«Все тело изуродовано, ее выбросили в кусты»: друзья модели Ксении Пунтус рассказали свою версию трагедии

Новость о том, что модель и актриса Ксения Пунтус при загадочных обстоятельствах выпала из окна третьего этажа в центре Москвы, обрастает страшными подробностями. Вопреки первоначальной информации о приёме психотропных веществ друзья девушки заявили, что она никогда не увлекалась наркотиками и другими сомнительными препаратами, и уж тем более не думала о суициде.

- Ксюша адекватный человек и очень любит жизнь, мы до сих пор в шоке от случившегося, - рассказала «КП» близкая подруга Пунтус. - Не верьте тому, что о ней пишут, все было совсем не так - у близких людей другая информация. Сейчас Ксюша в очень тяжёлом состоянии, врачи к ней не пускают и никаких прогнозов не дают. Сказали, что после кустов, где она пролежала без одежды несколько часов, у Ксюши изуродовано все тело, множество переломов и кровоподтёков, отбиты все внутренности. То ли ее выкинули в кусты, то ли пытались там спрятать... К счастью, дворник, который рано пришёл на работу, ее заметил, пока она окончательно не замёрзла.

k_ksusha Девушку нашли возле многоэтажного дома

На вопрос, кто мог такое сотворить, друзья девушки, как один, молчат, хотя и уверены в криминальном характере ЧП.

Между тем, в своём телеграм-канале за два дня до трагедии, в 01:39 9 января, модель оставила странный пост, который многие посчитали намеком на тяжелое психологическое состояние:

k_ksusha Модель встречалась с 20-летним Андреем Баковым - старшим сыном Анны Михалковой и внуком Никиты Сергеевича Михалкова

«Как отмыть запах табака от рук?

Как любить тебя, когда ты - труп?

Когда хочется и себе воткнуть в сердце нож?

Знаю. Просто подождать. И ты оживешь.

И, когда, а это будет, я заблужусь в бреду,

И сама тебе, мертвая, на руки упаду.

Страх начнёт точить тебя, что наждак,

Но ты сумеешь смерть мою переждать.

И нам будет, что вспомнить, ангел мой, чем дорожить :

Мы друг другу помогали ожить».

k_ksusha За два дня до трагедии модель оставила в соцсетях странный пост

Напомним, по неофициальным данным, вечером 8 января Ксения была в одном из московских баров со своим молодым человеком. Говорят, модель встречалась с 20-летним Андреем Баковым - старшим сыном Анны Михалковой и внуком Никиты Сергеевича Михалкова. Как сообщил источник kp.ru, девушка выпала из окна квартиры, принадлежащей Бакову. Сам он, как только информация попала в СМИ, закрыл свою страницу в Инстаграме. Дозвониться до родных парня также пока не удалось.