, мы вовсю наслаждаемся семейным отдыхом, да и благотворительные проекты всегда стараемся поддержать.

- С Ольгой Бузовой вы на связи? Поклонники уверены, что дело идёт к свадьбе...

- Мы с Олей всегда на связи - она моя лучшая подруга. И знаете, она как никто достойна счастья. Очень светлый и добрый человек, которого не сразила звёздная болезнь.

- А Давид? Как думаете, он достоин стать ее мужем?

- Да! Они так хорошо смотрятся, видно, как сильно они друг друга любят. Я желаю им счастья и, конечно, рассчитываю погулять на их свадьбе!

Евгений Миронов устроил благотворительную акцию «Волшебный каток» Фото: Михаил ФРОЛОВ

Евгений Миронов устроил благотворительную акцию «Волшебный каток»Фото: Михаил ФРОЛОВ

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ИСТОЧНИК KP.RU

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