Президент Абхазии Рауль Хаджимба подал в отставку
Президент Абхазии Рауль Хаджимба подал в отставку.
Экс-премьер республики Сергей Шамба зачитал оппозиционерам соответствующее заявление главы государства.
Штурм администрации президентаФото: REUTERS
Вице-президент Абхазии Барциц также подтвердил отставку президента Хаджимбы "во имя сохранения стабильности в стране".
В Абхазии жители взяли штурмом здание местной администрации Президента.
По информации корреспондента "КП" , несколько минут назад демонстранты подошли к президентской резиденции и осадили ворота. Людям по мегафону объявили, что президент республики готов подписать заявление об отставке, если они разойдутся.
протестующие на улицах. Фото: Дмитрий Феоктистов/ТАСС
Участники акции протеста ответили недовольным гулом. Однако через 15 минут началось ликование и стрельба из автомата в воздух: президент страны Рауль Хаджимба подал в отставку.
Охрана резиденции президента Абхазии.Владимир ВОРСОБИН
Временно исполнять обязанности президента Абхазии, возможно, будет премьер-министр. На данный момент это - вопрос переговоров, спикер парламента республики Валерий Кварчия.
Обстановка у резиденции президента за несколько минут до отставкиФото: Владимир ВОРСОБИН
Ранее сайт kp.ru писал о том, что парламент Абхазии проголосовал за отставку президента Хаджимбы. Политик отказался покидать пост, но согласился на переговоры с оппозицией. Однако уличные протесты закончились не диалогом, а штурмом президентской администрации.
Протестующие у резиденции президента в Абхазии.Владимир ВОРСОБИН
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