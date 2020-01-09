Парламент Абхазии проголосовал за отставку президента Хаджимбы

9 Янв. 2020 2020-01-09T22:37:06+03:00

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Абхазский парламент проголосовал за отставку президента Рауля Хаджимбы. Напомним, ранее политик отказался покидать свой пост, но согласился на переговоры с оппозицией.

Отставки лидера страны потребовали протестующие, которые ворвались в администрацию и заблокировали ее. Уточняется, что к моменту начала митинга сотрудников в здании уже не было.

Парламент решил направить на переговоры к лидеру страны пять человек, известно, что встреча прошла на повышенных тонах. Журналистов на нее не пустили, пишет "РИА-Новости".

Ранее сайт kp.ru писал о том, что в четверг, 9 января, протестующие в Абхазии захватили дворец президента республики. Толчком к быстрому развитию ситуации послужил митинг оппозиции приуроченный к заседанию суда, на котором должны были рассмотреть итоги выборов. Президент Хаджимба бежал из дворца и в любой момент может объявить о своей отставке.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/753821" frameborder="0"></iframe> Президент республики Абхазия обратился к гражданам в связи с протестами в Сухуме.Президент Абхазии Рауль Хаджимба обратился к гражданам республики в связи с протестами, которые начались днем в четверг на площади перед зданием администрации президента.

ИСТОЧНИК KP.RU