"Как Вам не стыдно сбивать меня на пешеходном переходе, ведь у меня День рождения": Ренате Литвиновой после ДТП зашили подбородок

Ренату Литвинову сбила машина. Звучит страшно. Еще ужаснее становится от того, что ДТП произошло в день 53-летия известной актрисы. К счастью, со знаменитостью все хорошо. Даже после случившегося актриса смогла обратиться к поклонникам.

Рената Литвинова прогуливалась по центру Москвы. Она направлялась в салон красоты. Как-никак, в этот особенный день даже такие красавицы, как звезда фильма "Небо. Самлет. Девушка" хотят чего-то необычного.

Сюрприз не заставил себя ждать. Очень страшный и очень неприятный. "Со мной уже все хорошо. Меня действительно на пешеходном переходе сбила машина, которая совершенно не собиралась останавливаться", - обратилась к фолловерам Литвинова.

По ее словам, доктор оказал ей необходимую помощь: "Зашил подбородок".

renatalitvinovaofficiall Не выходи из комнаты, не совершай ошибку...

Рената решила также поделиться деталями пережитого. "Меня сбили на пути в салон после пробежки. Я была совершенно трезвая, вопреки информации в СМИ. единственное, что я сказала девушке, которая была за рулем: «Как Вам не стыдно сбивать меня на пешеходном переходе, ведь у меня сегодня День рождения»", - поведала звезда экрана.

Поклонники так обрадовались, что с их кумиром все в порядке, что буквально засыпали Литвинову словами поддержки. Они восхитились выдержкой и благородством знаменитости.

"Вот недаром говорят,что в день рождения человек уязвим...". "Слава Богу, что все с Вами хорошо!", "Скорейшего выздоровления и пьяного дня рождения", "Выздоравливайте как можно скорее!". "Даже здесь сохранили благородство!", "Я бы столько букв выдала этой девушке", "Рената, поздравляю вас с Днем рождения", "Пусть это событие будет самой значительной неприятностью в вашей жизни!", "Здоровья вам, вдохновляйте, творите и передавайте привет Земфире", "Любим и ценим!", - написали обыватели.

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