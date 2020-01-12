2020-01-12T13:16:07+03:00
Общество

Школьники станут получать "зачеты" по музыке, ИЗО и физкультуре

Такую инициативу выдвинуло Министерство просвещения
Ксения КОНЮХОВА
Поделиться:
Остается вопрос - а зачем вообще нужны оценки по таким предметам? И насколько неспортивным ребенком надо быть, чтобы ухитриться получить в аттестат незачет по физкультуреОстается вопрос - а зачем вообще нужны оценки по таким предметам? И насколько неспортивным ребенком надо быть, чтобы ухитриться получить в аттестат незачет по физкультуреФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
Изменить размер текста:

В аттестатах российских школьников могут появиться новые отметки – зачет и незачет. По словам министра просвещения Ольги Васильевой, на зачетную систему перейдут только такие предметы, как музыка, ИЗО и физкультура:

- Мы готовим новый порядок выдачи аттестатов об основном общем и среднем общем образовании, - рассказала министр. - Он позволит закрепить право школы ставить "зачтено" по изобразительному искусству, музыке и физкультуре. Любой ребенок любит бегать, прыгать, рисовать, петь. И может быть, не у всех это получается на отлично, но ставить тройку в аттестат только из-за отсутствия музыкального слуха, на мой взгляд, неверно.

С таким предложением Ольга Васильева выступает не впервые - еще в августе 2019 года она призвала школы ставить оценки детям по этим предметам не за способности и достижения, а за проявленное трудолюбие.

Как подчеркнула министр, российским школам зачетная система не в новинку. Многие школы уже используют такие отметки, а также переводят учеников на 10- и даже 100-балльную систему оценок. Однако, в аттестате об окончании школы по-прежнему используется традиционная пятибалльная шкала. Конечный выбор, что ставить ребёнку в аттестат – тройки с четверками или зачеты-незачеты – останется за школой.

Правда, тогда остается вопрос - а зачем вообще нужны оценки по таким предметам? И насколько неспортивным ребенком надо быть, чтобы ухитриться получить в аттестат незачет по физкультуре… Если же абсолютно все дети будут получать зачеты по этим предметам, то смысл в такой системе оценки отпадает вообще.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Образование в 2020-м: Новые экзамены, нейросети против списывания и нормативы по культуре

Уже в следующем году в список обязательных экзаменов, помимо русского языка и математики, добавится иностранный язык. Пока сдавать его придется только на ОГЭ в 9-м классе. На ЕГЭ обязательный английский (или другой иностранный по выбору школьника) появится только два года спустя, в 2022 году.

А вот обязательного ЕГЭ по истории пока не будет. Несмотря на то что министр просвещения Ольга Васильева предлагала ввести его в школах уже в 2020 году, пока этот предмет остается на выбор выпускников. (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
В Чешском ресторане 13 человек отравились угарным газом
Хватит платить за эти блюда: шеф-повара рассказали, что лучше не заказывать в итальянских ресторанах
На Жулебинском бульваре в Москве сгорел Bentley
Эксперты предупредили об активности вируса Shopper для смартфонов
Выборы президента Абхазии назначили на 22 марта
Представители Горбачева отрицают , что он выступал за отмену новогодних каникул в России
Пошел на траурный митинг, пришел на демонстрацию: Посол Великобритании в Тегеране объяснил свое задержание
В Киеве предложили отпраздновать «450-летие сожжения Москвы»
В Дубае сильные дожди на сутки нарушили работу аэропорта и затопили центральные улицы
Эксперты предсказали рост цен на черный хлеб
Роспотребнадзор: физическая нагрузка вполовину снижает вероятность заболеть Альцгеймером
В Сергиевом Посаде произошел пожар на складе с металлом
В Центробанке объяснили механизм перевода накоплений в новую пенсионную систему
Житель Аляски прожил на морозе 23 дня после пожара в доме
«Американцы много раз нас разочаровывали»: В Ираке не исключают покупку российских комплексов С-400
В Иране задержали британского посла, но извинений от Тегерана хотят в США
CNN: Американцы спрятались в бункере за 2,5 часа до ракетного удара Ирана
Ведущие банки России отказываются выдавать кредиты в магазинах
Климатологи объяснили, почему климат в России теплеет в 2,5 раза быстрее, чем в других странах
После стрельбы на авиабазе во Флориде из США вышлют саудовских военных
Трамп опубликовал в твиттер пост на языке фарси для поддержки протестующих в Ираке
«Диагноз»: Пушков прокомментировал слова Турчинова о сбитом в Иране украинском «Боинге»
«Я об этом даже не думаю»: Абэ не намерен переизбираться на четвертый срок
WSJ: США пригрозили Ираку лишить доступа к средствам от продажи нефти
«Народ бездельничает»: Горбачев предложил отменить новогодние каникулы в России
В госдепартаменте рассказали о стратегии США в отношении Ирана
Объявленное в Ливии прекращение огня нарушено