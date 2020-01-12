2020-01-12T20:57:42+03:00
В мире

Президент Абхазии Рауль Хаджимба подал в отставку

Экс-премьер республики Сергей Шамба зачитал оппозиционерам заявление главы государства [фото, видео]
Владимир ВОРСОБИНВиктория ИВАШЕЧКИНА
Поделиться:
Комментарии: comments6
Рауль Хаджимба. Фото: пресс-служба главы республикиРауль Хаджимба. Фото: пресс-служба главы республики
Изменить размер текста:

Президент Абхазии Рауль Хаджимба подал в отставку.

Экс-премьер республики Сергей Шамба зачитал оппозиционерам соответствующее заявление главы государства.

Штурм администрации президента Фото: REUTERS

Штурм администрации президентаФото: REUTERS

Вице-президент Абхазии Барциц также подтвердил отставку президента Хаджимбы "во имя сохранения стабильности в стране".

В Абхазии жители взяли штурмом здание местной администрации Президента.

По информации корреспондента "КП" , несколько минут назад демонстранты подошли к президентской резиденции и осадили ворота. Людям по мегафону объявили, что президент республики готов подписать заявление об отставке, если они разойдутся.

протестующие на улицах. Фото: Дмитрий Феоктистов/ТАСС

протестующие на улицах. Фото: Дмитрий Феоктистов/ТАСС

Участники акции протеста ответили недовольным гулом. Однако через 15 минут началось ликование и стрельба из автомата в воздух: президент страны Рауль Хаджимба подал в отставку.

Охрана резиденции президента Абхазии.Владимир ВОРСОБИН

Временно исполнять обязанности президента Абхазии, возможно, будет премьер-министр. На данный момент это - вопрос переговоров, спикер парламента республики Валерий Кварчия.

Обстановка у резиденции президента за несколько минут до отставки Фото: Владимир ВОРСОБИН

Обстановка у резиденции президента за несколько минут до отставкиФото: Владимир ВОРСОБИН

Ранее сайт kp.ru писал о том, что парламент Абхазии проголосовал за отставку президента Хаджимбы. Политик отказался покидать пост, но согласился на переговоры с оппозицией. Однако уличные протесты закончились не диалогом, а штурмом президентской администрации.

Протестующие у резиденции президента в Абхазии.Владимир ВОРСОБИН

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Зачем абхазам новая революция

Спецкор "КП" Владимир Ворсобин отправился на очередной «мандариновый» бунт в Абхазии, где оппозиция захватила Дворец президента (подробности)

Политолог Алексей Чеснаков о ситуации в Абхазии: В Москве всегда выступали против экстремальных практик в политике

Директор центра политической конъюнктуры уверен: постоянная смена власти силовым путем точно не может привести ни к чему хорошему (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Следственный комитет установил причину аварии SSJ-100 в Шереметьево
Трамп призвал иранские власти не убивать протестующих
В Белом доме рассказали, при каких условиях США выведет войска из Ирака
Президент Чехии призвал не переносить монумент Коневу и не ставить памятник власовцам в Праге
Кремль: Путин и Макрон по телефону обсудили ливийскую проблематику
В Индии самолет совершил вынужденную посадку из-за женщины, которая грозила взорвать судно
В Риме запретили продавать сувениры и фастфуд у популярных туристических достопримечательностей
"Пригласите, он приедет": Путин в ответ на шутку Асада предложил пригласить Трампа в Дамаск
В немецком Дортмунде эвакуируют тысячи местных жителей из-за бомб времен Второй мировой войны
"Я прекрасно себя чувствую!": Галина Польских опровергла сообщения о своей госпитализации