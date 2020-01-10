Бузова привезла жениха в самый дорогой отель на Пхукете и надела слишком откровенный купальник

После отдыха в Куршевеле Ольга Бузова вместе с возлюбленным Давидом Манукяном отправилась в теплые края. Поющая ведущая и блогер прилетели в Таиланд на остров Пхукет. Звезда сняла шикарную виллу с собственным бассейном и видом на Андаманское море. Одна ночь в этом райском уголке в окружении тропического леса стоит от ста с лишним тысяч рублей.

Новый год Ольга Бузова и Давид Манукян встречали в Куршевеле. Влюбленные размещали в своих блогах трогательные кадры с горнолыжного курорта во французских Альпах. Вероятно, парочке удалось настолько хорошо отдохнуть, что она устала. Потому артисты решили сменить обстановку, отправившись на курорт.

"Ну привет, отпуск. Сегодня впервые за долгое время не ставила будильник. Прихожу в себя после долгого перелета и пока даже не верится, что можно просто ничего не делать. Ура!", - поделилась радостью 33-летняя знаменитость.

Она опубликовала фотографию, на которой позирует в очень откровенном красно-белом полупрозрачном купальнике. На плечи вокалистка набросила накидку из такой же ткани.

boroduliabuzova По традиции считаем купальники

Правда, не всем подписчикам понравился наряд Оли. Некоторые заметили, что ведущая "Дома-2" чересчур исхудала. Другие раскритиковали огромные вырезы купальника по линии бедер. Третьим не понравилось декольте до талии. "Опять какую-то шторку схватила в номере и на себя набросила", "Ну и расцветка. Похоже на занавеску у меня на даче", "Зачем так оголяться?", "Оля, прикрой стыд!", - пишут фолловеры.

fan._buzova.86 Ну что, готовы считать купальники?

Но неожиданно в комментарии пришел Давид. Он нежно обратился к любимой: "Красотка моя". В ответ вокалистка оставила эмодзи из сердечек.

Кстати, телеведущая до последнего держала интригу, куда именно она полетит отдыхать после Франции. Несколько месяцев назад появилась информация, что звезда едет на Бали и якобы купила путевку на двоих за три миллиона рублей.

buzova86_olga_fan Купальник номер два

Но в итоге Ольга и Давид оказались в Таиланде. Бузова вместе с женихом поселилась в элитном комплексе, ночь в котором стоит от 106 000 до 388 442 рублей. Предложений дороже на Пхукете нет.