Завышенные тарифы ЖКХ будут карать штрафами? Не надейтесь!

Вроде бы приятная для всех нас новость появилась сегодня в СМИ. Правительство задумалось о том, чтобы начать штрафовать коммунальщиков за завышение стоимости услуг ЖКХ. Поправки в 157 статью Жилищного кодекса на этот счет вроде как должны быть подготовлены к сентябрю.

Речь идет о тарифах ресурсников — организаций, которые поставляют нам воду, тепло и т. п. Плата за все это счастье каждый год исправно увеличивается. С 1 июля 2020 года тарифы повысятся в очередной раз — прибавка составит от 2,4% до 6,5% в зависимости от региона.

Население, понятное дело, это не радует. Спроси любого — почти все уверены, что за коммуналку переплачивают. Ресурсники в ответ обычно приводят кучу расчетов, из которых следует, что население за ЖКХ еще и недоплачивает. Трубы и прочая инфраструктура повсеместно старые, обновление требует немалых денег. Независимые эксперты качают головами: есть много вопросов к этим расчетам.

Сейчас штрафы за завышение стоимости услуг ЖКХ уже существуют. Такие поправки в 157 статью ЖК действуют с 2018 года. По ним, ошибки при начислении платы за ЖКХ, из-за которых гражданину начислили больше, чем следует, караются штрафом в 50% от суммы переплаты. Штраф уплачивает организация, ответственная за эти самые расчеты, - в зависимости от местных условий, это может быть управляющая компания, ТСЖ и т. п. Деньгами потребителю эту сумму не выплатят, но ее зачтут в счет следующего платежа за ЖКХ. Эксперты говорят, что схема в принципе работает — если гражданину удается нестыковки в платежке заметить и составить внятную претензию (что случается, конечно, не всегда). Но все это касается возможных приписок в платежках. А не обоснованности роста тарифов на коммуналку как такового.

Практически все опрошенные эксперты согласны: с тарифами на коммуналку у нас творится бардак, и как-то привлечь к ответственности творцов этого бардака было бы неплохо. А вот идея штрафовать ресурсников за завышенные тарифы вызывает сомнения. То есть очередные штрафы, конечно, ввести можно. Но как определить это самое завышение на практике?

Дело в том, что тарифы на коммуналку у нас и так регулируются государством. То есть, по идее, должны быть под контролем со всех сторон. Правда, регулирование своеобразное: правительство утверждает предельный процент, на который коммунальные тарифы могут вырасти в среднем по региону. Это те самые от 2,4 до 6,5%, в которые рост платы за коммуналку должен уложиться в разных регионах в этом году. А откуда берутся сами тарифы?

- Ресурсники подают свои предложения и их финансовое обоснование в региональный Комитет по ценам и тарифам, - объясняет руководитель центра «ЖКХ Контроль» Московской области Валерий Мамчур. - Там это обоснование проверяют. Ну как проверяют? На практике обычно смотрят, чтобы в итоге уложиться в нужный процент. Тут надо иметь в виду, что у ресурсников в любом регионе да и в целом по стране — очень сильное лобби. Да и коррупцию никто не отменял. В большинстве случаев повышение тарифов протаскивается без особого сопротивления.

Спрашивается, кто и как при таком положении дел сможет доказать, что тариф завышен?

- Сам потребитель этого сделать не сможет. Как минимум, нужно специальное образование в этой сфере. И проверять надо огромнейший список параметров, на основе которых формируется тариф, - говорит Валерий Мамчур.

Как утверждают специалисты, по хорошему, чтобы определить обоснованность тарифа, надо проводить полный аудит конкретной ресурсоснабжающей организации. С учетом того, что такая организация в стране не одна — где взять на это деньги и ресурсы? А тем более — побудить власти на местах этим заниматься?

Возможный вариант — полностью менять систему, по которой устанавливаются коммунальные тарифы в нашей стране. Об этом разговоры идут уже много лет. Но… Конечно же, гораздо проще ввести очередные неработающие штрафы. Вроде как, и что-то сделано в защиту граждан — и в то же время все, кому надо, остались при кормушках.