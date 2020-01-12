Президент Абхазии Рауль Хаджимба подал в отставку.

Экс-премьер республики Сергей Шамба зачитал оппозиционерам соответствующее заявление главы государства.

Штурм администрации президентаФото: REUTERS

Вице-президент Абхазии Барциц также подтвердил отставку президента Хаджимбы "во имя сохранения стабильности в стране".

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/754226" frameborder="0"></iframe> В Абхазии жители взяли штурмом здание местной администрации Президента.

По информации корреспондента "КП" , несколько минут назад демонстранты подошли к президентской резиденции и осадили ворота. Людям по мегафону объявили, что президент республики готов подписать заявление об отставке, если они разойдутся.

протестующие на улицах. Фото: Дмитрий Феоктистов/ТАСС

Участники акции протеста ответили недовольным гулом. Однако через 15 минут началось ликование и стрельба из автомата в воздух: президент страны Рауль Хаджимба подал в отставку.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/754280" frameborder="0"></iframe> Охрана резиденции президента Абхазии.Владимир ВОРСОБИН

Временно исполнять обязанности президента Абхазии, возможно, будет премьер-министр. На данный момент это - вопрос переговоров, спикер парламента республики Валерий Кварчия.

Обстановка у резиденции президента за несколько минут до отставкиФото: Владимир ВОРСОБИН

Ранее сайт kp.ru писал о том, что парламент Абхазии проголосовал за отставку президента Хаджимбы. Политик отказался покидать пост, но согласился на переговоры с оппозицией. Однако уличные протесты закончились не диалогом, а штурмом президентской администрации.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/754278" frameborder="0"></iframe> Протестующие у резиденции президента в Абхазии.Владимир ВОРСОБИН

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