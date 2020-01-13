Сергей Безруков: «Я рад, что на спектаклях Губернского театра бывают аншлаги даже без участия в них Безрукова»

Сегодня Московскому Губернскому театру исполняется 6 лет. О состоявшихся победах и о планах на будущее мы поговорили с художественным руководителем театра народным артистом России Сергеем Безруковым.

- Шесть лет назад на месте нашего театра был Московский областной Дом искусств (МОДИ) - фактически ДК, о существовании которого мало кто знал, - вспоминает былое Безруков. – В этом здании Дома искусств соседствовали несколько областных коллективов: Камерный театр, Областная драма имени Островского, Губернаторский оркестр и "Русский балет" Вячеслава Гордеева. Кстати, оркестр стал неотъемлемой частью нашей труппы. Все музыкальные спектакли проходят под живую музыку. Так вот, меня назначили худруком этого ДК. И Московский Губернский театр был создан из трех коллективов - в своем прежнем статусе остался только "Русский балет". Признаться, создавать новый театр из нескольких коллективов - задача сложная. Но я рискнул. Многое приходилось делать, полагаясь на интуицию. Это моя идея назвать театр Московским Губернским. Первой моей постановкой был спектакль по Островскому «Нашла коса на камень». На главную роль я пригласил своего коллегу и друга Дмитрия Дюжева.

Со временем появилась своя труппа со звездами, сформировался репертуар. Многих наших артистов зрители знают по кино: Карину Андоленко, Антона Хабарова, Галину Бокашевскую, Анну Снаткину, Александра Тютина - это все штатные сотрудники Губернского театра, хотя вначале они пришли работать как приглашенные артисты, но остались у нас. Хочется верить, что за шесть лет нам удалось сформировать сильную труппу.

У нас обширный репертуар - от комедии, драмы до прекрасных детских спектаклей, музыкальных и пластических постановок. Скоро появятся в афише поэтические вечера. И по ценам на билеты - мы доступный театр.

- В репертуаре Губернского театра много спектаклей в постановке Сергея Безрукова. Став худруком, вы раскрылись как режиссер?

- Как режиссер я набивал руку еще в «Табакерке». Но тогда это было негласно, неофициально, под присмотром моего учителя – Олега Павловича Табакова. В своем театре я выпустил много постановок: «Сон разума», «Вишневый сад», «Маленький принц», «Энергичные люди», «Нашла коса на камень», «Веселый солдат», «Высоцкий. Рождение легенды»…

Недавно мы восстановили спектакль Олега Табакова «На всякого мудреца довольно простоты». После смерти Олега Павловича я чувствую нехватку Мастера. Он всегда был рядом, помогал, советовал. В память о нем захотел восстановить его спектакль, в котором я играл много лет. Зрители уже отметили, что спектакль получился очень похожим на тот, который шел в «Табакерке». Чем похож? Именно актерским драйвом, пронзительностью, которая была у Табакова.

Конечно, жить нам было бы проще, если бы мы находились в центре города, а не в Кузьминках. Но и здесь, в спальном районе, мы собираем полные залы, театр неплохо зарабатывает. Чему я особенно рад как худрук, что на наших спектаклях бывает аншлаг даже без участия в них Сергея Безрукова. Артисты играют очень достойно. Этот студийный дух, который был в театре Олега Табакова, в котором я прослужил почти 20 лет, пытаюсь создать и у нас в Губернском. Театр – это семья, а худрук – родной отец.

- Зрители ждут вас в новых ролях. Чем порадуете в ближайшее время?

- Много было шуток на тему, что Безруков переиграл всех - от Пушкина до Высоцкого. Вот только Лермонтова еще не сыграл. Сразу оговорюсь: и не планирую! А стихи Михаила Юрьевича я действительно очень люблю. Всегда мечтал сыграть Печорина, но не сложилось. Наконец я «дорос» до роли Арбенина в драме «Маскарад». Спектакль ставит режиссер из Прибалтики Роландас Аткочюнас.

В прошлом году много снимался в кино. Сейчас эти фильмы начнут выходить на экране. К 75-летию Победы выйдут «Подольские курсанты», где я сыграл капитана Старчака, и фильм Игоря Угольникова "Учености плоды" - про оккупацию немцами Михайловского в 1943 году. выйдет сериал Алексея Попогребского «Оптимисты» (второй сезон). В фильме Александра Велединского «Обитель» я сыграл очень необычную роль - нач.лагеря Эйхманиса. В спортивной драме Артема Михалкова «Мистер Нокаут» я буду тренером по боксу. Еще снялся в роли Ибрагима Бендера, - отца Остапа…