Школьники станут получать "зачеты" по музыке, ИЗО и физкультуре

В аттестатах российских школьников могут появиться новые отметки – зачет и незачет. По словам министра просвещения Ольги Васильевой, на зачетную систему перейдут только такие предметы, как музыка, ИЗО и физкультура:

- Мы готовим новый порядок выдачи аттестатов об основном общем и среднем общем образовании, - рассказала министр. - Он позволит закрепить право школы ставить "зачтено" по изобразительному искусству, музыке и физкультуре. Любой ребенок любит бегать, прыгать, рисовать, петь. И может быть, не у всех это получается на отлично, но ставить тройку в аттестат только из-за отсутствия музыкального слуха, на мой взгляд, неверно.

С таким предложением Ольга Васильева выступает не впервые - еще в августе 2019 года она призвала школы ставить оценки детям по этим предметам не за способности и достижения, а за проявленное трудолюбие.

Как подчеркнула министр, российским школам зачетная система не в новинку. Многие школы уже используют такие отметки, а также переводят учеников на 10- и даже 100-балльную систему оценок. Однако, в аттестате об окончании школы по-прежнему используется традиционная пятибалльная шкала. Конечный выбор, что ставить ребёнку в аттестат – тройки с четверками или зачеты-незачеты – останется за школой.

Правда, тогда остается вопрос - а зачем вообще нужны оценки по таким предметам? И насколько неспортивным ребенком надо быть, чтобы ухитриться получить в аттестат незачет по физкультуре… Если же абсолютно все дети будут получать зачеты по этим предметам, то смысл в такой системе оценки отпадает вообще.

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Уже в следующем году в список обязательных экзаменов, помимо русского языка и математики, добавится иностранный язык. Пока сдавать его придется только на ОГЭ в 9-м классе. На ЕГЭ обязательный английский (или другой иностранный по выбору школьника) появится только два года спустя, в 2022 году.

А вот обязательного ЕГЭ по истории пока не будет. Несмотря на то что министр просвещения Ольга Васильева предлагала ввести его в школах уже в 2020 году, пока этот предмет остается на выбор выпускников. (подробности)